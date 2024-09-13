https://ria.ru/20240913/amerika-1972629179.html

В США допустили новые объявления о противодействии телеканалу RT

В США допустили новые объявления о противодействии телеканалу RT - РИА Новости, 13.09.2024

В США допустили новые объявления о противодействии телеканалу RT

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в пятницу не исключила вероятности новых объявлений о противодействии властей США телеканалу RT в случае такой... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T22:39

2024-09-13T22:39

2024-09-13T22:48

сша

карин жан-пьер

государственный департамент сша

энтони блинкен

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в пятницу не исключила вероятности новых объявлений о противодействии властей США телеканалу RT в случае такой необходимости."Сегодня вы услышали государственный департамент. На прошлой неделе вы услышали министерство юстиции. Мы относимся к этому очень серьезно, и они относятся к этому очень серьезно. Я не собираюсь вдаваться в то, что будет дальше. Определенно, они сделают новые объявления от себя, если будет, чем поделиться", — заявила она журналистам, комментируя возможность введения новых санкций против телеканала RT.Минфин США в пятницу заявил, что ввел санкции в отношении медиагруппы "Россия Сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева.Также в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в якобы участии телеканала RT в операциях по вмешательству в демократию и предстоящие выборы в Молдавии. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных".Четвертого сентября Госдепартамент США ужесточил правила работы в отношении медиагруппы "Россия сегодня" и входящих в ее состав РИА Новости, RT, "ТВ-Новости", Ruptly и Sputnik, определив их статус как "иностранных представительств". Минфин США также ввел санкции в отношении руководства RT.Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий в Соединенных Штатах, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз людям, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".Наряду с этим, власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).

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