https://ria.ru/20240913/bradley-1972417364.html

Российские военные эвакуировали с Авдеевского направления БМП Bradley

Российские военные эвакуировали с Авдеевского направления БМП Bradley - РИА Новости, 13.09.2024

Российские военные эвакуировали с Авдеевского направления БМП Bradley

Бойцы российской группировки войск "Центр" эвакуировали с авдеевского направления в Донбассе практически неповрежденную БМП Bradley американского производства,... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T05:09

2024-09-13T05:09

2024-09-13T05:09

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ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. Бойцы российской группировки войск "Центр" эвакуировали с авдеевского направления в Донбассе практически неповрежденную БМП Bradley американского производства, рассказали РИА Новости военные, участвовавшие в эвакуации этой БМП. "Ехали под прикрытием техразведки и подразделения РЭБ, то есть и на БРЭМ (бронированная ремонтно-эвакуационной машина) защита от FPV-дронов, от сбросов (от БПЛА, сбрасывающих боеприпасы). Охотятся (за ремонтно-эвакуационными группами - ред.). Потому что особенно когда мы вытаскиваем именно западную технику, в особенности если она вот в принципе целая, то охотятся. Ну а здесь они "проморгали" нас", - рассказал "Юда". Он пояснил, что эвакуация проходила в два этапа: сначала в целях безопасности была проведена инженерная разведка местности, после чего непосредственно операция по эвакуации бронемашины, которую при помощи БРЭМ доставили в ремонтное подразделение. Заместитель командира взвода с позывным "Мишка" пояснил РИА Новости, что бронемашина была практически с полным боекомплектом и без критических повреждений. "Был практически неиспользованный боекомплект. Малейшее осталось восстановление - и все, она может ехать смело (на боевую задачу - ред.)", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240903/spetsoperatsiya-1969954421.html

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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия