https://ria.ru/20240913/plan-1972611821.html
Патрушев поручил утвердить план по приобретению удобрений регионами
Патрушев поручил утвердить план по приобретению удобрений регионами - РИА Новости, 13.09.2024
Патрушев поручил утвердить план по приобретению удобрений регионами
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу и Минпромторгу до конца октября утвердить стратегический план по приобретению минеральных удобрений... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T20:13
2024-09-13T20:13
2024-09-13T20:13
экономика
россия
вологодская область
дмитрий патрушев
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
ржд
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу и Минпромторгу до конца октября утвердить стратегический план по приобретению минеральных удобрений регионами до 2030 года, Минтрансу совместно с РЖД - принять меры для обеспечения их бесперебойных поставок аграриям, рассказали в пресс-службе аппарата зампреда правительства. "...Минсельхозу совместно с Минпромторгом до конца октября утвердить стратегический план по приобретению минеральных удобрений регионами до 2030 года, Минтрансу совместно с РЖД принять меры для обеспечения их бесперебойных поставок аграриям. Вместе с ФАС и Минпромторгом проработать возможность повышения приоритетности перевозок удобрений на постоянной основе", - говорится в сообщении. Сообщается, что в рамках рабочей поездки вице-премьера в Вологодскую область обсудили удовлетворение растущего внутреннего спроса на минеральные удобрения и регулирование их оборота. Как было отмечено, в целом производство минеральных удобрений в России демонстрирует уверенную положительную динамику. В прошлом году прирост составил 10%. В текущем году эта тенденция сохраняется. По словам Патрушева, активному притоку инвестиций в отрасль способствуют меры господдержки, а именно льготное кредитование, специальные инвестконтракты и соглашения о защите и поощрении капиталовложений. В результате за последние годы объем вложений фактически достиг почти двух триллионов рублей. Это позволяет активно развивать экспортные поставки и удовлетворять растущий внутренний спрос. Более того, удобрения по-прежнему являются важной экспортной позицией для РФ. Россия - один из мировых лидеров по поставкам этой продукции. В прошлом году они выросли до 40 миллионов тонн.
https://ria.ru/20240511/udobreniya-1945206080.html
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экономика, россия, вологодская область, дмитрий патрушев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), ржд
Экономика, Россия, Вологодская область, Дмитрий Патрушев, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), РЖД
Патрушев поручил утвердить план по приобретению удобрений регионами
Патрушев поручил утвердить план по приобретению удобрений регионами до 2030 года