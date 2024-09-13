https://ria.ru/20240913/beglov-1972440603.html
В Петербурге назвали дату вступления Беглова в должность губернатора
В Петербурге назвали дату вступления Беглова в должность губернатора - РИА Новости, 13.09.2024
В Петербурге назвали дату вступления Беглова в должность губернатора
Переизбранный на пост губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вступит в должность 18 сентября, сообщил спикер Законодательного собрания города Александр... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T09:49
2024-09-13T09:49
2024-09-13T10:11
политика
санкт-петербург
александр беглов
выборы в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971596790_0:20:3025:1722_1920x0_80_0_0_fc58b2b0a92a799d84cba165700d2b97.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Переизбранный на пост губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вступит в должность 18 сентября, сообщил спикер Законодательного собрания города Александр Бельский."Александр Беглов вступит в должность губернатора Санкт-Петербурга 18 сентября. Решение о проведении церемонии на первом в осеннюю сессию заседании парламента утвердил наш комитет по законодательству", - написал он в своем Telegram-канале.Бельский сообщил, что церемония состоится в Мариинском дворце.Голосование на выборах губернатора Санкт-Петербурга проходило 6-8 сентября.Согласно данным ЦИК РФ, Беглов ("Единая Россия") победил на выборах главы города с 59,8% голосов избирателей после обработки 100% протоколов. На втором месте Максим Яковлев (ЛДПР) с результатом 18,34%. Третьим стал Павел Брагин ("Зеленые") с 11,79% голосов, четвертым – Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), которого поддержали 8,06% избирателей. Итоговая явка избирателей на выборах губернатора Санкт-Петербурга составила 37,76%.
https://ria.ru/20240912/kontseptsiya-1972390522.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971596790_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_ddd7975f12f4fc7f94856071b2e6d05f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, санкт-петербург, александр беглов, выборы в россии — 2024
Политика, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Выборы в России — 2024
В Петербурге назвали дату вступления Беглова в должность губернатора
Беглов вступит в должность губернатора Петербурга 18 сентября