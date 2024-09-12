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"Реальный вариант". В США предложили украинцам единственный выход - РИА Новости, 12.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:32 12.09.2024 (обновлено: 11:16 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/vykhod-1972209243.html
"Реальный вариант". В США предложили украинцам единственный выход
"Реальный вариант". В США предложили украинцам единственный выход - РИА Новости, 12.09.2024
"Реальный вариант". В США предложили украинцам единственный выход
Мирные переговоры по Украине становятся все более реальным вариантом на фоне усталости украинцев, а также проблем Киева на фронте и во внешней политике, заявил... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T07:32
2024-09-12T11:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Мирные переговоры по Украине становятся все более реальным вариантом на фоне усталости украинцев, а также проблем Киева на фронте и во внешней политике, заявил бывший спецпомощник президента США Барака Обамы Чарльз Купчан в интервью немецкой газете Berliner Zeitung."Почти 50 процентов украинского населения призывает к переговорам о прекращении конфликта. Я думаю, это происходит потому, что они измотаны. Много украинцев гибнет. &lt;...&gt; Жизнь на Украине сложная", — отметил он.Кроме того, по словам Купчана, Киев столкнулся с серьезными проблемами как на поле боя, так и во внешней политике. Западная помощь Украине иссякает, в то время как российская армия неуклонно продвигается к стратегически важным городам на Донбассе."Все это ставит Украину в положение, когда урегулирование путем переговоров становится реальным вариантом", — заключил он.После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию не аннулированы, но Россия не будет разговаривать с Украиной на данном этапе, "с учетом этой авантюры".
https://ria.ru/20240912/kharris-1972201058.html
https://ria.ru/20240912/ukraina-1972206069.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
"Реальный вариант". В США предложили украинцам единственный выход

Экс-помощник Обамы Купчан: украинцы устали от конфликта с Россией

© iStock.com / Hanna BohdanВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© iStock.com / Hanna Bohdan
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Мирные переговоры по Украине становятся все более реальным вариантом на фоне усталости украинцев, а также проблем Киева на фронте и во внешней политике, заявил бывший спецпомощник президента США Барака Обамы Чарльз Купчан в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.
"Почти 50 процентов украинского населения призывает к переговорам о прекращении конфликта. Я думаю, это происходит потому, что они измотаны. Много украинцев гибнет. <...> Жизнь на Украине сложная", — отметил он.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
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Кроме того, по словам Купчана, Киев столкнулся с серьезными проблемами как на поле боя, так и во внешней политике. Западная помощь Украине иссякает, в то время как российская армия неуклонно продвигается к стратегически важным городам на Донбассе.
"Все это ставит Украину в положение, когда урегулирование путем переговоров становится реальным вариантом", — заключил он.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию не аннулированы, но Россия не будет разговаривать с Украиной на данном этапе, "с учетом этой авантюры".
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