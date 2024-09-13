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Главу "Ленбытхима" отправили под домашний арест

Главу "Ленбытхима" отправили под домашний арест - РИА Новости, 13.09.2024

Главу "Ленбытхима" отправили под домашний арест

Глава "Ленбытхима" Денис Михайлов отправлен под домашний арест в Петербурге по делу о мошенничестве с госконтрактами, заключенных на сумму более ста пятнадцати... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T18:51

2024-09-13T18:51

2024-09-13T18:51

происшествия

санкт-петербург

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С.- ПЕТЕРБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Глава "Ленбытхима" Денис Михайлов отправлен под домашний арест в Петербурге по делу о мошенничестве с госконтрактами, заключенных на сумму более ста пятнадцати миллионов рублей с АО "Военторг", сообщили в объединенной пресс-службе судов города. "Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд отклонил ходатайство Главного военного следственного управления СКР о заключении под стражу гендиректора ООО "Ленбытхим" Дениса Михайлова. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщили РИА Новости в пресс-службе судов. По данным следствия, при исполнении госконтрактов, заключенных на сумму более ста пятнадцати миллионов рублей с АО "Военторг" по поставке имущества для нужд департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, гендиректор "Ленбытхима" Михайлов завысил цены на сырье и материалы и похитил на этом более двадцати миллионов рублей. "Ленбытхим" работал по ста шестнадцати госконтрактам, выяснило РИА Новости, изучив данные из открытых источников и сервиса "БИР-Аналитик".

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

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происшествия, санкт-петербург