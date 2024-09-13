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"Претензий будет больше". Пушков высказался о поддержке Украины Западом - РИА Новости, 13.09.2024
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17:53 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/podderzhka-1972579219.html
"Претензий будет больше". Пушков высказался о поддержке Украины Западом
"Претензий будет больше". Пушков высказался о поддержке Украины Западом - РИА Новости, 13.09.2024
"Претензий будет больше". Пушков высказался о поддержке Украины Западом
В Киеве привыкли к режиму наибольшего политического благоприятствования в Европе, но безусловная поддержка Украины Западом не будет вечной, заявил глава... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T17:53
2024-09-13T17:53
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В Киеве привыкли к режиму наибольшего политического благоприятствования в Европе, но безусловная поддержка Украины Западом не будет вечной, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале. "Власти Украины привыкли за последние годы к режиму "наибольшего политического благоприятствования" в Европе, к "открытым чекам", объятиям, рукопожатиям и безусловной поддержке. Однако они не будут вечными", - написал Пушков. Сенатор отметил, что открытые чеки от Европы и США для Украины, скорее всего, тоже останутся в прошлом. "МВФ выдвигает жесткие условия экономии. Венгрия выступает против приема Украины в ЕС. Польша давит на Киев по Волынской резне. И - чем дальше, тем претензий к Киеву будет больше, не меньше. А его зависимость от Запада будет только возрастать", - резюмировал политик.
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в мире, украина, киев, европа, алексей пушков, совет федерации рф, мвф, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Европа, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ, МВФ, Евросоюз
"Претензий будет больше". Пушков высказался о поддержке Украины Западом

Пушков: безусловная поддержка Украины Западом не будет вечной

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В Киеве привыкли к режиму наибольшего политического благоприятствования в Европе, но безусловная поддержка Украины Западом не будет вечной, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале.
«
"Власти Украины привыкли за последние годы к режиму "наибольшего политического благоприятствования" в Европе, к "открытым чекам", объятиям, рукопожатиям и безусловной поддержке. Однако они не будут вечными", - написал Пушков.
Сенатор отметил, что открытые чеки от Европы и США для Украины, скорее всего, тоже останутся в прошлом.
"МВФ выдвигает жесткие условия экономии. Венгрия выступает против приема Украины в ЕС. Польша давит на Киев по Волынской резне. И - чем дальше, тем претензий к Киеву будет больше, не меньше. А его зависимость от Запада будет только возрастать", - резюмировал политик.
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