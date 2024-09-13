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США умышленно обостряют обстановку вокруг Кореи, заявили в Минобороны - РИА Новости, 13.09.2024
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07:14 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/koreya-1972424419.html
США умышленно обостряют обстановку вокруг Кореи, заявили в Минобороны
США умышленно обостряют обстановку вокруг Кореи, заявили в Минобороны - РИА Новости, 13.09.2024
США умышленно обостряют обстановку вокруг Кореи, заявили в Минобороны
США умышленно обостряют обстановку вокруг Корейского полуострова, аналогичная их деятельность привела к конфликту на Украине, заявил в пятницу заместитель... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T07:14
2024-09-13T07:14
украина
россия
сша
александр фомин
в мире
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ПЕКИН, 13 сен – РИА Новости. США умышленно обостряют обстановку вокруг Корейского полуострова, аналогичная их деятельность привела к конфликту на Украине, заявил в пятницу заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на XI Пекинском Сяншаньском форуме по безопасности. "(США-ред.) активно наращивают военное взаимодействие с Токио и Сеулом в рамках "тройственного союза", умышленно обостряя и без того сложную обстановку вокруг Корейского полуострова", - заявил Фомин. Следует напомнить, указал он, что аналогичная деструктивная деятельность Вашингтона в Восточной Европе привела к возникновению вооруженного конфликта на Украине. "На этом фоне проводятся масштабные информационные кампании с угрозами в отношении государств Азиатско-Тихоокеанского региона. В свое время западные страны устраивали подобные акции и против России, таким образом, отмечаем опасную тенденцию переноса военной активности и конфронтации в Азиатский регион", - указал замминистра. Сяншаньский форум по безопасности проходит в Пекине 12-14 сентября. Фомин возглавляет российскую делегацию на форуме.
https://ria.ru/20240913/ssha-1972423876.html
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украина, россия, сша, александр фомин, в мире
Украина, Россия, США, Александр Фомин, В мире
США умышленно обостряют обстановку вокруг Кореи, заявили в Минобороны

Замглавы Минобороны Фомин: США умышленно обостряют обстановку вокруг Кореи

© AP Photo / Newsis/Kang Jong-minИстребитель F-35A на авиабазе Чхунджу в Южной Корее
Истребитель F-35A на авиабазе Чхунджу в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Newsis/Kang Jong-min
Истребитель F-35A на авиабазе Чхунджу в Южной Корее. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 13 сен – РИА Новости. США умышленно обостряют обстановку вокруг Корейского полуострова, аналогичная их деятельность привела к конфликту на Украине, заявил в пятницу заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на XI Пекинском Сяншаньском форуме по безопасности.
"(США-ред.) активно наращивают военное взаимодействие с Токио и Сеулом в рамках "тройственного союза", умышленно обостряя и без того сложную обстановку вокруг Корейского полуострова", - заявил Фомин.
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Следует напомнить, указал он, что аналогичная деструктивная деятельность Вашингтона в Восточной Европе привела к возникновению вооруженного конфликта на Украине.
"На этом фоне проводятся масштабные информационные кампании с угрозами в отношении государств Азиатско-Тихоокеанского региона. В свое время западные страны устраивали подобные акции и против России, таким образом, отмечаем опасную тенденцию переноса военной активности и конфронтации в Азиатский регион", - указал замминистра.
Сяншаньский форум по безопасности проходит в Пекине 12-14 сентября. Фомин возглавляет российскую делегацию на форуме.
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