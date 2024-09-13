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Рособрнадзор не получил предложений по достойной замене ЕГЭ - РИА Новости, 13.09.2024
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06:11 13.09.2024 (обновлено: 10:43 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/ege-1972421079.html
Рособрнадзор не получил предложений по достойной замене ЕГЭ
Рособрнадзор не получил предложений по достойной замене ЕГЭ - РИА Новости, 13.09.2024
Рособрнадзор не получил предложений по достойной замене ЕГЭ
Рособрнадзор не получил ни одного предложения, которое бы улучшило положение выпускников в ходе сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщил РИА... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T06:11
2024-09-13T10:43
общество
анзор музаев
ярослав нилов
яна лантратова
госдума рф
единый государственный экзамен (егэ)
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Рособрнадзор не получил ни одного предложения, которое бы улучшило положение выпускников в ходе сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщил РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев. Ранее правительство РФ не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. Об этом РИА Новости рассказал один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов "До сих пор ни кем не было предложено ни одной не ухудшающей положения выпускников, независимой и непредвзятой процедуры оценки качества полученных школьниками знаний", - сказал руководитель Рособрнадзора. Музаев уточнил, что ЕГЭ зарекомендовал себя как современный, высокотехнологичный, независимый экзамен, результаты которого признаются всеми вузами страны в качестве вступительного испытания. "ЕГЭ стал социальным лифтом, который помогает талантливым детям из небольших городов получать профессиональное образование в ведущих вузах страны", - добавил глава Рособрнадзора, уточнив, что ведомство и дальше готово работать над совершенствованием аттестации, чтобы она отвечала всем актуальным вызовам современности. В июне депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия - За правду" внесли документ об отмене ЕГЭ в нижнюю палату. В пояснительной записке отмечается, что из-за экзамена с каждым годом среди подростков растет количество суицидов, кроме того, проведение ЕГЭ требует от государства значительных расходов. Первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова ранее сообщала РИА Новости, что Госдума планирует рассмотреть законопроект в первом чтении в октябре.
https://ria.ru/20240606/ege-1950844897.html
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общество, анзор музаев, ярослав нилов, яна лантратова, госдума рф, единый государственный экзамен (егэ), россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Анзор Музаев, Ярослав Нилов, Яна Лантратова, Госдума РФ, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Социальный навигатор, СН_Образование
Рособрнадзор не получил предложений по достойной замене ЕГЭ

Музаев: Рособрнадзор не получил ни одного предложения с достойной заменой ЕГЭ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСдача первого ЕГЭ
Сдача первого ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Рособрнадзор не получил ни одного предложения, которое бы улучшило положение выпускников в ходе сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщил РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев.
Ранее правительство РФ не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. Об этом РИА Новости рассказал один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов
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"До сих пор ни кем не было предложено ни одной не ухудшающей положения выпускников, независимой и непредвзятой процедуры оценки качества полученных школьниками знаний", - сказал руководитель Рособрнадзора.
Музаев уточнил, что ЕГЭ зарекомендовал себя как современный, высокотехнологичный, независимый экзамен, результаты которого признаются всеми вузами страны в качестве вступительного испытания.
"ЕГЭ стал социальным лифтом, который помогает талантливым детям из небольших городов получать профессиональное образование в ведущих вузах страны", - добавил глава Рособрнадзора, уточнив, что ведомство и дальше готово работать над совершенствованием аттестации, чтобы она отвечала всем актуальным вызовам современности.
В июне депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия - За правду" внесли документ об отмене ЕГЭ в нижнюю палату. В пояснительной записке отмечается, что из-за экзамена с каждым годом среди подростков растет количество суицидов, кроме того, проведение ЕГЭ требует от государства значительных расходов.
Первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова ранее сообщала РИА Новости, что Госдума планирует рассмотреть законопроект в первом чтении в октябре.
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ОбществоАнзор МузаевЯрослав НиловЯна ЛантратоваГосдума РФЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)РоссияФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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