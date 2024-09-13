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Спасибо Центробанку за высокую ставку: Скупой рыцарь был прав - РИА Новости, 13.09.2024
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08:00 13.09.2024 (обновлено: 12:40 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/kredity-1972365329.html
Спасибо Центробанку за высокую ставку: Скупой рыцарь был прав
Спасибо Центробанку за высокую ставку: Скупой рыцарь был прав - РИА Новости, 13.09.2024
Спасибо Центробанку за высокую ставку: Скупой рыцарь был прав
Результаты опроса, проведенного среди россиян на тему кредитов, реально шокируют. Пятая часть наших сограждан полагает, что без кредитов можно обойтись только... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T08:00
2024-09-13T12:40
аналитика
россия
ссср
центральный банк рф (цб рф)
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Результаты опроса, проведенного среди россиян на тему кредитов, реально шокируют. Пятая часть наших сограждан полагает, что без кредитов можно обойтись только тем, кто зарабатывает больше 250 тысяч рублей в месяц. Неслабо так, да? То есть если 249 тысяч рублей, то уже на все хотелки не хватает, приходится срочно бежать в МФО за углом и брать в долг до получки.По 12 процентов опрошенных считают, что жизнь без кредитов возможна после того, как перешагнешь планку в 150 или 200 тысяч рублей в месяц. Около 20 процентов согласились, что можно не брать в долг, если зарабатываешь от ста тысяч рублей. И только 18 процентов опрошенных сказали, что без кредитов можно прожить при любом уровне дохода.Мне как советскому человеку эта кредитомания кажется чистым безумием. У нас в СССР было просто: хочешь что-то себе купить — накопи. Неважно, о чем ты мечтаешь: о велосипеде, гэдээровской стенке, чешской хрустальной вазе или первоначальном взносе на кооперативную квартиру (был в Советском Союзе такой аналог ипотеки). То есть сначала ужмись в расходах, найди дополнительный источник заработка, ну а потом с удовольствием потрать накопленные деньги. Кажется, так просто.Но нет, сегодня ведь самое страшное — прослыть "нищебродом". И вот провинциальная секретарша с окладом в 50 тысяч рублей берет кредит размером в четыре своих зарплаты, чтобы купить айфон, а потом отдает долг три года, переплачивая за эту бессмысленную цацку в полтора, а то и в два раза. Или делает себе на кредитные деньги силиконовые губы — ну как же, "ведь я этого достойна".Однако губы вскоре придется делать вновь, а айфон в процессе создания прекрасного селфи может упасть в речку и там погибнуть. Зачем эти бессмысленные, импульсивные траты, за которые потом приходится расплачиваться годами кредитного рабства?А все потому, что в информационном пузыре современного капитализма люди, любящие копить деньги, сидят в глубоком подполье. О них никто не говорит, да они и сами себя стесняются. Никто не торопится признаваться в том, что покупает вещи на распродажах, а фрукты со скидкой, однако любой выложит в соцсеть фотку с новой брендовой вещью, купленной как в том старом анекдоте: "Я галстук за тыщу евро купил!" — "Дурак! За углом точно такой же за две тыщи есть!"Зато в любом рекламном ролике люди берут кредиты и преисполняются при этом неземным восторгом. То есть буквально — глаза расширяются, на губах играет улыбка, вот счастье привалило.В России вообще исторически сложилось представление, что долги — это лихо, круто, это по-гусарски. Пушкин был весь в долгах и чеховская Раневская вся в долгах, это же так красиво и романтично. А противоположный подход воплощен в пушкинском "Скупом рыцаре": копить деньги — это фу.Александр Сергеевич сочинял "Скупого рыцаря", вдохновляясь семейными сварами: "Изъясни отцу моему, — писал он своему брату, — что я жить без его денег не могу". Но художественная объективность заставила его сделать своего старого героя очень умным человеком. Любуясь своими сокровищами, Барон отмечает их главный смысл: "Мне все послушно, я же — ничему". Золото дает ему свободу, в то время как его загнанный в долги сын мучается от непрестанных унижений хуже любого раба.Мы в России привыкли умиляться западным пенсионерам. Однако действительно высокий уровень жизни там сохраняют только те пожилые граждане, которые всю жизнь экономили как не в себя, откладывали на старость, копили что было сил, инвестировали в акции, в недвижимость, в пенсионные фонды. Именно они сегодня ездят в круизы на Галапагосы. Пенсионеры, не сумевшие создать себе подушку безопасности, живут на Западе бедно и плохо.Я прямо вижу, как в комментарии бегут люди с криком: "В России ни на что накопить нельзя, у нас инфляция!" На самом деле это лишь популярный и вредоносный миф. В современной России всегда был простой финансовый инструмент для сохранения денег от инфляции — это валюта. В последние годы его заменило множество других интересных, причем чисто отечественных, инструментов.