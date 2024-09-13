https://ria.ru/20240913/kuleba-1972447030.html

Стали известны неожиданные подробности об отставке Кулебы

Стали известны неожиданные подробности об отставке Кулебы - РИА Новости, 13.09.2024

Стали известны неожиданные подробности об отставке Кулебы

Дмитрия Кулебу уволили с поста министра иностранных дел Украины из-за того, что он вызывал недовольство у главы офиса Зеленского Андрея Ермака, пишет Politico. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T10:21

2024-09-13T10:21

2024-09-13T10:23

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Дмитрия Кулебу уволили с поста министра иностранных дел Украины из-за того, что он вызывал недовольство у главы офиса Зеленского Андрея Ермака, пишет Politico. "Кулеба раздражал влиятельного главу офиса Зеленского Андрея Ермака, который хотел большего контроля над министерством", — говорится в публикации со ссылкой на неназванного чиновника и источники.В начале сентября журнал Economist писал, что замглавы МИД Украины Андрей Сибига должен был заменить Кулебу еще в апреле, но давление со стороны госдепартамента США помешало. В сентябре украинский парламент поддержал назначение Сибиги на должность министра иностранных дел Украины вместо уволенного Кулебы. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Украинский парламент поддержал их увольнение.

https://ria.ru/20240905/kuleba-1970823701.html

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в мире, украина, дмитрий кулеба, андрей ермак, сша