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Россияне назвали минимальный уровень доходов для независимости от кредитов - РИА Новости, 12.09.2024
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06:29 12.09.2024 (обновлено: 09:25 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/webbankir-1972207249.html
Россияне назвали минимальный уровень доходов для независимости от кредитов
Россияне назвали минимальный уровень доходов для независимости от кредитов - РИА Новости, 12.09.2024
Россияне назвали минимальный уровень доходов для независимости от кредитов
Каждый пятый россиянин считает 100 тысяч рублей в месяц минимальным доходом, который позволит не зависеть от кредитов, говорится в исследовании финансовой... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T06:29
2024-09-12T09:25
россия
экономика
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Каждый пятый россиянин считает 100 тысяч рублей в месяц минимальным доходом, который позволит не зависеть от кредитов, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть в распоряжении РИА Новости.Исследование проводилось в августе-сентябре 2024 года, в ходе него опросили три тысячи человек старше 18 лет по всей России."Каждый пятый россиянин (21,9%) считает, что минимальный уровень дохода, который позволяет не зависеть от кредитов, составляет 100 тысяч рублей в месяц. Примерно столько же (19,4%) полагают, что ежемесячный доход должен превышать 250 тысяч рублей. И почти одинаковое количество респондентов (12,3% и 12,2%) назвали суммы в 150 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно", — говорится в исследовании. При этом 9% опрошенных отметили, что для отказа от кредитов хватило бы и 50 тысяч рублей, а 6,5% считают, что для этого можно зарабатывать даже меньше этой суммы. Наконец, 18,7% опрошенных уверены, что от кредитов "можно не зависеть при любом уровне дохода".На вопрос, можно ли полностью освободиться от кредитов при высоком доходе, большинство (65,2%) ответили отрицательно. Так, 51% полагают, что даже если хорошо зарабатывать, нельзя исключать непредвиденные ситуации, когда может понадобиться кредит. Около 14% мотивировали свой ответ тем, что чем выше заработок, тем выше становятся потребности. При этом в отношении собственного уровня доходов половина участников исследования (52,9%) высказались, что оценивают его как средний, 42,6% — как "скорее низкий" или "очень низкий", и только 4,5% считают его "скорее высоким" или "очень высоким".Также участникам опроса предложили определить, что означает кредит в их понимании, при этом можно было выбрать одновременно несколько вариантов ответа. Жизненной необходимостью назвали кредит 36,1% респондентов, 34,2% сравнили кредит с финансовой кабалой, 27,7% — с полезным инструментом, который "позволяет делать покупки здесь и сейчас, не откладывая на потом", 13,5% опрошенных сообщили, что видят в кредите возможность повысить свой уровень жизни.
https://ria.ru/20240912/nalichnost-1972196273.html
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россия, экономика
Россия, Экономика
Россияне назвали минимальный уровень доходов для независимости от кредитов

Webbankir: 21,9% считают з/п в сто тысяч рублей дающей независимость от кредитов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкВыдача денег в банкомате
Выдача денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Каждый пятый россиянин считает 100 тысяч рублей в месяц минимальным доходом, который позволит не зависеть от кредитов, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Исследование проводилось в августе-сентябре 2024 года, в ходе него опросили три тысячи человек старше 18 лет по всей России.
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"Каждый пятый россиянин (21,9%) считает, что минимальный уровень дохода, который позволяет не зависеть от кредитов, составляет 100 тысяч рублей в месяц. Примерно столько же (19,4%) полагают, что ежемесячный доход должен превышать 250 тысяч рублей. И почти одинаковое количество респондентов (12,3% и 12,2%) назвали суммы в 150 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно", — говорится в исследовании.
При этом 9% опрошенных отметили, что для отказа от кредитов хватило бы и 50 тысяч рублей, а 6,5% считают, что для этого можно зарабатывать даже меньше этой суммы. Наконец, 18,7% опрошенных уверены, что от кредитов "можно не зависеть при любом уровне дохода".
На вопрос, можно ли полностью освободиться от кредитов при высоком доходе, большинство (65,2%) ответили отрицательно. Так, 51% полагают, что даже если хорошо зарабатывать, нельзя исключать непредвиденные ситуации, когда может понадобиться кредит. Около 14% мотивировали свой ответ тем, что чем выше заработок, тем выше становятся потребности. При этом в отношении собственного уровня доходов половина участников исследования (52,9%) высказались, что оценивают его как средний, 42,6% — как "скорее низкий" или "очень низкий", и только 4,5% считают его "скорее высоким" или "очень высоким".
Также участникам опроса предложили определить, что означает кредит в их понимании, при этом можно было выбрать одновременно несколько вариантов ответа. Жизненной необходимостью назвали кредит 36,1% респондентов, 34,2% сравнили кредит с финансовой кабалой, 27,7% — с полезным инструментом, который "позволяет делать покупки здесь и сейчас, не откладывая на потом", 13,5% опрошенных сообщили, что видят в кредите возможность повысить свой уровень жизни.
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