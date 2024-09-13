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В некоторых российских городах зафиксировали температурные рекорды - РИА Новости, 13.09.2024
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16:09 13.09.2024 (обновлено: 17:26 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/pogoda-1972549680.html
В некоторых российских городах зафиксировали температурные рекорды
В некоторых российских городах зафиксировали температурные рекорды - РИА Новости, 13.09.2024
В некоторых российских городах зафиксировали температурные рекорды
Во многих городах Северо-Западного федерального округа, Поволжья и Урала зафиксировали температурные рекорды, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T16:09
2024-09-13T17:26
общество
россия
поволжье
урал
роман вильфанд
гидрометцентр
петрозаводск
санкт-петербург
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Во многих городах Северо-Западного федерального округа, Поволжья и Урала зафиксировали температурные рекорды, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. "Рекорды в Северо-Западном федеральном округе вчера были в Санкт-Петербурге: температура составила 25,6 градуса. Для 12 сентября это рекордное значение за весь период наблюдений", — сказал он.В Петрозаводске воздух прогрелся до 27,7 градуса, а в Великом Новгороде —до 24,8, при этом предыдущий температурный рекорд там держался больше 50 лет, указал метеоролог.По его данным, в Приволжском федеральном округе также зафиксировали исторические показатели: в Саранске — 28,2 градуса тепла, а в Йошкар-Оле — 28,5. Рекорд установили и в Ямало-Ненецком автономном округе: в Салехарде воздух прогрелся до 22 градусов, добавил Вильфанд.
https://ria.ru/20240913/pogoda-1972431722.html
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общество, россия, поволжье, урал, роман вильфанд, гидрометцентр, петрозаводск, санкт-петербург
Общество, Россия, Поволжье, Урал, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Петрозаводск, Санкт-Петербург
В некоторых российских городах зафиксировали температурные рекорды

Вильфанд: в городах СЗФО, Поволжья и Урала зафиксировали температурные рекорды

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Дворцовую набережную в Санкт-Петербурге
Вид на Дворцовую набережную в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на Дворцовую набережную в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Во многих городах Северо-Западного федерального округа, Поволжья и Урала зафиксировали температурные рекорды, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Рекорды в Северо-Западном федеральном округе вчера были в Санкт-Петербурге: температура составила 25,6 градуса. Для 12 сентября это рекордное значение за весь период наблюдений", — сказал он.
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В Петрозаводске воздух прогрелся до 27,7 градуса, а в Великом Новгороде —до 24,8, при этом предыдущий температурный рекорд там держался больше 50 лет, указал метеоролог.
По его данным, в Приволжском федеральном округе также зафиксировали исторические показатели: в Саранске — 28,2 градуса тепла, а в Йошкар-Оле — 28,5.
Рекорд установили и в Ямало-Ненецком автономном округе: в Салехарде воздух прогрелся до 22 градусов, добавил Вильфанд.
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ОбществоРоссияПоволжьеУралРоман ВильфандГидрометцентрПетрозаводскСанкт-Петербург
 
 
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