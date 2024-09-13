Крестный ход в Петербурге собрал 75 тысяч человек
В крестном ходе по Невскому проспекту приняли участие 75 тысяч человек
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В крестном ходе по Невскому проспекту в день перенесения мощей Александра Невского в четверг, 12 сентября, приняли участие 75 тысяч человек, сообщила РИА Новости глава сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.
Санкт-Петербург в четверг стал центром торжеств в честь 300-летия со дня перенесения в город из Владимира мощей святого благоверного князя Александра Невского, небесного покровителя и защитника северо-западных рубежей России и русского воинства. Так, в городе прошел праздничный крестный ход по Невскому проспекту, а на площади Александра Невского отслужили молебен.
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"Семьдесят пять тысяч человек по данным правоохранителей приняли вчера в крестном ходе по Невскому проспекту", - сказала Родоманова РИА Новости.
В память о том, что последнюю часть пути в 1724 году ковчег с мощами святого князя Александра Невского проделал по воде, в четверг состоялся и водный крестный ход из крепости Орешек до Александро-Невской лавры. Для торжественной встречи его участников на Синопской набережной недалеко от лавры были выстроены воссозданные корабли петровского времени во главе с линейным кораблем "Полтава" и ботиком Петра I, а также современные парусные суда.
Двенадцатого сентября 1724 года основатель северной столицы император Петр I собственноручно перенес в учрежденный им мужской монастырь мощи святого благоверного князя Александра Невского, покоившиеся до этого во Владимире. В 1743 году императрицей Елизаветой Петровной был учрежден общегородской праздничный крестный ход в день перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Традиция крестного хода по Невскому проспекту 12 сентября, прерванная в годы советской власти, была возобновлена в 2013 году.
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