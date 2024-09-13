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CNN: RT сыграл ключевую роль в пророссийской реакции на ситуацию на Украине - РИА Новости, 13.09.2024
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23:07 13.09.2024 (обновлено: 23:08 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/propaganda-1972630828.html
CNN: RT сыграл ключевую роль в пророссийской реакции на ситуацию на Украине
CNN: RT сыграл ключевую роль в пророссийской реакции на ситуацию на Украине - РИА Новости, 13.09.2024
CNN: RT сыграл ключевую роль в пророссийской реакции на ситуацию на Украине
Американский телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации США утверждает, что деятельность российского телеканала RT сыграла ключевую РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T23:07
2024-09-13T23:08
в мире
сша
карин жан-пьер
дмитрий киселев
энтони блинкен
государственный департамент сша
санкции сша против "россии сегодня" и rt
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ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости. Американский телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации США утверждает, что деятельность российского телеканала RT сыграла ключевую роль в "пророссийской" реакции в мире на ситуацию на Украине. “США верят, что пропаганда и дезинформация RT сыграла ключевую роль в формировании пророссийской реакции на войну на Украине во всем мире”, - заявляет издание. По словам собеседника телеканала, пожелавшего остаться неизвестным, целью последних заявлений американских властей о преследовании российских СМИ, а также частных обсуждений с дипломатами государств-союзников было стремление убедить страны в том, что RT и российские спецслужбы якобы работают сообща для нанесения ущерба демократическим процессам, одновременно значительно затруднив деятельность RT по всему миру. В пятницу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не исключила новых объявлений о противодействии властей США телеканалу RT в случае такой необходимости. Минфин США в пятницу заявил, что ввел санкции в отношении медиагруппы "Россия Сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева. Также в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в якобы участии телеканала RT в операциях по вмешательству в демократию и предстоящие выборы в Молдавии. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных". Четвертого сентября Госдепартамент США ужесточил правила работы в отношении медиагруппы "Россия сегодня" и входящих в ее состав РИА Новости, RT, "ТВ-Новости", Ruptly и Sputnik, определив их статус как "иностранных представительств". Минфин США также ввел санкции в отношении руководства RT. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий в Соединенных Штатах, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз людям, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью". Наряду с этим, власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
https://ria.ru/20240909/informatsiya-1971443667.html
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в мире, сша, карин жан-пьер, дмитрий киселев, энтони блинкен, государственный департамент сша, санкции сша против "россии сегодня" и rt
В мире, США, Карин Жан-Пьер, Дмитрий Киселев, Энтони Блинкен, Государственный департамент США, Санкции США против "России сегодня" и RT
CNN: RT сыграл ключевую роль в пророссийской реакции на ситуацию на Украине

CNN: США отвели RT ключевую роль в пророссийской реакции на ситуацию на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОфис телеканала RT в Москве
Офис телеканала RT в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Офис телеканала RT в Москве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости. Американский телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации США утверждает, что деятельность российского телеканала RT сыграла ключевую роль в "пророссийской" реакции в мире на ситуацию на Украине.
“США верят, что пропаганда и дезинформация RT сыграла ключевую роль в формировании пророссийской реакции на войну на Украине во всем мире”, - заявляет издание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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9 сентября, 08:00
По словам собеседника телеканала, пожелавшего остаться неизвестным, целью последних заявлений американских властей о преследовании российских СМИ, а также частных обсуждений с дипломатами государств-союзников было стремление убедить страны в том, что RT и российские спецслужбы якобы работают сообща для нанесения ущерба демократическим процессам, одновременно значительно затруднив деятельность RT по всему миру.
В пятницу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не исключила новых объявлений о противодействии властей США телеканалу RT в случае такой необходимости.
Минфин США в пятницу заявил, что ввел санкции в отношении медиагруппы "Россия Сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева.
Также в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в якобы участии телеканала RT в операциях по вмешательству в демократию и предстоящие выборы в Молдавии. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных".
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Четвертого сентября Госдепартамент США ужесточил правила работы в отношении медиагруппы "Россия сегодня" и входящих в ее состав РИА Новости, RT, "ТВ-Новости", Ruptly и Sputnik, определив их статус как "иностранных представительств". Минфин США также ввел санкции в отношении руководства RT.
Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий в Соединенных Штатах, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз людям, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".
Наряду с этим, власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
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