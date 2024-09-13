https://ria.ru/20240913/obrazovanie-1972402510.html

В Госдуму внесут проект о платном образовании для иностранных граждан

В Госдуму внесут проект о платном образовании для иностранных граждан - РИА Новости, 13.09.2024

В Госдуму внесут проект о платном образовании для иностранных граждан

Депутаты ГД от фракции ЛДПР внесут на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается установить для иностранных граждан право на получение... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T00:14

2024-09-13T00:14

2024-09-13T00:14

общество

россия

госдума рф

лдпр

ярослав нилов

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Депутаты ГД от фракции ЛДПР внесут на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается установить для иностранных граждан право на получение российского образования на платной основе за счет средств физических и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг, документ находится в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается внести изменение в статью 78 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", согласно которому иностранные граждане имеют право на получение дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах освоения образовательной программы среднего общего образования на платной основе за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Согласно действующему законодательству, иностранные граждане обладают равными с гражданами РФ правами на получение дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах освоения образовательной программы среднего общего образования на общедоступной и бесплатной основе. В тексте документа отмечается, что бесконтрольное увеличение числа детей мигрантов в российских детских садах и школах приводит к нехватке в них мест, в настоящее время в российских школах не хватает около 900 тысяч мест. "В родительских сообществах активно обсуждается проблема, связанная со стремительно растущим количеством детей мигрантов в наших детских садах и школах. Иностранные работники привозят в Россию семьи, бесплатно устраивают детей в образовательные учреждения. Это, в свою очередь, заметно снижает уровень воспитательной работы и усвоения учебных программ российскими школьниками. В большинстве случаев дети мигрантов слабо владеют или вообще не знают русский язык. Это усугубляется тем, что порой в классах иностранных школьников больше, чем российских. Предлагаем завершать эту "эпопею благотворительности", когда иностранные дети обучаются за счет российского бюджета, за счет наших налогоплательщиков", - Как пояснял журналистам один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР), что в большинстве случаев дети мигрантов слабо владеют или вообще не знают русский язык, это, по его мнению, усугубляется тем, что порой в классах иностранных школьников больше, чем российских. Парламентарий добавлял, что если родители-иностранцы хотят, то пусть устраивают своих детей в российские образовательные учреждения на коммерческой основе. Кроме того, отмечается, что необходимо предусмотреть создание адаптационных классов, которые были бы обязательной частью образовательного процесса для детей мигрантов, а не факультативом, при этом увеличение нагрузки на преподавателя означает необходимость повышения его зарплаты.

https://sn.ria.ru/20240911/obrazovanie-1972019521.html

https://ria.ru/20240906/peskov-1971173177.html

https://ria.ru/20240907/putin-1971268184.html

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общество, россия, госдума рф, лдпр, ярослав нилов