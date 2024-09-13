Стали известны неожиданные подробности об отставке Кулебы
Politico: Кулебу уволили, потому что он раздражал Ермака
© AP Photo / Pool/Johanna GeronДмитрий Кулеба
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Дмитрия Кулебу уволили с поста министра иностранных дел Украины из-за того, что он вызывал недовольство у главы офиса Зеленского Андрея Ермака, пишет Politico.
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"Кулеба раздражал влиятельного главу офиса Зеленского Андрея Ермака, который хотел большего контроля над министерством", — говорится в публикации со ссылкой на неназванного чиновника и источники.
В начале сентября журнал Economist писал, что замглавы МИД Украины Андрей Сибига должен был заменить Кулебу еще в апреле, но давление со стороны госдепартамента США помешало.
В сентябре украинский парламент поддержал назначение Сибиги на должность министра иностранных дел Украины вместо уволенного Кулебы. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Украинский парламент поддержал их увольнение.
В сентябре украинский парламент поддержал назначение Сибиги на должность министра иностранных дел Украины вместо уволенного Кулебы. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Украинский парламент поддержал их увольнение.
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