https://ria.ru/20240913/kreml-1972488095.html
В Кремле заявили о давлении на Турцию со стороны США
В Кремле заявили о давлении на Турцию со стороны США - РИА Новости, 13.09.2024
В Кремле заявили о давлении на Турцию со стороны США
США оказывают неприкрытое давление на Анкару, не гнушаясь запугивать последствиями для экономики Турции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T12:48
2024-09-13T12:48
2024-09-13T12:59
турция
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реджеп тайип эрдоган
анкара (провинция)
цены на нефть
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. США оказывают неприкрытое давление на Анкару, не гнушаясь запугивать последствиями для экономики Турции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее СМИ сообщали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем видеообращении к участникам саммита так называемой Крымской платформы в Киеве заявил о необходимости возвращения Крыма в ее состав, так как это "требование международного права". Комментируя высказывания турецкого лидера Песков сообщил, что тема принадлежности Крыма относится к категории разногласий между РФ и Турцией. Он отметил, что Москва продолжает разъяснять Анкаре позицию по Крыму и надеется, что со временем это позволит Анкаре согласиться с ее доводами."Действительно США оказывают ничем не прикрытое давление на Турецкую Республику, не гнушаясь запугиваниями последствиями для экономики Турции", - сказал Песков, отвечая на вопрос, связано ли заявление Эрдогана с желанием Турции "подыграть США, чтобы снизить санкционное давление на свою экономику"."Но Турецкая Республика, как нам представляется, продолжает руководствоваться исключительно собственными интересами, в том числе и развивая торгово-экономическое и иное сотрудничество с нами", - добавил Песков.
https://ria.ru/20240913/turtsiya-1972489473.html
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турция, сша, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, анкара (провинция), цены на нефть
Турция, США, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара (провинция), Цены на нефть
В Кремле заявили о давлении на Турцию со стороны США
Песков: США запугивают Турцию последствиями для экономики страны
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. США оказывают неприкрытое давление на Анкару, не гнушаясь запугивать последствиями для экономики Турции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее СМИ сообщали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
в своем видеообращении к участникам саммита так называемой Крымской платформы в Киеве
заявил о необходимости возвращения Крыма в ее состав, так как это "требование международного права". Комментируя высказывания турецкого лидера Песков сообщил, что тема принадлежности Крыма относится к категории разногласий между РФ и Турцией. Он отметил, что Москва
продолжает разъяснять Анкаре позицию по Крыму и надеется, что со временем это позволит Анкаре согласиться с ее доводами.
"Действительно США оказывают ничем не прикрытое давление на Турецкую Республику, не гнушаясь запугиваниями последствиями для экономики Турции", - сказал Песков, отвечая на вопрос, связано ли заявление Эрдогана с желанием Турции "подыграть США, чтобы снизить санкционное давление на свою экономику".
"Но Турецкая Республика, как нам представляется, продолжает руководствоваться исключительно собственными интересами, в том числе и развивая торгово-экономическое и иное сотрудничество с нами", - добавил Песков.