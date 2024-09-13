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Российские военные эвакуировали с Авдеевского направления БМП Bradley - РИА Новости, 13.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:09 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/bradley-1972417364.html
Российские военные эвакуировали с Авдеевского направления БМП Bradley
Российские военные эвакуировали с Авдеевского направления БМП Bradley - РИА Новости, 13.09.2024
Российские военные эвакуировали с Авдеевского направления БМП Bradley
Бойцы российской группировки войск "Центр" эвакуировали с авдеевского направления в Донбассе практически неповрежденную БМП Bradley американского производства,... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T05:09
2024-09-13T05:09
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. Бойцы российской группировки войск "Центр" эвакуировали с авдеевского направления в Донбассе практически неповрежденную БМП Bradley американского производства, рассказали РИА Новости военные, участвовавшие в эвакуации этой БМП. "Ехали под прикрытием техразведки и подразделения РЭБ, то есть и на БРЭМ (бронированная ремонтно-эвакуационной машина) защита от FPV-дронов, от сбросов (от БПЛА, сбрасывающих боеприпасы). Охотятся (за ремонтно-эвакуационными группами - ред.). Потому что особенно когда мы вытаскиваем именно западную технику, в особенности если она вот в принципе целая, то охотятся. Ну а здесь они "проморгали" нас", - рассказал "Юда". Он пояснил, что эвакуация проходила в два этапа: сначала в целях безопасности была проведена инженерная разведка местности, после чего непосредственно операция по эвакуации бронемашины, которую при помощи БРЭМ доставили в ремонтное подразделение. Заместитель командира взвода с позывным "Мишка" пояснил РИА Новости, что бронемашина была практически с полным боекомплектом и без критических повреждений. "Был практически неиспользованный боекомплект. Малейшее осталось восстановление - и все, она может ехать смело (на боевую задачу - ред.)", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240903/spetsoperatsiya-1969954421.html
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
Российские военные эвакуировали с Авдеевского направления БМП Bradley

Бойцы "Центра" под Авдеевкой эвакуировали практически неповрежденную БМП Bradley

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВыставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе
Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. Бойцы российской группировки войск "Центр" эвакуировали с авдеевского направления в Донбассе практически неповрежденную БМП Bradley американского производства, рассказали РИА Новости военные, участвовавшие в эвакуации этой БМП.
"Ехали под прикрытием техразведки и подразделения РЭБ, то есть и на БРЭМ (бронированная ремонтно-эвакуационной машина) защита от FPV-дронов, от сбросов (от БПЛА, сбрасывающих боеприпасы). Охотятся (за ремонтно-эвакуационными группами - ред.). Потому что особенно когда мы вытаскиваем именно западную технику, в особенности если она вот в принципе целая, то охотятся. Ну а здесь они "проморгали" нас", - рассказал "Юда".
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Он пояснил, что эвакуация проходила в два этапа: сначала в целях безопасности была проведена инженерная разведка местности, после чего непосредственно операция по эвакуации бронемашины, которую при помощи БРЭМ доставили в ремонтное подразделение.
Заместитель командира взвода с позывным "Мишка" пояснил РИА Новости, что бронемашина была практически с полным боекомплектом и без критических повреждений.
"Был практически неиспользованный боекомплект. Малейшее осталось восстановление - и все, она может ехать смело (на боевую задачу - ред.)", - рассказал собеседник агентства.
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