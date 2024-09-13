https://ria.ru/20240913/kredity-1972365329.html

Спасибо Центробанку за высокую ставку: Скупой рыцарь был прав

Спасибо Центробанку за высокую ставку: Скупой рыцарь был прав - РИА Новости, 13.09.2024

Спасибо Центробанку за высокую ставку: Скупой рыцарь был прав

Результаты опроса, проведенного среди россиян на тему кредитов, реально шокируют. Пятая часть наших сограждан полагает, что без кредитов можно обойтись только... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T08:00

2024-09-13T08:00

2024-09-13T12:40

аналитика

россия

ссср

центральный банк рф (цб рф)

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Результаты опроса, проведенного среди россиян на тему кредитов, реально шокируют. Пятая часть наших сограждан полагает, что без кредитов можно обойтись только тем, кто зарабатывает больше 250 тысяч рублей в месяц. Неслабо так, да? То есть если 249 тысяч рублей, то уже на все хотелки не хватает, приходится срочно бежать в МФО за углом и брать в долг до получки.По 12 процентов опрошенных считают, что жизнь без кредитов возможна после того, как перешагнешь планку в 150 или 200 тысяч рублей в месяц. Около 20 процентов согласились, что можно не брать в долг, если зарабатываешь от ста тысяч рублей. И только 18 процентов опрошенных сказали, что без кредитов можно прожить при любом уровне дохода.Мне как советскому человеку эта кредитомания кажется чистым безумием. У нас в СССР было просто: хочешь что-то себе купить — накопи. Неважно, о чем ты мечтаешь: о велосипеде, гэдээровской стенке, чешской хрустальной вазе или первоначальном взносе на кооперативную квартиру (был в Советском Союзе такой аналог ипотеки). То есть сначала ужмись в расходах, найди дополнительный источник заработка, ну а потом с удовольствием потрать накопленные деньги. Кажется, так просто.Но нет, сегодня ведь самое страшное — прослыть "нищебродом". И вот провинциальная секретарша с окладом в 50 тысяч рублей берет кредит размером в четыре своих зарплаты, чтобы купить айфон, а потом отдает долг три года, переплачивая за эту бессмысленную цацку в полтора, а то и в два раза. Или делает себе на кредитные деньги силиконовые губы — ну как же, "ведь я этого достойна".Однако губы вскоре придется делать вновь, а айфон в процессе создания прекрасного селфи может упасть в речку и там погибнуть. Зачем эти бессмысленные, импульсивные траты, за которые потом приходится расплачиваться годами кредитного рабства?А все потому, что в информационном пузыре современного капитализма люди, любящие копить деньги, сидят в глубоком подполье. О них никто не говорит, да они и сами себя стесняются. Никто не торопится признаваться в том, что покупает вещи на распродажах, а фрукты со скидкой, однако любой выложит в соцсеть фотку с новой брендовой вещью, купленной как в том старом анекдоте: "Я галстук за тыщу евро купил!" — "Дурак! За углом точно такой же за две тыщи есть!"Зато в любом рекламном ролике люди берут кредиты и преисполняются при этом неземным восторгом. То есть буквально — глаза расширяются, на губах играет улыбка, вот счастье привалило.В России вообще исторически сложилось представление, что долги — это лихо, круто, это по-гусарски. Пушкин был весь в долгах и чеховская Раневская вся в долгах, это же так красиво и романтично. А противоположный подход воплощен в пушкинском "Скупом рыцаре": копить деньги — это фу.Александр Сергеевич сочинял "Скупого рыцаря", вдохновляясь семейными сварами: "Изъясни отцу моему, — писал он своему брату, — что я жить без его денег не могу". Но художественная объективность заставила его сделать своего старого героя очень умным человеком. Любуясь своими сокровищами, Барон отмечает их главный смысл: "Мне все послушно, я же — ничему". Золото дает ему свободу, в то время как его загнанный в долги сын мучается от непрестанных унижений хуже любого раба.Мы в России привыкли умиляться западным пенсионерам. Однако действительно высокий уровень жизни там сохраняют только те пожилые граждане, которые всю жизнь экономили как не в себя, откладывали на старость, копили что было сил, инвестировали в акции, в недвижимость, в пенсионные фонды. Именно они сегодня ездят в круизы на Галапагосы. Пенсионеры, не сумевшие создать себе подушку безопасности, живут на Западе бедно и плохо.Я прямо вижу, как в комментарии бегут люди с криком: "В России ни на что накопить нельзя, у нас инфляция!" На самом деле это лишь популярный и вредоносный миф. В современной России всегда был простой финансовый инструмент для сохранения денег от инфляции — это валюта. В последние годы его заменило множество других интересных, причем чисто отечественных, инструментов.На Мосбирже играют миллионы россиян, и те, кто купили акции на дне весной 2022 года, продали их в 2023-м с прибылью, которая могла доходить до ста процентов. Никаких особых суперскиллов для этого не требовалось — в рост тогда пошло практически все.Десятилетиями у нас приумножали свои капиталы, вкладывая деньги в новостройки. Цена квартиры, купленной на стадии котлована, к моменту сдачи дома подрастала раза в два-три и продолжала уверенным темпом расти дальше.Сегодня благодаря высокой ставке Центробанка у нас появилась возможность сохранять деньги от инфляции, просто положив их на банковский депозит. И вот люди усердно обходят офисы разных банков, сравнивают процент, перекидывают накопления с одного счета на другой, а потом заходят в соцсети и лайкают очередную заплачку о том, как все у нас плохо и как высокая ставка нам все погубит. Что характерно, заплачки эти повторяются слово в слово уже год.За первые шесть месяцев 2024-го россияне заработали на свои депозиты 4,8 триллиона рублей. Общая сумма наших вкладов приблизилась к 50 триллионам рублей — это абсолютный рекорд. Сегодня вся конъюнктура устроена так, что призывает нас к ответственному финансовому поведению: откладывать, а не тратить, копить, а не брать кредиты. Заранее подумать о своих пенсионных накоплениях — у каждого крупного банка сейчас есть соответствующие программы с очень интересными процентами. Тогда, глядишь, действительно выйдем на пенсию и поедем в круиз.И давайте уже стесняться жизни в долг, а не своих накоплений. Скупой рыцарь во многом был прав. Я прямо вижу, как сегодня он скачет по питерским улицам на своем боевом коне, через седло перекинуты мешки с золотыми монетами, на боку болтается меч в ножнах. Приставив руку в железной перчатке ко лбу, Барон хищно высматривает, в каком банке ему дадут больше 20 процентов на годовой депозит без снятия и пополнения (и с дополнительными бонусами для пенсионеров).

https://ria.ru/20240905/dolgi-1789521168.html

https://ria.ru/20240905/dengi-1779669797.html

https://ria.ru/20240905/nalogi-1728657161.html

https://ria.ru/20240901/potrebkredity-1969755671.html

россия

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

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аналитика, россия, ссср, центральный банк рф (цб рф)