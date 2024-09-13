https://ria.ru/20240913/kazakhstan-1972438425.html

Гражданина Казахстана выслали из России за разжигание религиозной розни

Гражданина Казахстана выслали из России за разжигание религиозной розни - РИА Новости, 13.09.2024

Гражданина Казахстана выслали из России за разжигание религиозной розни

Гражданин Казахстана, подозреваемый в разжигании межрелигиозной розни, экстрадирован из России на родину, ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы,... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T09:41

2024-09-13T09:41

2024-09-13T09:41

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АЛМА-АТА, 13 сен - РИА Новости. Гражданин Казахстана, подозреваемый в разжигании межрелигиозной розни, экстрадирован из России на родину, ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры республики. Об этом надзорное ведомство написало в в Telegram-канале."По результатам совместных мероприятий, проведенных правоохранительными органами Республики Казахстан и Российской Федерации из России возвращен гражданин Казахстана, разыскиваемый за разжигание религиозной розни", - говорится в сообщении.Отмечается, что в 2016-2017 годах в Алма-Ате подозреваемый неоднократно, в группе лиц по предварительному сговору, "совершал умышленные действия, направленные на разжигание религиозной розни, оскорбление религиозных чувств граждан, пропаганду исключительности, превосходства и неполноценности граждан по признаку их отношения к религии". "Соучастники этого преступления уже осуждены к различным видам наказания, а сам фигурант после совершения преступления скрылся и был объявлен в международный розыск. После этого, в 2017 году злоумышленник совершил разбой в Москве, за что был осужден российским судом. После отбытия наказания в России указанное лицо возвращено в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении. Генпрокуратура уточнила, что подозреваемый водворен в следственный изолятор, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.

https://ria.ru/20240812/baratov-1965701984.html

https://ria.ru/20240907/arest-1971299798.html

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здоровье - общество, казахстан, россия, алма-ата, генеральная прокуратура рф