На Мосбирже играют миллионы россиян, и те, кто купили акции на дне весной 2022 года, продали их в 2023-м с прибылью, которая могла доходить до ста процентов. Никаких особых суперскиллов для этого не требовалось — в рост тогда пошло практически все.Десятилетиями у нас приумножали свои капиталы, вкладывая деньги в новостройки. Цена квартиры, купленной на стадии котлована, к моменту сдачи дома подрастала раза в два-три и продолжала уверенным темпом расти дальше.Сегодня благодаря высокой ставке Центробанка у нас появилась возможность сохранять деньги от инфляции, просто положив их на банковский депозит. И вот люди усердно обходят офисы разных банков, сравнивают процент, перекидывают накопления с одного счета на другой, а потом заходят в соцсети и лайкают очередную заплачку о том, как все у нас плохо и как высокая ставка нам все погубит. Что характерно, заплачки эти повторяются слово в слово уже год.За первые шесть месяцев 2024-го россияне заработали на свои депозиты 4,8 триллиона рублей. Общая сумма наших вкладов приблизилась к 50 триллионам рублей — это абсолютный рекорд. Сегодня вся конъюнктура устроена так, что призывает нас к ответственному финансовому поведению: откладывать, а не тратить, копить, а не брать кредиты. Заранее подумать о своих пенсионных накоплениях — у каждого крупного банка сейчас есть соответствующие программы с очень интересными процентами. Тогда, глядишь, действительно выйдем на пенсию и поедем в круиз.И давайте уже стесняться жизни в долг, а не своих накоплений. Скупой рыцарь во многом был прав. Я прямо вижу, как сегодня он скачет по питерским улицам на своем боевом коне, через седло перекинуты мешки с золотыми монетами, на боку болтается меч в ножнах. Приставив руку в железной перчатке ко лбу, Барон хищно высматривает, в каком банке ему дадут больше 20 процентов на годовой депозит без снятия и пополнения (и с дополнительными бонусами для пенсионеров).
https://ria.ru/20240905/dolgi-1789521168.html
https://ria.ru/20240905/dengi-1779669797.html
https://ria.ru/20240905/nalogi-1728657161.html
https://ria.ru/20240901/potrebkredity-1969755671.html
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Виктория Никифорова
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Виктория Никифорова
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РИА Новости
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96
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353
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аналитика, россия, ссср, центральный банк рф (цб рф)
Аналитика, Россия, СССР, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)

Спасибо Центробанку за высокую ставку: Скупой рыцарь был прав

© РИА Новости / Сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
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Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
Результаты опроса, проведенного среди россиян на тему кредитов, реально шокируют. Пятая часть наших сограждан полагает, что без кредитов можно обойтись только тем, кто зарабатывает больше 250 тысяч рублей в месяц. Неслабо так, да? То есть если 249 тысяч рублей, то уже на все хотелки не хватает, приходится срочно бежать в МФО за углом и брать в долг до получки.
По 12 процентов опрошенных считают, что жизнь без кредитов возможна после того, как перешагнешь планку в 150 или 200 тысяч рублей в месяц. Около 20 процентов согласились, что можно не брать в долг, если зарабатываешь от ста тысяч рублей. И только 18 процентов опрошенных сказали, что без кредитов можно прожить при любом уровне дохода.
Списать кредит - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Законное списание долгов по кредитам: способы и советы юриста
5 сентября, 14:43
Мне как советскому человеку эта кредитомания кажется чистым безумием. У нас в СССР было просто: хочешь что-то себе купить — накопи. Неважно, о чем ты мечтаешь: о велосипеде, гэдээровской стенке, чешской хрустальной вазе или первоначальном взносе на кооперативную квартиру (был в Советском Союзе такой аналог ипотеки). То есть сначала ужмись в расходах, найди дополнительный источник заработка, ну а потом с удовольствием потрать накопленные деньги. Кажется, так просто.
Но нет, сегодня ведь самое страшное — прослыть "нищебродом". И вот провинциальная секретарша с окладом в 50 тысяч рублей берет кредит размером в четыре своих зарплаты, чтобы купить айфон, а потом отдает долг три года, переплачивая за эту бессмысленную цацку в полтора, а то и в два раза. Или делает себе на кредитные деньги силиконовые губы — ну как же, "ведь я этого достойна".
Однако губы вскоре придется делать вновь, а айфон в процессе создания прекрасного селфи может упасть в речку и там погибнуть. Зачем эти бессмысленные, импульсивные траты, за которые потом приходится расплачиваться годами кредитного рабства?
