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"Реальный вариант". В США предложили украинцам единственный выход
"Реальный вариант". В США предложили украинцам единственный выход - РИА Новости, 12.09.2024
"Реальный вариант". В США предложили украинцам единственный выход
Мирные переговоры по Украине становятся все более реальным вариантом на фоне усталости украинцев, а также проблем Киева на фронте и во внешней политике, заявил... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T07:32
2024-09-12T07:32
2024-09-12T11:16
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Мирные переговоры по Украине становятся все более реальным вариантом на фоне усталости украинцев, а также проблем Киева на фронте и во внешней политике, заявил бывший спецпомощник президента США Барака Обамы Чарльз Купчан в интервью немецкой газете Berliner Zeitung."Почти 50 процентов украинского населения призывает к переговорам о прекращении конфликта. Я думаю, это происходит потому, что они измотаны. Много украинцев гибнет. <...> Жизнь на Украине сложная", — отметил он.Кроме того, по словам Купчана, Киев столкнулся с серьезными проблемами как на поле боя, так и во внешней политике. Западная помощь Украине иссякает, в то время как российская армия неуклонно продвигается к стратегически важным городам на Донбассе."Все это ставит Украину в положение, когда урегулирование путем переговоров становится реальным вариантом", — заключил он.После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию не аннулированы, но Россия не будет разговаривать с Украиной на данном этапе, "с учетом этой авантюры".
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
"Реальный вариант". В США предложили украинцам единственный выход
Экс-помощник Обамы Купчан: украинцы устали от конфликта с Россией