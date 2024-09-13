Патриарх Кирилл рассказал, в чем нуждается больше всего
Глава РПЦ: патриарху нужна не политическая поддержка, а молитвы за него
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что человек, занимающий московский патриарший престол, не нуждается в политической поддержке, но ему необходимы молитвы за него церковного люда.
"Патриарх при всех больших возможностях, которые открываются человеку, встающему на московский патриарший престол, тем не менее, очень во многом нуждается. Он не нуждается ни в каких-то материальных благах, он даже не нуждается особенно ни в какой политической поддержке, но он очень нуждается в молитвах всего народа. Потому что – и это не слова по случаю, как говорится, и не просто так, чтобы сказать что-то красивое и запоминающееся, но скажу вам от своего собственного опыта, – чувствую молитву за меня народа Божьего", – сказал патриарх после литургии в Александро-невской лавре Санкт-Петербурга в четверг.
Иногда, отметил он, приходится проходить через такие неожиданные и трудные испытания, о которых невозможно сказать публично – настолько они сокровенны.
"Но иногда эти испытания бывают очень тяжелыми. И речь не идет о моей личности, это не связано с моей жизнью как просто человека, но это связано с несением того креста, который Господь на меня возложил", – сказал патриарх.
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