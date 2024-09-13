https://ria.ru/20240913/moldaviya-1972496411.html

Шор заявил о возвращении молдавских фруктов и овощей на российские прилавки

Шор заявил о возвращении молдавских фруктов и овощей на российские прилавки - РИА Новости, 13.09.2024

Шор заявил о возвращении молдавских фруктов и овощей на российские прилавки

Молдавская агропродукция вновь появилась в российских магазинах благодаря работе Торгового дома Молдовы в России и содействию российского правительства, заявил... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T13:18

2024-09-13T13:18

2024-09-13T15:10

россия

молдавия

москва

илан шор

майя санду

евросоюз

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

экономика

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КИШИНЕВ, 13 сен — РИА Новости. Молдавская агропродукция вновь появилась в российских магазинах благодаря работе Торгового дома Молдовы в России и содействию российского правительства, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор, слова которого приводит пресс-служба политсилы. "Первые поставки молдавских слив и винограда уже появились в магазинах Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Краснодара, Новосибирска, Перми и других городов. Поставки молдавских продуктов в Россию удалось наладить благодаря Торговому дому Молдовы. Этот шаг стал возможен благодаря поддержке правительства России, что позволило молдавским фермерам восстановить доступ к российскому рынку, жизненно важному для развития сельского хозяйства страны", — сказал Шор. Он добавил, что 17 сентября в Москве откроется магазин Торгового дома Молдовы в России. В числе первых поставлять продукцию в Россию стали фермеры Гагаузии, а в будущем планируется подключить к этому всю республику. "Наши антинародные власти сделали все, чтобы наши фермеры лишились российского рынка. Но, несмотря на все препятствия, российское руководство пошло навстречу простым людям, молдавским фермерам, дав им возможность экспортировать свою продукцию. Мы восстановим былую славу сельскохозяйственной Молдовы!" — заверил Шор. В августе 2022 года Россия из-за неблагополучной фитосанитарной обстановки в Молдавии ввела ограничения на поставки сельхозпродукции из нескольких районов республики. Но уже в декабре запреты стали постепенно снимать. При этом власти Молдавии заявили, что планируют переориентировать экспорт овощей и фруктов на рынок Евросоюза, но тот ввел квоты. И если раньше молдавские фермеры ежегодно экспортировали в Россию около 200 тысяч тонн яблок, то в ЕС они могли поставлять не более 50 тысяч тонн. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться с конца 2020-го, после прихода к власти президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. Российский МИД призывал молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику, подчеркивая, что Москва настроена на дружеские отношения с республикой и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует ее в антироссийских целях.

https://ria.ru/20240729/shor-1962739674.html

https://ria.ru/20240806/moldavija-1964417258.html

россия

молдавия

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, молдавия, москва, илан шор, майя санду, евросоюз, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), экономика