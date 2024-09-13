https://ria.ru/20240913/fedorischev-1972499041.html

Федорищев вступил в должность губернатора Самарской области

Федорищев вступил в должность губернатора Самарской области - РИА Новости, 13.09.2024

Федорищев вступил в должность губернатора Самарской области

Победивший на досрочных выборах губернатора Самарской области врио главы региона Вячеслав Федорищев в пятницу официально вступил в должность, передает... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T13:29

2024-09-13T13:29

2024-09-13T13:29

политика

самарская область

вячеслав федорищев

игорь комаров

алексей лескин (вице-мэр южно-сахалинска)

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САМАРА, 13 сен - РИА Новости. Победивший на досрочных выборах губернатора Самарской области врио главы региона Вячеслав Федорищев в пятницу официально вступил в должность, передает корреспондент РИА Новости с церемонии. Председатель облизбиркома Вадим Михеев отметил, что на досрочных выборах губернатора Самарской области Федорищева поддержали свыше 1 миллиона избирателей, что составляет 79,56 % голосов. Михеев вручил Федорищеву удостоверение губернатора Самарской области. "Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Самарской области уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать конституцию Российской Федерации и федеральные законы, устав Самарской области и законы Самарской области", - сказал Федорищев на церемонии. Полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров отметил, что результаты выборов показывают доверие людей к Федорищеву. Эта поддержка, по его словам, поможет в реализации планов и идей по развитию региона. "Регион входит в тройку лидеров округа по объему валового регионального продукта и промышленного производства. В текущем году удалось добиться роста промышленности, объемов инвестиций, увеличения реальной заработной платы. Надо продолжать эффективно работать... Я уверен, Вячеслав Андреевич, что под вашим руководством Самарская область достигнет хороших результатов. Желаю вам успешной и эффективной, созидательной работы на благо Самарской области, стабильности и процветания", - сказал Комаров. Федорищев сообщил, что для развития региона была создана пятилетняя программа, которая обладает промышленным, научно-образовательным и творческим потенциалом. "У нас есть все возможности для того, чтобы стать ключевой точкой роста экономики в Приволжском федеральном округе и опорным регионом страны... Со своей стороны, как избранный губернатор, обязуюсь приложить к этому все свои силы, знания и возможности. Мы будем работать серьезно, основательно, по-государственному, но при этом с душой и вниманием относясь к каждому человеку, к каждому вопросу", - сказал глава региона. Выборы губернатора Самарской области проходили с 6 по 8 сентября. Явка за три дня голосования составила 54,84%. По данным ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов Федорищев ("Единая Россия") набрал 79,56% голосов избирателей, второе место занял Алексей Лескин (КПРФ) с 6,93% голосов, третьей стала Наталья Бисярина (ЛДПР) с 5,98%. На четвертой строке Михаил Маряхин ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 2,68% голосов, на пятой - Владимир Плякин ("Новые люди") с 2,23%. Шестое место у Степана Соловьева ("Зеленая альтернатива"), набравшего 1,26% голосов.

https://ria.ru/20240910/vybory-1971788063.html

https://ria.ru/20240531/fedorischev-1949723695.html

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, самарская область, вячеслав федорищев, игорь комаров, алексей лескин (вице-мэр южно-сахалинска), цик рф, единая россия, кпрф, выборы в россии — 2024