https://ria.ru/20240913/khram-1972497826.html

Храм Петра и Павла в Таганском районе Москвы оснастят подсветкой

Храм Петра и Павла в Таганском районе Москвы оснастят подсветкой - РИА Новости, 13.09.2024

Храм Петра и Павла в Таганском районе Москвы оснастят подсветкой

Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечат архитектурно-художественной подсветкой храм Святых Апостолов Петра и Павла у Яузских ворот в Таганском... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T13:29

2024-09-13T13:29

2024-09-13T13:29

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городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечат архитектурно-художественной подсветкой храм Святых Апостолов Петра и Павла у Яузских ворот в Таганском районе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Разработана специальная концепция организации освещения храма Святых Апостолов Петра и Павла у Яузских ворот, построенного в 1700-1702 годах. Главная задача - подчеркнуть красоту и архитектурные особенности здания, которое является объектом культурного наследия федерального значения и важной частью композиционно-планировочной структуры квартала", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что для храма создан световой образ, позволяющий акцентировать детали и элементы сооружения. "Энергетики "ОЭК" установят 150 современных осветительных приборов на гладких поверхностях фасада здания, выполненного в стиле московского барокко. В освещении будут использоваться светодиодные светильники холодного и теплого белого света. Новая подсветка выделит архитектурную форму здания в ночное время и поможет в обеспечении безопасности в районе храма - группа светильников на нижней части фасада будет освещать места передвижения пешеходов", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 13 лет уровень освещенности столицы вырос в два раза, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности Москву сегодня освещают более 1 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.

https://ria.ru/20240911/moskva-1972018896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков