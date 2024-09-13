https://ria.ru/20240913/kreml-1972488095.html

В Кремле заявили о давлении на Турцию со стороны США

В Кремле заявили о давлении на Турцию со стороны США - РИА Новости, 13.09.2024

В Кремле заявили о давлении на Турцию со стороны США

США оказывают неприкрытое давление на Анкару, не гнушаясь запугивать последствиями для экономики Турции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T12:48

2024-09-13T12:48

2024-09-13T12:59

турция

сша

дмитрий песков

реджеп тайип эрдоган

анкара (провинция)

цены на нефть

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. США оказывают неприкрытое давление на Анкару, не гнушаясь запугивать последствиями для экономики Турции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее СМИ сообщали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем видеообращении к участникам саммита так называемой Крымской платформы в Киеве заявил о необходимости возвращения Крыма в ее состав, так как это "требование международного права". Комментируя высказывания турецкого лидера Песков сообщил, что тема принадлежности Крыма относится к категории разногласий между РФ и Турцией. Он отметил, что Москва продолжает разъяснять Анкаре позицию по Крыму и надеется, что со временем это позволит Анкаре согласиться с ее доводами."Действительно США оказывают ничем не прикрытое давление на Турецкую Республику, не гнушаясь запугиваниями последствиями для экономики Турции", - сказал Песков, отвечая на вопрос, связано ли заявление Эрдогана с желанием Турции "подыграть США, чтобы снизить санкционное давление на свою экономику"."Но Турецкая Республика, как нам представляется, продолжает руководствоваться исключительно собственными интересами, в том числе и развивая торгово-экономическое и иное сотрудничество с нами", - добавил Песков.

https://ria.ru/20240913/turtsiya-1972489473.html

турция

сша

анкара (провинция)

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турция, сша, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, анкара (провинция), цены на нефть