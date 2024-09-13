https://ria.ru/20240913/koreya-1972424419.html

США умышленно обостряют обстановку вокруг Кореи, заявили в Минобороны

США умышленно обостряют обстановку вокруг Кореи, заявили в Минобороны - РИА Новости, 13.09.2024

США умышленно обостряют обстановку вокруг Кореи, заявили в Минобороны

США умышленно обостряют обстановку вокруг Корейского полуострова, аналогичная их деятельность привела к конфликту на Украине, заявил в пятницу заместитель... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T07:14

2024-09-13T07:14

2024-09-13T07:14

украина

россия

сша

александр фомин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766546604_115:0:3080:1668_1920x0_80_0_0_8289486c88819132314b7ffc7cb2cd6d.jpg

ПЕКИН, 13 сен – РИА Новости. США умышленно обостряют обстановку вокруг Корейского полуострова, аналогичная их деятельность привела к конфликту на Украине, заявил в пятницу заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на XI Пекинском Сяншаньском форуме по безопасности. "(США-ред.) активно наращивают военное взаимодействие с Токио и Сеулом в рамках "тройственного союза", умышленно обостряя и без того сложную обстановку вокруг Корейского полуострова", - заявил Фомин. Следует напомнить, указал он, что аналогичная деструктивная деятельность Вашингтона в Восточной Европе привела к возникновению вооруженного конфликта на Украине. "На этом фоне проводятся масштабные информационные кампании с угрозами в отношении государств Азиатско-Тихоокеанского региона. В свое время западные страны устраивали подобные акции и против России, таким образом, отмечаем опасную тенденцию переноса военной активности и конфронтации в Азиатский регион", - указал замминистра. Сяншаньский форум по безопасности проходит в Пекине 12-14 сентября. Фомин возглавляет российскую делегацию на форуме.

https://ria.ru/20240913/ssha-1972423876.html

https://ria.ru/20240913/rakety-1972423720.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, сша, александр фомин, в мире