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Группа "Аэрофлот" летом увеличила на 45% перевозки через Красноярск - РИА Новости, 13.09.2024
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12:53 13.09.2024 (обновлено: 12:54 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/aeroflot-1972489713.html
Группа "Аэрофлот" летом увеличила на 45% перевозки через Красноярск
Группа "Аэрофлот" летом увеличила на 45% перевозки через Красноярск - РИА Новости, 13.09.2024
Группа "Аэрофлот" летом увеличила на 45% перевозки через Красноярск
С июня по август 2024 года компании Группы "Аэрофлот" (Рейсы под кодом SU без учета авиакомпании "Победа") перевезли через сибирский хаб более 635 тысяч... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T12:53
2024-09-13T12:54
красноярск
москва
аэрофлот
авиасообщение
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. С июня по август 2024 года компании Группы "Аэрофлот" (Рейсы под кодом SU без учета авиакомпании "Победа") перевезли через сибирский хаб более 635 тысяч пассажиров, что на 45% больше лета прошлого года, сообщает пресс-служба перевозчика. На внутренних воздушных линиях в/из Международного аэропорта Красноярск перевезено 540 тысяч пассажиров, что на 38% больше лета 2023 года. Этим летом "Аэрофлот" предлагал полеты из Красноярска по 34 направлениям, из которых 24 — внутренние. Наиболее популярными маршрутами стали среди внутренних рейсов: Москва – перевезено 189,5 тысячи пассажиров, Сочи — 68,5 тысячи, Санкт-Петербург — 52,9 тысячи, Благовещенск — 38,4 тысячи, Иркутск – 34,4 тысячи. Среди международных рейсов популярными стали: Бишкек — 14,9 тысячи пассажиров, Ташкент — 13,4 тысячи, Ош — 13 тысяч, Пхукет — 12,7 тысячи, Алматы — 12,4 тысячи. "Аэрофлот" открыл хаб в Международном аэропорту Красноярск имени Д.А. Хворостовского в июне 2021 года. Группа "Аэрофлот" постоянно расширяет присутствие в Сибири, предлагая жителям региона прямые полеты по востребованным российским и международным направлениям.
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красноярск, москва, аэрофлот, авиасообщение
Красноярск, Москва, Аэрофлот, Авиасообщение

Группа "Аэрофлот" летом увеличила на 45% перевозки через Красноярск

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот"
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. С июня по август 2024 года компании Группы "Аэрофлот" (Рейсы под кодом SU без учета авиакомпании "Победа") перевезли через сибирский хаб более 635 тысяч пассажиров, что на 45% больше лета прошлого года, сообщает пресс-служба перевозчика.
На внутренних воздушных линиях в/из Международного аэропорта Красноярск перевезено 540 тысяч пассажиров, что на 38% больше лета 2023 года.
Этим летом "Аэрофлот" предлагал полеты из Красноярска по 34 направлениям, из которых 24 — внутренние. Наиболее популярными маршрутами стали среди внутренних рейсов: Москва – перевезено 189,5 тысячи пассажиров, Сочи — 68,5 тысячи, Санкт-Петербург — 52,9 тысячи, Благовещенск — 38,4 тысячи, Иркутск – 34,4 тысячи.
Среди международных рейсов популярными стали: Бишкек — 14,9 тысячи пассажиров, Ташкент — 13,4 тысячи, Ош — 13 тысяч, Пхукет — 12,7 тысячи, Алматы — 12,4 тысячи.
"Аэрофлот" открыл хаб в Международном аэропорту Красноярск имени Д.А. Хворостовского в июне 2021 года. Группа "Аэрофлот" постоянно расширяет присутствие в Сибири, предлагая жителям региона прямые полеты по востребованным российским и международным направлениям.
Самолеты авиакомпании Аэрофлот во время стоянки в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
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КрасноярскМоскваАэрофлотАвиасообщение
 
 
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