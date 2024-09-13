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Стали известны неожиданные подробности об отставке Кулебы - РИА Новости, 13.09.2024
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10:21 13.09.2024 (обновлено: 10:23 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/kuleba-1972447030.html
Стали известны неожиданные подробности об отставке Кулебы
Стали известны неожиданные подробности об отставке Кулебы - РИА Новости, 13.09.2024
Стали известны неожиданные подробности об отставке Кулебы
Дмитрия Кулебу уволили с поста министра иностранных дел Украины из-за того, что он вызывал недовольство у главы офиса Зеленского Андрея Ермака, пишет Politico. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T10:21
2024-09-13T10:23
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Дмитрия Кулебу уволили с поста министра иностранных дел Украины из-за того, что он вызывал недовольство у главы офиса Зеленского Андрея Ермака, пишет Politico. &quot;Кулеба раздражал влиятельного главу офиса Зеленского Андрея Ермака, который хотел большего контроля над министерством&quot;, — говорится в публикации со ссылкой на неназванного чиновника и источники.В начале сентября журнал Economist писал, что замглавы МИД Украины Андрей Сибига должен был заменить Кулебу еще в апреле, но давление со стороны госдепартамента США помешало. В сентябре украинский парламент поддержал назначение Сибиги на должность министра иностранных дел Украины вместо уволенного Кулебы. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Украинский парламент поддержал их увольнение.
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в мире, украина, дмитрий кулеба, андрей ермак, сша
В мире, Украина, Дмитрий Кулеба, Андрей Ермак, США
Стали известны неожиданные подробности об отставке Кулебы

Politico: Кулебу уволили, потому что он раздражал Ермака

© AP Photo / Pool/Johanna GeronДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Дмитрия Кулебу уволили с поста министра иностранных дел Украины из-за того, что он вызывал недовольство у главы офиса Зеленского Андрея Ермака, пишет Politico.
«

"Кулеба раздражал влиятельного главу офиса Зеленского Андрея Ермака, который хотел большего контроля над министерством", — говорится в публикации со ссылкой на неназванного чиновника и источники.

В начале сентября журнал Economist писал, что замглавы МИД Украины Андрей Сибига должен был заменить Кулебу еще в апреле, но давление со стороны госдепартамента США помешало.

В сентябре украинский парламент поддержал назначение Сибиги на должность министра иностранных дел Украины вместо уволенного Кулебы. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Украинский парламент поддержал их увольнение.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
"Кулеба с возу". Захарова пошутила про отставку главы МИД Украины
5 сентября, 14:05
 
В миреУкраинаДмитрий КулебаАндрей ЕрмакСША
 
 
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