https://ria.ru/20240913/kanal-1972609508.html

В Великом Новгороде начнут работы по расчистке Гребного канала в 2025 году

В Великом Новгороде начнут работы по расчистке Гребного канала в 2025 году - РИА Новости, 13.09.2024

В Великом Новгороде начнут работы по расчистке Гребного канала в 2025 году

Проектно-изыскательные работы по расчистке Гребного канала в Великом Новгороде начнутся в 2025 году по нацпроекту "Экологическое благополучие", а в 2026 году... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T19:59

2024-09-13T19:59

2024-09-13T19:59

великий новгород

новгородская область

москва

андрей никитин (политик)

александр козлов (глава минприроды)

федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы)

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Проектно-изыскательные работы по расчистке Гребного канала в Великом Новгороде начнутся в 2025 году по нацпроекту "Экологическое благополучие", а в 2026 году начнется расчистка канала, сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Как сообщает пресс-служба правительства региона, Никитин в пятницу в Москве встретился с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым. Обсудили экологические проекты региона и перспективы развития лесного хозяйства. Один из самых острых вопросов — расчистка Гребного канала, который относится к Волховскому водохранилищу. Он находится в историческом центре города на пересечении туристических маршрутов, это единственное место для тренировок новгородских байдарочников, гребцов и кануполистов. "Представил результаты предварительной работы по Гребному каналу. В прошлом году регион выполнил свои обязательства, и были прекращены сбросы производственных сточных вод левобережных водоочистных сооружений – на Новгородском водоканале провели необходимую реконструкцию. Принято решение, что в 2025 году по нацпроекту "Экологическое благополучие" будут выполнены проектно-изыскательные работы, а в 2026 году начнется расчистка. Эти вопросы уже согласованы в федеральном агентстве "Росводресурсы",- сообщил Никитин в своем Telegram-канале. Как сообщили в минприроды региона, федеральные структуры выполнили предпроектные мероприятия: установлены объемы изымаемых донных отложений, определены площадки временного размещения грунтов и стоимость расчистки Гребного канала. Обсудили на встрече и расчистку и дноуглубление русел реки Шелонь в районе Сольцов, работы запланированы на 2025-2027 годы. В этом году за счет федерального бюджета завершаются три проекта по расчистке русел рек Явони, Холовы и Поломети. Благодаря этой работе семь населенных пунктов с населением более 900 человек не были затоплены из-за паводков. Рассказал Никитин также о формировании системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов и развитии сети полигонов. Важным вопросом для области остается рекультивация свалок, которые отработали свой ресурс. Кроме того, благодаря нацпроекту "Экология" за шесть лет значительно обновлена техника лесхозов и лесничеств, налажена система мониторинга лесов, в том числе с помощью авиапатрулирования.

https://ria.ru/20240612/novgorod-1952386980.html

https://ria.ru/20240606/nikitin-1951168620.html

великий новгород

новгородская область

москва

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великий новгород, новгородская область, москва, андрей никитин (политик), александр козлов (глава минприроды), федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы)