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Названа средняя стоимость полиса каско в России за первое полугодие - РИА Новости, 13.09.2024
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07:07 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/kasko-1972423549.html
Названа средняя стоимость полиса каско в России за первое полугодие
Названа средняя стоимость полиса каско в России за первое полугодие - РИА Новости, 13.09.2024
Названа средняя стоимость полиса каско в России за первое полугодие
Средняя стоимость полиса каско в России за первое полугодие 2024 года составила 44,4 тысячи рублей, говорится в исследовании финансового маркетплейса... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T07:07
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авто
россия
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lada vesta
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общество
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Средняя стоимость полиса каско в России за первое полугодие 2024 года составила 44,4 тысячи рублей, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Банки.ру", которое есть у РИА Новости. "В первом полугодии 2024 года средняя стоимость полиса каско составила 44,4 тысячи рублей при средней страховой сумме в 2,6 миллиона рублей", - говорится в материалах. Отмечается, что более 60% всех страховок предусматривали страховую сумму в размере от 1 до 3 миллионов рублей (от 1 до 2 миллионов рублей – 29%, от 2 до 3 миллионов рублей – 32%). Следующая по распространенности категория - полисы с величиной страховой суммы от 3 до 4 миллионов рублей (15%), до 1 миллиона рублей – 7%, от 4 до 5 миллионов рублей – 9%. Полисы каско со страховой суммой больше 5 миллионов рублей – 8%. Эксперты указывают, что тройка регионов с наибольшей долей оформленных полисов в первом полугодии 2024 года достаточно стандартна и состоит из Москвы (74% полисов), Санкт-Петербурга (6%) и Московской области (4%). Отмечается, что в топ-5 марок автомобилей, на которые чаще всего в первом полугодии 2024 года оформлялось каско, попали Kia, Chery, Lada, Hyundai и Haval. При этом они были наиболее популярными как среди мужчин, так и среди женщин. Доли полисов каско, оформленных на эти самые популярные автомобили, распределились следующим образом: Kia - 10% (наиболее встречающиеся модели - Rio, Sportage и Sorento), Chery - 9% (Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro Max), Lada - 8% (Granta, Vesta и Largus), Hyundai - 7% (Solaris, Creta и Santa Fe), Haval - 6% (Jolion, F7 и F7x). Аналитики выяснили, что из участников исследования за последний год только 11% обращались за возмещением ущерба по каско. При этом клиенты оценивают полученное возмещение как полностью или почти полностью их устраивающее: на 5 баллов его оценили 35% респондентов, на 4 балла - 30%. При этом, по мнению россиян, направления для улучшения полисов каско также имеются: в большинстве случаев клиенты хотели бы скорректировать стоимость страховки (64%), на втором месте по частоте расположился ответ "набор покрываемых рисков" (20%). Также хотели бы улучшить скорость ведения дел страховщиком и урегулирование убытков.
https://ria.ru/20240831/osgop-1969618998.html
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авто, россия, kia rio, lada vesta, hyundai creta, общество
Авто, Россия, Kia Rio, Lada Vesta, Hyundai Creta, Общество
Названа средняя стоимость полиса каско в России за первое полугодие

Средняя стоимость полиса каско в РФ за I полугодие составила 44 тысячи рублей

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкCтраховой полис
Cтраховой полис - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Средняя стоимость полиса каско в России за первое полугодие 2024 года составила 44,4 тысячи рублей, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Банки.ру", которое есть у РИА Новости.
"В первом полугодии 2024 года средняя стоимость полиса каско составила 44,4 тысячи рублей при средней страховой сумме в 2,6 миллиона рублей", - говорится в материалах.
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Отмечается, что более 60% всех страховок предусматривали страховую сумму в размере от 1 до 3 миллионов рублей (от 1 до 2 миллионов рублей – 29%, от 2 до 3 миллионов рублей – 32%). Следующая по распространенности категория - полисы с величиной страховой суммы от 3 до 4 миллионов рублей (15%), до 1 миллиона рублей – 7%, от 4 до 5 миллионов рублей – 9%. Полисы каско со страховой суммой больше 5 миллионов рублей – 8%.
Эксперты указывают, что тройка регионов с наибольшей долей оформленных полисов в первом полугодии 2024 года достаточно стандартна и состоит из Москвы (74% полисов), Санкт-Петербурга (6%) и Московской области (4%).
Отмечается, что в топ-5 марок автомобилей, на которые чаще всего в первом полугодии 2024 года оформлялось каско, попали Kia, Chery, Lada, Hyundai и Haval. При этом они были наиболее популярными как среди мужчин, так и среди женщин.
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Доли полисов каско, оформленных на эти самые популярные автомобили, распределились следующим образом: Kia - 10% (наиболее встречающиеся модели - Rio, Sportage и Sorento), Chery - 9% (Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro Max), Lada - 8% (Granta, Vesta и Largus), Hyundai - 7% (Solaris, Creta и Santa Fe), Haval - 6% (Jolion, F7 и F7x).
Аналитики выяснили, что из участников исследования за последний год только 11% обращались за возмещением ущерба по каско. При этом клиенты оценивают полученное возмещение как полностью или почти полностью их устраивающее: на 5 баллов его оценили 35% респондентов, на 4 балла - 30%.
При этом, по мнению россиян, направления для улучшения полисов каско также имеются: в большинстве случаев клиенты хотели бы скорректировать стоимость страховки (64%), на втором месте по частоте расположился ответ "набор покрываемых рисков" (20%). Также хотели бы улучшить скорость ведения дел страховщиком и урегулирование убытков.
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