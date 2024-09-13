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Над Белгородской областью уничтожили беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 13.09.2024
Над Белгородской областью уничтожили беспилотник
Дежурные средства российской ПВО пресекли попытку Киева устроить террористическую атаку на территории РФ и сбили украинский беспилотник над территорией... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T11:11
2024-09-13T11:11
2024-09-13T11:16
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО пресекли попытку Киева устроить террористическую атаку на территории РФ и сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России."Тринадцатого сентября около 10.10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240913/pvo-1972424296.html
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белгородская область, россия, технологии, киев
Белгородская область, Россия, Технологии, Киев
Над Белгородской областью уничтожили беспилотник
МО РФ: над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник