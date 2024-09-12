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ВСУ пожаловались, что в Красноармейске их больше никто не поддерживает - РИА Новости, 12.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:40 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/vsu-1972300179.html
ВСУ пожаловались, что в Красноармейске их больше никто не поддерживает
ВСУ пожаловались, что в Красноармейске их больше никто не поддерживает - РИА Новости, 12.09.2024
ВСУ пожаловались, что в Красноармейске их больше никто не поддерживает
ВСУ жалуются, что город Красноармейск на подконтрольной Киеву территории ДНР покинули все проукраински настроенные жители, а те, которые остались, передают... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T14:40
2024-09-12T14:40
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. ВСУ жалуются, что город Красноармейск на подконтрольной Киеву территории ДНР покинули все проукраински настроенные жители, а те, которые остались, передают России информацию об украинских военных, из-за чего те вынуждены скрываться, сообщает телеканал LCI. Неназванный глава подразделения СБУ заявил, что оставшиеся в городе жители делятся с российской стороной информацией о солдатах ВСУ. "Все, кто был настроен проукраински, уже уехали", - приводит телеканал слова украинского военного медика. Как отмечает LCI, он был удивлен распространенной в Красноармейске враждебностью по отношению к Киеву. Как следствие, военному медику и его сослуживцам приходится передвигаться по прифронтовому городу в гражданской одежде, чтобы поменьше привлекать внимание. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в понедельник сообщил РИА Новости, что штурмовые подразделения ВС РФ стремительно развивают успех на красноармейском направлении, до города остается 10 километров. Красноармейск - районный центр в северо-западной части ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Здесь расположен крупный железнодорожный узел, через который проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20240912/vsu-1972226394.html
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красноармейск
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красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ пожаловались, что в Красноармейске их больше никто не поддерживает

LCI: Красноармейск в Донбассе покинули все проукраински настроенные жители

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Красноармейск
Стела на въезде в Красноармейск - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Стела на въезде в Красноармейск. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. ВСУ жалуются, что город Красноармейск на подконтрольной Киеву территории ДНР покинули все проукраински настроенные жители, а те, которые остались, передают России информацию об украинских военных, из-за чего те вынуждены скрываться, сообщает телеканал LCI.
Неназванный глава подразделения СБУ заявил, что оставшиеся в городе жители делятся с российской стороной информацией о солдатах ВСУ.
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"Все, кто был настроен проукраински, уже уехали", - приводит телеканал слова украинского военного медика.
Как отмечает LCI, он был удивлен распространенной в Красноармейске враждебностью по отношению к Киеву. Как следствие, военному медику и его сослуживцам приходится передвигаться по прифронтовому городу в гражданской одежде, чтобы поменьше привлекать внимание.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в понедельник сообщил РИА Новости, что штурмовые подразделения ВС РФ стремительно развивают успех на красноармейском направлении, до города остается 10 километров.
Красноармейск - районный центр в северо-западной части ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Здесь расположен крупный железнодорожный узел, через который проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
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Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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