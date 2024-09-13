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Патрушев поручил утвердить план по приобретению удобрений регионами

Патрушев поручил утвердить план по приобретению удобрений регионами - РИА Новости, 13.09.2024

Патрушев поручил утвердить план по приобретению удобрений регионами

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу и Минпромторгу до конца октября утвердить стратегический план по приобретению минеральных удобрений... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T20:13

2024-09-13T20:13

2024-09-13T20:13

экономика

россия

вологодская область

дмитрий патрушев

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

ржд

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу и Минпромторгу до конца октября утвердить стратегический план по приобретению минеральных удобрений регионами до 2030 года, Минтрансу совместно с РЖД - принять меры для обеспечения их бесперебойных поставок аграриям, рассказали в пресс-службе аппарата зампреда правительства. "...Минсельхозу совместно с Минпромторгом до конца октября утвердить стратегический план по приобретению минеральных удобрений регионами до 2030 года, Минтрансу совместно с РЖД принять меры для обеспечения их бесперебойных поставок аграриям. Вместе с ФАС и Минпромторгом проработать возможность повышения приоритетности перевозок удобрений на постоянной основе", - говорится в сообщении. Сообщается, что в рамках рабочей поездки вице-премьера в Вологодскую область обсудили удовлетворение растущего внутреннего спроса на минеральные удобрения и регулирование их оборота. Как было отмечено, в целом производство минеральных удобрений в России демонстрирует уверенную положительную динамику. В прошлом году прирост составил 10%. В текущем году эта тенденция сохраняется. По словам Патрушева, активному притоку инвестиций в отрасль способствуют меры господдержки, а именно льготное кредитование, специальные инвестконтракты и соглашения о защите и поощрении капиталовложений. В результате за последние годы объем вложений фактически достиг почти двух триллионов рублей. Это позволяет активно развивать экспортные поставки и удовлетворять растущий внутренний спрос. Более того, удобрения по-прежнему являются важной экспортной позицией для РФ. Россия - один из мировых лидеров по поставкам этой продукции. В прошлом году они выросли до 40 миллионов тонн.

https://ria.ru/20240511/udobreniya-1945206080.html

россия

вологодская область

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экономика, россия, вологодская область, дмитрий патрушев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), ржд