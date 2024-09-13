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В Великом Новгороде начнут работы по расчистке Гребного канала в 2025 году - РИА Новости, 13.09.2024
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19:59 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/kanal-1972609508.html
В Великом Новгороде начнут работы по расчистке Гребного канала в 2025 году
В Великом Новгороде начнут работы по расчистке Гребного канала в 2025 году - РИА Новости, 13.09.2024
В Великом Новгороде начнут работы по расчистке Гребного канала в 2025 году
Проектно-изыскательные работы по расчистке Гребного канала в Великом Новгороде начнутся в 2025 году по нацпроекту "Экологическое благополучие", а в 2026 году... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T19:59
2024-09-13T19:59
великий новгород
новгородская область
москва
андрей никитин (политик)
александр козлов (глава минприроды)
федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы)
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Проектно-изыскательные работы по расчистке Гребного канала в Великом Новгороде начнутся в 2025 году по нацпроекту "Экологическое благополучие", а в 2026 году начнется расчистка канала, сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Как сообщает пресс-служба правительства региона, Никитин в пятницу в Москве встретился с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым. Обсудили экологические проекты региона и перспективы развития лесного хозяйства. Один из самых острых вопросов — расчистка Гребного канала, который относится к Волховскому водохранилищу. Он находится в историческом центре города на пересечении туристических маршрутов, это единственное место для тренировок новгородских байдарочников, гребцов и кануполистов. "Представил результаты предварительной работы по Гребному каналу. В прошлом году регион выполнил свои обязательства, и были прекращены сбросы производственных сточных вод левобережных водоочистных сооружений – на Новгородском водоканале провели необходимую реконструкцию. Принято решение, что в 2025 году по нацпроекту "Экологическое благополучие" будут выполнены проектно-изыскательные работы, а в 2026 году начнется расчистка. Эти вопросы уже согласованы в федеральном агентстве "Росводресурсы",- сообщил Никитин в своем Telegram-канале. Как сообщили в минприроды региона, федеральные структуры выполнили предпроектные мероприятия: установлены объемы изымаемых донных отложений, определены площадки временного размещения грунтов и стоимость расчистки Гребного канала. Обсудили на встрече и расчистку и дноуглубление русел реки Шелонь в районе Сольцов, работы запланированы на 2025-2027 годы. В этом году за счет федерального бюджета завершаются три проекта по расчистке русел рек Явони, Холовы и Поломети. Благодаря этой работе семь населенных пунктов с населением более 900 человек не были затоплены из-за паводков. Рассказал Никитин также о формировании системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов и развитии сети полигонов. Важным вопросом для области остается рекультивация свалок, которые отработали свой ресурс. Кроме того, благодаря нацпроекту "Экология" за шесть лет значительно обновлена техника лесхозов и лесничеств, налажена система мониторинга лесов, в том числе с помощью авиапатрулирования.
https://ria.ru/20240612/novgorod-1952386980.html
https://ria.ru/20240606/nikitin-1951168620.html
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великий новгород, новгородская область, москва, андрей никитин (политик), александр козлов (глава минприроды), федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы)
Великий Новгород, Новгородская область, Москва, Андрей Никитин (политик), Александр Козлов (глава Минприроды), Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы)
В Великом Новгороде начнут работы по расчистке Гребного канала в 2025 году

Никитин: в Великом Новгороде начнут расчистку Гребного канала в 2025 году

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкВид на город Великий Новгород
Вид на город Великий Новгород - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Проектно-изыскательные работы по расчистке Гребного канала в Великом Новгороде начнутся в 2025 году по нацпроекту "Экологическое благополучие", а в 2026 году начнется расчистка канала, сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, Никитин в пятницу в Москве встретился с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым. Обсудили экологические проекты региона и перспективы развития лесного хозяйства. Один из самых острых вопросов — расчистка Гребного канала, который относится к Волховскому водохранилищу. Он находится в историческом центре города на пересечении туристических маршрутов, это единственное место для тренировок новгородских байдарочников, гребцов и кануполистов.
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"Представил результаты предварительной работы по Гребному каналу. В прошлом году регион выполнил свои обязательства, и были прекращены сбросы производственных сточных вод левобережных водоочистных сооружений – на Новгородском водоканале провели необходимую реконструкцию. Принято решение, что в 2025 году по нацпроекту "Экологическое благополучие" будут выполнены проектно-изыскательные работы, а в 2026 году начнется расчистка. Эти вопросы уже согласованы в федеральном агентстве "Росводресурсы",- сообщил Никитин в своем Telegram-канале.
Как сообщили в минприроды региона, федеральные структуры выполнили предпроектные мероприятия: установлены объемы изымаемых донных отложений, определены площадки временного размещения грунтов и стоимость расчистки Гребного канала.
Обсудили на встрече и расчистку и дноуглубление русел реки Шелонь в районе Сольцов, работы запланированы на 2025-2027 годы. В этом году за счет федерального бюджета завершаются три проекта по расчистке русел рек Явони, Холовы и Поломети. Благодаря этой работе семь населенных пунктов с населением более 900 человек не были затоплены из-за паводков.
Рассказал Никитин также о формировании системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов и развитии сети полигонов. Важным вопросом для области остается рекультивация свалок, которые отработали свой ресурс. Кроме того, благодаря нацпроекту "Экология" за шесть лет значительно обновлена техника лесхозов и лесничеств, налажена система мониторинга лесов, в том числе с помощью авиапатрулирования.
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