https://ria.ru/20240913/krym-1972485626.html

В Кремле прокомментировали слова Эрдогана о принадлежности Крыма

В Кремле прокомментировали слова Эрдогана о принадлежности Крыма - РИА Новости, 13.09.2024

В Кремле прокомментировали слова Эрдогана о принадлежности Крыма

Тема принадлежности Крыма относится к категории разногласий между Россией и Турцией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T12:43

2024-09-13T12:43

2024-09-13T12:46

россия

турция

киев

дмитрий песков

реджеп тайип эрдоган

в мире

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Тема принадлежности Крыма относится к категории разногласий между Россией и Турцией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее СМИ сообщали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем видеообращении к участникам саммита так называемой Крымской платформы в Киеве заявил о необходимости возвращения Крыма в ее состав, так как это "требование международного права". "В целом эта тема относится к категории разногласий, которые есть между нами и нашими турецкими друзьями. Здесь действительно у нас полностью расходятся мнения", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Эрдогана.

https://ria.ru/20240318/rossiya-1933209866.html

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турция

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Ольга Фомченкова

россия, турция, киев, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, в мире