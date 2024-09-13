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В Петербурге назвали дату вступления Беглова в должность губернатора - РИА Новости, 13.09.2024
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09:49 13.09.2024 (обновлено: 10:11 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/beglov-1972440603.html
В Петербурге назвали дату вступления Беглова в должность губернатора
В Петербурге назвали дату вступления Беглова в должность губернатора - РИА Новости, 13.09.2024
В Петербурге назвали дату вступления Беглова в должность губернатора
Переизбранный на пост губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вступит в должность 18 сентября, сообщил спикер Законодательного собрания города Александр... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T09:49
2024-09-13T10:11
политика
санкт-петербург
александр беглов
выборы в россии — 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Переизбранный на пост губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вступит в должность 18 сентября, сообщил спикер Законодательного собрания города Александр Бельский."Александр Беглов вступит в должность губернатора Санкт-Петербурга 18 сентября. Решение о проведении церемонии на первом в осеннюю сессию заседании парламента утвердил наш комитет по законодательству", - написал он в своем Telegram-канале.Бельский сообщил, что церемония состоится в Мариинском дворце.Голосование на выборах губернатора Санкт-Петербурга проходило 6-8 сентября.Согласно данным ЦИК РФ, Беглов ("Единая Россия") победил на выборах главы города с 59,8% голосов избирателей после обработки 100% протоколов. На втором месте Максим Яковлев (ЛДПР) с результатом 18,34%. Третьим стал Павел Брагин ("Зеленые") с 11,79% голосов, четвертым – Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), которого поддержали 8,06% избирателей. Итоговая явка избирателей на выборах губернатора Санкт-Петербурга составила 37,76%.
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политика, санкт-петербург, александр беглов, выборы в россии — 2024
Политика, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Выборы в России — 2024
В Петербурге назвали дату вступления Беглова в должность губернатора

Беглов вступит в должность губернатора Петербурга 18 сентября

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАлександр Беглов
Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Александр Беглов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Переизбранный на пост губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вступит в должность 18 сентября, сообщил спикер Законодательного собрания города Александр Бельский.
"Александр Беглов вступит в должность губернатора Санкт-Петербурга 18 сентября. Решение о проведении церемонии на первом в осеннюю сессию заседании парламента утвердил наш комитет по законодательству", - написал он в своем Telegram-канале.
Бельский сообщил, что церемония состоится в Мариинском дворце.
Голосование на выборах губернатора Санкт-Петербурга проходило 6-8 сентября.
Согласно данным ЦИК РФ, Беглов ("Единая Россия") победил на выборах главы города с 59,8% голосов избирателей после обработки 100% протоколов. На втором месте Максим Яковлев (ЛДПР) с результатом 18,34%. Третьим стал Павел Брагин ("Зеленые") с 11,79% голосов, четвертым – Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), которого поддержали 8,06% избирателей. Итоговая явка избирателей на выборах губернатора Санкт-Петербурга составила 37,76%.
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Беглов и Голикова обсудили концепцию развития сферы культуры в Петербурге
12 сентября, 21:50
 
ПолитикаСанкт-ПетербургАлександр БегловВыборы в России — 2024
 
 
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