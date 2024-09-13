Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали слова Эрдогана о принадлежности Крыма - РИА Новости, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 13.09.2024 (обновлено: 12:46 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/krym-1972485626.html
В Кремле прокомментировали слова Эрдогана о принадлежности Крыма
В Кремле прокомментировали слова Эрдогана о принадлежности Крыма - РИА Новости, 13.09.2024
В Кремле прокомментировали слова Эрдогана о принадлежности Крыма
Тема принадлежности Крыма относится к категории разногласий между Россией и Турцией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T12:43
2024-09-13T12:46
россия
турция
киев
дмитрий песков
реджеп тайип эрдоган
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155112/60/1551126044_0:137:3010:1830_1920x0_80_0_0_c475fc22f56015ea9f3f94bb0d3e63ea.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Тема принадлежности Крыма относится к категории разногласий между Россией и Турцией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее СМИ сообщали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем видеообращении к участникам саммита так называемой Крымской платформы в Киеве заявил о необходимости возвращения Крыма в ее состав, так как это "требование международного права". "В целом эта тема относится к категории разногласий, которые есть между нами и нашими турецкими друзьями. Здесь действительно у нас полностью расходятся мнения", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Эрдогана.
https://ria.ru/20240318/rossiya-1933209866.html
россия
турция
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155112/60/1551126044_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_642bb6c139c02f36ef4a83f3534ea43d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, турция, киев, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, в мире
Россия, Турция, Киев, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
В Кремле прокомментировали слова Эрдогана о принадлежности Крыма

Песков: тема Крыма относится к категории разногласий между Россией и Турцией

© РИА Новости / Максим БлиновНадпись о Крыме и России в Севастополе
Надпись о Крыме и России в Севастополе - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Надпись о Крыме и России в Севастополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Тема принадлежности Крыма относится к категории разногласий между Россией и Турцией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее СМИ сообщали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем видеообращении к участникам саммита так называемой Крымской платформы в Киеве заявил о необходимости возвращения Крыма в ее состав, так как это "требование международного права".
"В целом эта тема относится к категории разногласий, которые есть между нами и нашими турецкими друзьями. Здесь действительно у нас полностью расходятся мнения", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Эрдогана.
Жители Симферополя на концерте Крым-Весна, который проходит на площади Ленина в центре города, в ожидании объявления итогов референдума о статусе Крыма - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
"Обман не скрывали". Каким решением Россия изменила ход истории
18 марта, 08:00
 
РоссияТурцияКиевДмитрий ПесковРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала