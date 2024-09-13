https://ria.ru/20240913/krym-1972485626.html
В Кремле прокомментировали слова Эрдогана о принадлежности Крыма
В Кремле прокомментировали слова Эрдогана о принадлежности Крыма - РИА Новости, 13.09.2024
В Кремле прокомментировали слова Эрдогана о принадлежности Крыма
Тема принадлежности Крыма относится к категории разногласий между Россией и Турцией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T12:43
2024-09-13T12:43
2024-09-13T12:46
россия
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дмитрий песков
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Тема принадлежности Крыма относится к категории разногласий между Россией и Турцией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее СМИ сообщали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем видеообращении к участникам саммита так называемой Крымской платформы в Киеве заявил о необходимости возвращения Крыма в ее состав, так как это "требование международного права". "В целом эта тема относится к категории разногласий, которые есть между нами и нашими турецкими друзьями. Здесь действительно у нас полностью расходятся мнения", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Эрдогана.
https://ria.ru/20240318/rossiya-1933209866.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, турция, киев, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, в мире
Россия, Турция, Киев, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
В Кремле прокомментировали слова Эрдогана о принадлежности Крыма
Песков: тема Крыма относится к категории разногласий между Россией и Турцией
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Тема принадлежности Крыма относится к категории разногласий между Россией и Турцией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее СМИ сообщали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем видеообращении к участникам саммита так называемой Крымской платформы в Киеве заявил о необходимости возвращения Крыма в ее состав, так как это "требование международного права".
"В целом эта тема относится к категории разногласий, которые есть между нами и нашими турецкими друзьями. Здесь действительно у нас полностью расходятся мнения", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Эрдогана.