https://ria.ru/20240913/bpla-1972456459.html

Над Белгородской областью уничтожили беспилотник

Над Белгородской областью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 13.09.2024

Над Белгородской областью уничтожили беспилотник

Дежурные средства российской ПВО пресекли попытку Киева устроить террористическую атаку на территории РФ и сбили украинский беспилотник над территорией... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T11:11

2024-09-13T11:11

2024-09-13T11:16

белгородская область

россия

технологии

киев

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО пресекли попытку Киева устроить террористическую атаку на территории РФ и сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России."Тринадцатого сентября около 10.10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240913/pvo-1972424296.html

белгородская область

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белгородская область, россия, технологии, киев