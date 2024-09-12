ВСУ пожаловались, что в Красноармейске их больше никто не поддерживает
LCI: Красноармейск в Донбассе покинули все проукраински настроенные жители
Стела на въезде в Красноармейск. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. ВСУ жалуются, что город Красноармейск на подконтрольной Киеву территории ДНР покинули все проукраински настроенные жители, а те, которые остались, передают России информацию об украинских военных, из-за чего те вынуждены скрываться, сообщает телеканал LCI.
Неназванный глава подразделения СБУ заявил, что оставшиеся в городе жители делятся с российской стороной информацией о солдатах ВСУ.
"Все, кто был настроен проукраински, уже уехали", - приводит телеканал слова украинского военного медика.
Как отмечает LCI, он был удивлен распространенной в Красноармейске враждебностью по отношению к Киеву. Как следствие, военному медику и его сослуживцам приходится передвигаться по прифронтовому городу в гражданской одежде, чтобы поменьше привлекать внимание.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в понедельник сообщил РИА Новости, что штурмовые подразделения ВС РФ стремительно развивают успех на красноармейском направлении, до города остается 10 километров.
Красноармейск - районный центр в северо-западной части ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Здесь расположен крупный железнодорожный узел, через который проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
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