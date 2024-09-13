https://ria.ru/20240913/patriarkh-1972477477.html

Патриарх Кирилл рассказал, в чем нуждается больше всего

Патриарх Кирилл рассказал, в чем нуждается больше всего - РИА Новости, 13.09.2024

Патриарх Кирилл рассказал, в чем нуждается больше всего

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что человек, занимающий московский патриарший престол, не нуждается в политической поддержке, но ему необходимы... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T12:19

2024-09-13T12:19

2024-09-13T12:19

религия

санкт-петербург

патриарх кирилл (владимир гундяев)

религия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что человек, занимающий московский патриарший престол, не нуждается в политической поддержке, но ему необходимы молитвы за него церковного люда. "Патриарх при всех больших возможностях, которые открываются человеку, встающему на московский патриарший престол, тем не менее, очень во многом нуждается. Он не нуждается ни в каких-то материальных благах, он даже не нуждается особенно ни в какой политической поддержке, но он очень нуждается в молитвах всего народа. Потому что – и это не слова по случаю, как говорится, и не просто так, чтобы сказать что-то красивое и запоминающееся, но скажу вам от своего собственного опыта, – чувствую молитву за меня народа Божьего", – сказал патриарх после литургии в Александро-невской лавре Санкт-Петербурга в четверг. Иногда, отметил он, приходится проходить через такие неожиданные и трудные испытания, о которых невозможно сказать публично – настолько они сокровенны. "Но иногда эти испытания бывают очень тяжелыми. И речь не идет о моей личности, это не связано с моей жизнью как просто человека, но это связано с несением того креста, который Господь на меня возложил", – сказал патриарх.

https://ria.ru/20240912/putin--1972374779.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

санкт-петербург, патриарх кирилл (владимир гундяев), религия