А все потому, что в информационном пузыре современного капитализма люди, любящие копить деньги, сидят в глубоком подполье. О них никто не говорит, да они и сами себя стесняются. Никто не торопится признаваться в том, что покупает вещи на распродажах, а фрукты со скидкой, однако любой выложит в соцсеть фотку с новой брендовой вещью, купленной как в том старом анекдоте: "Я галстук за тыщу евро купил!" — "Дурак! За углом точно такой же за две тыщи есть!"
Зато в любом рекламном ролике люди берут кредиты и преисполняются при этом неземным восторгом. То есть буквально — глаза расширяются, на губах играет улыбка, вот счастье привалило.
Хранить деньги - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Где лучше всего хранить деньги: советы экспертов
5 сентября, 13:44
В России вообще исторически сложилось представление, что долги — это лихо, круто, это по-гусарски. Пушкин был весь в долгах и чеховская Раневская вся в долгах, это же так красиво и романтично. А противоположный подход воплощен в пушкинском "Скупом рыцаре": копить деньги — это фу.
Александр Сергеевич сочинял "Скупого рыцаря", вдохновляясь семейными сварами: "Изъясни отцу моему, — писал он своему брату, — что я жить без его денег не могу". Но художественная объективность заставила его сделать своего старого героя очень умным человеком. Любуясь своими сокровищами, Барон отмечает их главный смысл: "Мне все послушно, я же — ничему". Золото дает ему свободу, в то время как его загнанный в долги сын мучается от непрестанных унижений хуже любого раба.
Мы в России привыкли умиляться западным пенсионерам. Однако действительно высокий уровень жизни там сохраняют только те пожилые граждане, которые всю жизнь экономили как не в себя, откладывали на старость, копили что было сил, инвестировали в акции, в недвижимость, в пенсионные фонды. Именно они сегодня ездят в круизы на Галапагосы. Пенсионеры, не сумевшие создать себе подушку безопасности, живут на Западе бедно и плохо.
Я прямо вижу, как в комментарии бегут люди с криком: "В России ни на что накопить нельзя, у нас инфляция!" На самом деле это лишь популярный и вредоносный миф. В современной России всегда был простой финансовый инструмент для сохранения денег от инфляции — это валюта. В последние годы его заменило множество других интересных, причем чисто отечественных, инструментов.
На Мосбирже играют миллионы россиян, и те, кто купили акции на дне весной 2022 года, продали их в 2023-м с прибылью, которая могла доходить до ста процентов. Никаких особых суперскиллов для этого не требовалось — в рост тогда пошло практически все.
Десятилетиями у нас приумножали свои капиталы, вкладывая деньги в новостройки. Цена квартиры, купленной на стадии котлована, к моменту сдачи дома подрастала раза в два-три и продолжала уверенным темпом расти дальше.
Сотрудница инспекции Федеральной налоговой службы - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Льготы по налогам: какие виды существуют в 2024 году, кому положены
5 сентября, 12:15
Сегодня благодаря высокой ставке Центробанка у нас появилась возможность сохранять деньги от инфляции, просто положив их на банковский депозит. И вот люди усердно обходят офисы разных банков, сравнивают процент, перекидывают накопления с одного счета на другой, а потом заходят в соцсети и лайкают очередную заплачку о том, как все у нас плохо и как высокая ставка нам все погубит. Что характерно, заплачки эти повторяются слово в слово уже год.
За первые шесть месяцев 2024-го россияне заработали на свои депозиты 4,8 триллиона рублей. Общая сумма наших вкладов приблизилась к 50 триллионам рублей — это абсолютный рекорд. Сегодня вся конъюнктура устроена так, что призывает нас к ответственному финансовому поведению: откладывать, а не тратить, копить, а не брать кредиты. Заранее подумать о своих пенсионных накоплениях — у каждого крупного банка сейчас есть соответствующие программы с очень интересными процентами. Тогда, глядишь, действительно выйдем на пенсию и поедем в круиз.
И давайте уже стесняться жизни в долг, а не своих накоплений. Скупой рыцарь во многом был прав. Я прямо вижу, как сегодня он скачет по питерским улицам на своем боевом коне, через седло перекинуты мешки с золотыми монетами, на боку болтается меч в ножнах. Приставив руку в железной перчатке ко лбу, Барон хищно высматривает, в каком банке ему дадут больше 20 процентов на годовой депозит без снятия и пополнения (и с дополнительными бонусами для пенсионеров).
Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Центробанк ужесточил регулирование выдачи банками потребкредитов
1 сентября, 00:45
 
АналитикаРоссияСССРЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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