https://ria.ru/20240913/gosduma-1972521254.html

В Госдуме назвали причину отказа от рождения детей среди одиноких людей

В Госдуме назвали причину отказа от рождения детей среди одиноких людей - РИА Новости, 13.09.2024

В Госдуме назвали причину отказа от рождения детей среди одиноких людей

Причину отказа от рождения детей среди одиноких людей с животными следует искать не в их питомцах, а в искаженном воспитании таких людей, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T14:33

2024-09-13T14:33

2024-09-13T14:39

общество

амир хамитов

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Причину отказа от рождения детей среди одиноких людей с животными следует искать не в их питомцах, а в искаженном воспитании таких людей, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"), комментируя высказывание депутата ГД Ирины Филатовой (КПРФ) о "замене кошечками и собачками" традиционных семейных ценностей. Ранее в комментарии для радиостанции "Говорит Москва" Филатова заявила, что думать, будто выделение огромных денег на стимулирование рождаемости достаточно для решения проблемы, является большим заблуждением. Она добавила, что идеи бездетности, нетрадиционных отношений, замены традиционных семейных ценностей потребительством, саморазвитием, "кошечками и собачками" должны исчезнуть из информационного поля на всех уровнях. "Когда мы говорим о случаях отказа от рождения детей, то причину нужно искать не в животных, а в искаженном воспитании. А любовь к животным – это объединяющее начало, и выступать против объединения добрых и ответственных людей как минимум странно", - считает Хамитов. По мнению парламентария, наши национальные ценности – добро, гуманизм, уважение – могут и должны проявляться как к людям, так и к животным, привычка заботиться о братьях наших меньших, прививаемая с самого детства, во взрослом возрасте скорее стимулирует стать родителями, чем наоборот. "Хотелось бы напомнить, что кошки, собаки и другие домашние животные требуют от хозяев таких качеств, как забота и ответственность. Если человек заводит у себя дома кошку или собаку – как правило, это означает, что для него забота о ком-то важнее, чем его собственное благополучие. Тем более, что содержание животных требует и материальных затрат", - добавил Хамитов. -0-

https://ria.ru/20240909/vyplata-1971707613.html

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общество, амир хамитов, госдума рф, кпрф