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Шор заявил о возвращении молдавских фруктов и овощей на российские прилавки - РИА Новости, 13.09.2024
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13:18 13.09.2024 (обновлено: 15:10 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/moldaviya-1972496411.html
Шор заявил о возвращении молдавских фруктов и овощей на российские прилавки
Шор заявил о возвращении молдавских фруктов и овощей на российские прилавки - РИА Новости, 13.09.2024
Шор заявил о возвращении молдавских фруктов и овощей на российские прилавки
Молдавская агропродукция вновь появилась в российских магазинах благодаря работе Торгового дома Молдовы в России и содействию российского правительства, заявил... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T13:18
2024-09-13T15:10
россия
молдавия
москва
илан шор
майя санду
евросоюз
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
экономика
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КИШИНЕВ, 13 сен — РИА Новости. Молдавская агропродукция вновь появилась в российских магазинах благодаря работе Торгового дома Молдовы в России и содействию российского правительства, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор, слова которого приводит пресс-служба политсилы. "Первые поставки молдавских слив и винограда уже появились в магазинах Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Краснодара, Новосибирска, Перми и других городов. Поставки молдавских продуктов в Россию удалось наладить благодаря Торговому дому Молдовы. Этот шаг стал возможен благодаря поддержке правительства России, что позволило молдавским фермерам восстановить доступ к российскому рынку, жизненно важному для развития сельского хозяйства страны", — сказал Шор. Он добавил, что 17 сентября в Москве откроется магазин Торгового дома Молдовы в России. В числе первых поставлять продукцию в Россию стали фермеры Гагаузии, а в будущем планируется подключить к этому всю республику. "Наши антинародные власти сделали все, чтобы наши фермеры лишились российского рынка. Но, несмотря на все препятствия, российское руководство пошло навстречу простым людям, молдавским фермерам, дав им возможность экспортировать свою продукцию. Мы восстановим былую славу сельскохозяйственной Молдовы!" — заверил Шор. В августе 2022 года Россия из-за неблагополучной фитосанитарной обстановки в Молдавии ввела ограничения на поставки сельхозпродукции из нескольких районов республики. Но уже в декабре запреты стали постепенно снимать. При этом власти Молдавии заявили, что планируют переориентировать экспорт овощей и фруктов на рынок Евросоюза, но тот ввел квоты. И если раньше молдавские фермеры ежегодно экспортировали в Россию около 200 тысяч тонн яблок, то в ЕС они могли поставлять не более 50 тысяч тонн. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться с конца 2020-го, после прихода к власти президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. Российский МИД призывал молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику, подчеркивая, что Москва настроена на дружеские отношения с республикой и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует ее в антироссийских целях.
https://ria.ru/20240729/shor-1962739674.html
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россия, молдавия, москва, илан шор, майя санду, евросоюз, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), экономика
Россия, Молдавия, Москва, Илан Шор, Майя Санду, Евросоюз, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Экономика
Шор заявил о возвращении молдавских фруктов и овощей на российские прилавки

Лидер "Победы" Шор: молдавские фрукты и овощи вернулись на российские прилавки

© AP Photo / Vitalie PlotnicМолдавский фермер в яблоневом саду
Молдавский фермер в яблоневом саду - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Vitalie Plotnic
Молдавский фермер в яблоневом саду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 сен — РИА Новости. Молдавская агропродукция вновь появилась в российских магазинах благодаря работе Торгового дома Молдовы в России и содействию российского правительства, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор, слова которого приводит пресс-служба политсилы.
"Первые поставки молдавских слив и винограда уже появились в магазинах Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Краснодара, Новосибирска, Перми и других городов. Поставки молдавских продуктов в Россию удалось наладить благодаря Торговому дому Молдовы. Этот шаг стал возможен благодаря поддержке правительства России, что позволило молдавским фермерам восстановить доступ к российскому рынку, жизненно важному для развития сельского хозяйства страны", — сказал Шор.
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Он добавил, что 17 сентября в Москве откроется магазин Торгового дома Молдовы в России.
В числе первых поставлять продукцию в Россию стали фермеры Гагаузии, а в будущем планируется подключить к этому всю республику.
"Наши антинародные власти сделали все, чтобы наши фермеры лишились российского рынка. Но, несмотря на все препятствия, российское руководство пошло навстречу простым людям, молдавским фермерам, дав им возможность экспортировать свою продукцию. Мы восстановим былую славу сельскохозяйственной Молдовы!" — заверил Шор.
В августе 2022 года Россия из-за неблагополучной фитосанитарной обстановки в Молдавии ввела ограничения на поставки сельхозпродукции из нескольких районов республики. Но уже в декабре запреты стали постепенно снимать. При этом власти Молдавии заявили, что планируют переориентировать экспорт овощей и фруктов на рынок Евросоюза, но тот ввел квоты. И если раньше молдавские фермеры ежегодно экспортировали в Россию около 200 тысяч тонн яблок, то в ЕС они могли поставлять не более 50 тысяч тонн.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться с конца 2020-го, после прихода к власти президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. Российский МИД призывал молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику, подчеркивая, что Москва настроена на дружеские отношения с республикой и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует ее в антироссийских целях.
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РоссияМолдавияМоскваИлан ШорМайя СандуЕвросоюзФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Экономика
 
 
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