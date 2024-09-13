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В Брянской области ввели особый противопожарный режим - РИА Новости, 13.09.2024
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18:42 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/rezhim-1972594969.html
В Брянской области ввели особый противопожарный режим
В Брянской области ввели особый противопожарный режим - РИА Новости, 13.09.2024
В Брянской области ввели особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим ввели на территории Брянской области, жителям запрещено посещать леса и разводить костры, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T18:42
2024-09-13T18:42
брянская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Особый противопожарный режим ввели на территории Брянской области, жителям запрещено посещать леса и разводить костры, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России. "Постановлением правительства Брянской области от 12 сентября 2024 года №424-п на территории региона, за исключением лесов на землях лесного фонда, введён особый противопожарный режим", – говорится в Telegram-канале ведомства. В управлении предупредили, что в период действия режима жителям запрещено посещать леса, разводить костры, жечь мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы на землях всех категорий. За нарушение правил пожарной безопасности в условиях ограничительных мер полагается штраф.
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брянская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Брянская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
В Брянской области ввели особый противопожарный режим

МЧС РФ: в Брянской области ввели особый противопожарный режим

© Фото : Брянская городская администрация/Борис ДуденковБрянск
Брянск - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фото : Брянская городская администрация/Борис Дуденков
Брянск. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Особый противопожарный режим ввели на территории Брянской области, жителям запрещено посещать леса и разводить костры, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
"Постановлением правительства Брянской области от 12 сентября 2024 года №424-п на территории региона, за исключением лесов на землях лесного фонда, введён особый противопожарный режим", – говорится в Telegram-канале ведомства.
В управлении предупредили, что в период действия режима жителям запрещено посещать леса, разводить костры, жечь мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы на землях всех категорий. За нарушение правил пожарной безопасности в условиях ограничительных мер полагается штраф.
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Брянская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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