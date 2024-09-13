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Федорищев вступил в должность губернатора Самарской области - РИА Новости, 13.09.2024
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13:29 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/fedorischev-1972499041.html
Федорищев вступил в должность губернатора Самарской области
Федорищев вступил в должность губернатора Самарской области - РИА Новости, 13.09.2024
Федорищев вступил в должность губернатора Самарской области
Победивший на досрочных выборах губернатора Самарской области врио главы региона Вячеслав Федорищев в пятницу официально вступил в должность, передает... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T13:29
2024-09-13T13:29
политика
самарская область
вячеслав федорищев
игорь комаров
алексей лескин (вице-мэр южно-сахалинска)
цик рф
единая россия
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САМАРА, 13 сен - РИА Новости. Победивший на досрочных выборах губернатора Самарской области врио главы региона Вячеслав Федорищев в пятницу официально вступил в должность, передает корреспондент РИА Новости с церемонии. Председатель облизбиркома Вадим Михеев отметил, что на досрочных выборах губернатора Самарской области Федорищева поддержали свыше 1 миллиона избирателей, что составляет 79,56 % голосов. Михеев вручил Федорищеву удостоверение губернатора Самарской области. "Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Самарской области уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать конституцию Российской Федерации и федеральные законы, устав Самарской области и законы Самарской области", - сказал Федорищев на церемонии. Полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров отметил, что результаты выборов показывают доверие людей к Федорищеву. Эта поддержка, по его словам, поможет в реализации планов и идей по развитию региона. "Регион входит в тройку лидеров округа по объему валового регионального продукта и промышленного производства. В текущем году удалось добиться роста промышленности, объемов инвестиций, увеличения реальной заработной платы. Надо продолжать эффективно работать... Я уверен, Вячеслав Андреевич, что под вашим руководством Самарская область достигнет хороших результатов. Желаю вам успешной и эффективной, созидательной работы на благо Самарской области, стабильности и процветания", - сказал Комаров. Федорищев сообщил, что для развития региона была создана пятилетняя программа, которая обладает промышленным, научно-образовательным и творческим потенциалом. "У нас есть все возможности для того, чтобы стать ключевой точкой роста экономики в Приволжском федеральном округе и опорным регионом страны... Со своей стороны, как избранный губернатор, обязуюсь приложить к этому все свои силы, знания и возможности. Мы будем работать серьезно, основательно, по-государственному, но при этом с душой и вниманием относясь к каждому человеку, к каждому вопросу", - сказал глава региона. Выборы губернатора Самарской области проходили с 6 по 8 сентября. Явка за три дня голосования составила 54,84%. По данным ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов Федорищев ("Единая Россия") набрал 79,56% голосов избирателей, второе место занял Алексей Лескин (КПРФ) с 6,93% голосов, третьей стала Наталья Бисярина (ЛДПР) с 5,98%. На четвертой строке Михаил Маряхин ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 2,68% голосов, на пятой - Владимир Плякин ("Новые люди") с 2,23%. Шестое место у Степана Соловьева ("Зеленая альтернатива"), набравшего 1,26% голосов.
https://ria.ru/20240910/vybory-1971788063.html
https://ria.ru/20240531/fedorischev-1949723695.html
https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html
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политика, самарская область, вячеслав федорищев, игорь комаров, алексей лескин (вице-мэр южно-сахалинска), цик рф, единая россия, кпрф, выборы в россии — 2024
Политика, Самарская область, Вячеслав Федорищев, Игорь Комаров, Алексей Лескин (вице-мэр Южно-Сахалинска), ЦИК РФ, Единая Россия, КПРФ, Выборы в России — 2024
Федорищев вступил в должность губернатора Самарской области

Врио губернатора Самарской области Федорищев вступил в должность главы региона

© Фото предоставлено правительством Самарской областиВячеслав Федорищев
Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фото предоставлено правительством Самарской области
Вячеслав Федорищев. Архивное фото
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САМАРА, 13 сен - РИА Новости. Победивший на досрочных выборах губернатора Самарской области врио главы региона Вячеслав Федорищев в пятницу официально вступил в должность, передает корреспондент РИА Новости с церемонии.
Председатель облизбиркома Вадим Михеев отметил, что на досрочных выборах губернатора Самарской области Федорищева поддержали свыше 1 миллиона избирателей, что составляет 79,56 % голосов. Михеев вручил Федорищеву удостоверение губернатора Самарской области.
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"Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Самарской области уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать конституцию Российской Федерации и федеральные законы, устав Самарской области и законы Самарской области", - сказал Федорищев на церемонии.
Полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров отметил, что результаты выборов показывают доверие людей к Федорищеву. Эта поддержка, по его словам, поможет в реализации планов и идей по развитию региона.
"Регион входит в тройку лидеров округа по объему валового регионального продукта и промышленного производства. В текущем году удалось добиться роста промышленности, объемов инвестиций, увеличения реальной заработной платы. Надо продолжать эффективно работать... Я уверен, Вячеслав Андреевич, что под вашим руководством Самарская область достигнет хороших результатов. Желаю вам успешной и эффективной, созидательной работы на благо Самарской области, стабильности и процветания", - сказал Комаров.
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Федорищев сообщил, что для развития региона была создана пятилетняя программа, которая обладает промышленным, научно-образовательным и творческим потенциалом.
"У нас есть все возможности для того, чтобы стать ключевой точкой роста экономики в Приволжском федеральном округе и опорным регионом страны... Со своей стороны, как избранный губернатор, обязуюсь приложить к этому все свои силы, знания и возможности. Мы будем работать серьезно, основательно, по-государственному, но при этом с душой и вниманием относясь к каждому человеку, к каждому вопросу", - сказал глава региона.
Выборы губернатора Самарской области проходили с 6 по 8 сентября. Явка за три дня голосования составила 54,84%. По данным ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов Федорищев ("Единая Россия") набрал 79,56% голосов избирателей, второе место занял Алексей Лескин (КПРФ) с 6,93% голосов, третьей стала Наталья Бисярина (ЛДПР) с 5,98%. На четвертой строке Михаил Маряхин ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 2,68% голосов, на пятой - Владимир Плякин ("Новые люди") с 2,23%. Шестое место у Степана Соловьева ("Зеленая альтернатива"), набравшего 1,26% голосов.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
8 сентября, 13:37
 
ПолитикаСамарская областьВячеслав ФедорищевИгорь КомаровАлексей Лескин (вице-мэр Южно-Сахалинска)ЦИК РФЕдиная РоссияКПРФВыборы в России — 2024
 
 
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