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Патриарх Кирилл рассказал, в чем нуждается больше всего - РИА Новости, 13.09.2024
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Религия
 
12:19 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/patriarkh-1972477477.html
Патриарх Кирилл рассказал, в чем нуждается больше всего
Патриарх Кирилл рассказал, в чем нуждается больше всего - РИА Новости, 13.09.2024
Патриарх Кирилл рассказал, в чем нуждается больше всего
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что человек, занимающий московский патриарший престол, не нуждается в политической поддержке, но ему необходимы... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T12:19
2024-09-13T12:19
религия
санкт-петербург
патриарх кирилл (владимир гундяев)
религия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что человек, занимающий московский патриарший престол, не нуждается в политической поддержке, но ему необходимы молитвы за него церковного люда. "Патриарх при всех больших возможностях, которые открываются человеку, встающему на московский патриарший престол, тем не менее, очень во многом нуждается. Он не нуждается ни в каких-то материальных благах, он даже не нуждается особенно ни в какой политической поддержке, но он очень нуждается в молитвах всего народа. Потому что – и это не слова по случаю, как говорится, и не просто так, чтобы сказать что-то красивое и запоминающееся, но скажу вам от своего собственного опыта, – чувствую молитву за меня народа Божьего", – сказал патриарх после литургии в Александро-невской лавре Санкт-Петербурга в четверг. Иногда, отметил он, приходится проходить через такие неожиданные и трудные испытания, о которых невозможно сказать публично – настолько они сокровенны. "Но иногда эти испытания бывают очень тяжелыми. И речь не идет о моей личности, это не связано с моей жизнью как просто человека, но это связано с несением того креста, который Господь на меня возложил", – сказал патриарх.
https://ria.ru/20240912/putin--1972374779.html
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санкт-петербург, патриарх кирилл (владимир гундяев), религия
Религия, Санкт-Петербург, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Религия
Патриарх Кирилл рассказал, в чем нуждается больше всего

Глава РПЦ: патриарху нужна не политическая поддержка, а молитвы за него

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что человек, занимающий московский патриарший престол, не нуждается в политической поддержке, но ему необходимы молитвы за него церковного люда.
"Патриарх при всех больших возможностях, которые открываются человеку, встающему на московский патриарший престол, тем не менее, очень во многом нуждается. Он не нуждается ни в каких-то материальных благах, он даже не нуждается особенно ни в какой политической поддержке, но он очень нуждается в молитвах всего народа. Потому что – и это не слова по случаю, как говорится, и не просто так, чтобы сказать что-то красивое и запоминающееся, но скажу вам от своего собственного опыта, – чувствую молитву за меня народа Божьего", – сказал патриарх после литургии в Александро-невской лавре Санкт-Петербурга в четверг.
Иногда, отметил он, приходится проходить через такие неожиданные и трудные испытания, о которых невозможно сказать публично – настолько они сокровенны.
"Но иногда эти испытания бывают очень тяжелыми. И речь не идет о моей личности, это не связано с моей жизнью как просто человека, но это связано с несением того креста, который Господь на меня возложил", – сказал патриарх.
Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры по случаю 300-летия перенесения в Санкт-Петербург мощей Александра Невского - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
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