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На Земле прошла сильная магнитная буря - РИА Новости, 13.09.2024
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15:29 13.09.2024 (обновлено: 16:44 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/burja-1972538972.html
На Земле прошла сильная магнитная буря
На Земле прошла сильная магнитная буря - РИА Новости, 13.09.2024
На Земле прошла сильная магнитная буря
На Земле завершилась сильная магнитная буря, следует из графика на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T15:29
2024-09-13T16:44
земля
российская академия наук
здоровье - общество
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. На Земле завершилась сильная магнитная буря, следует из графика на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.Буря началась днем 12 сентября и к вечеру достигла уровня G3 (сильная буря). Уже к ночи она ослабла. Сейчас ее уровень не дотягивает и до G1 (слабая буря), но магнитосфера Земли продолжает оставаться возмущенной. На другом графике представлен прогноз. Согласно ему, магнитосфера полностью успокоится к вечеру 13 сентября, но слабая магнитная буря возможна в субботу. "На Солнце на данный момент отсутствуют крупные активные центры в зоне влияния на Землю, поэтому на ближайшие дни прогноз позитивный. Скорее всего, в течение двух-трех дней начнут выходить новые крупные пятна с обратной стороны Солнца", — говорится в сообщении.Как уточнили в лаборатории, до линии Солнце — Земля эти пятна будут двигаться от семи до десяти дней, поэтому наиболее вероятно, что сейчас в геомагнитной активности наступит пауза.
https://ria.ru/20240913/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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земля, российская академия наук, здоровье - общество, общество
Земля, Российская академия наук, Здоровье - Общество, Общество
На Земле прошла сильная магнитная буря

Магнитная буря, достигшая сильного уровня G3, завершилась

© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Вспышка на Солнце. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. На Земле завершилась сильная магнитная буря, следует из графика на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Буря началась днем 12 сентября и к вечеру достигла уровня G3 (сильная буря). Уже к ночи она ослабла. Сейчас ее уровень не дотягивает и до G1 (слабая буря), но магнитосфера Земли продолжает оставаться возмущенной.
На другом графике представлен прогноз. Согласно ему, магнитосфера полностью успокоится к вечеру 13 сентября, но слабая магнитная буря возможна в субботу.
"На Солнце на данный момент отсутствуют крупные активные центры в зоне влияния на Землю, поэтому на ближайшие дни прогноз позитивный. Скорее всего, в течение двух-трех дней начнут выходить новые крупные пятна с обратной стороны Солнца", — говорится в сообщении.
Как уточнили в лаборатории, до линии Солнце — Земля эти пятна будут двигаться от семи до десяти дней, поэтому наиболее вероятно, что сейчас в геомагнитной активности наступит пауза.
Магнитные бури - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
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