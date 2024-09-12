https://ria.ru/20240912/videomost-1972331790.html

"Россия сегодня" провела видеомост о валюте БРИКС, долларе и санкциях

"Россия сегодня" провела видеомост о валюте БРИКС, долларе и санкциях - РИА Новости, 12.09.2024

"Россия сегодня" провела видеомост о валюте БРИКС, долларе и санкциях

Медиагруппа "Россия сегодня" провела видеомост "Глобальное большинство в XXI веке: противодействие санкциям и поиски альтернативы доллару", в ходе которого... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T16:44

2024-09-12T16:44

2024-09-12T16:44

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" провела видеомост "Глобальное большинство в XXI веке: противодействие санкциям и поиски альтернативы доллару", в ходе которого эксперты поговорили о перспективах внедрения платежей в национальных валютах среди стран-участниц БРИКС, будущем доллара, а также о влиянии санкций на российскую экономику.Среди спикеров мероприятия - бывший исполнительный директор Всемирного банка, член международного совета Бразильского центра международных отношений (CEBRI) Маркос Карамуру, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой мировой экономики экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Афонцев, директор Центра экспертизы санкционной политики Института международных исследований Екатерина Арапова, научный сотрудник Центра политических и стратегических исследований Эр-Рияда Абдулазиз Шабани, специалист в области региональной безопасности Исследовательского центра Аль-Хабтур Мостафа Ахмед и заместитель генерального секретаря Центра "Один пояс — один путь" Китайской академии общественных наук Сюй Вэньхун.Бывший исполнительный директор Всемирного банка, член международного совета Бразильского центра международных отношений (CEBRI) Маркос Карамуру, комментируя перспективы появления валюты БРИКС, отметил, что для стимулирования использования национальных валют в торговле необходимо подумать об активе, схожем с СПД (SDR - специальные права заимствования). Эксперт подчеркнул, что "идея превращения этой валюты в валюту БРИКС более сложна. Требуется гораздо больше исследований, но нет ничего невозможного в том, чтобы хотя бы на экспериментальной основе оперировать идеей соглашения, создающего активы, аналогичные СПД, которые будут использоваться в качестве эталона в торговле между странами БРИКС".Член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой мировой экономики экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Афонцев подчеркнул устойчивость российской экономики: "несмотря на очень значительные издержки санкций и упущенную выгоду от санкций, российская экономика функционирует в условиях санкций очень хорошо. В прошлом году впервые за многие годы темпы роста российской экономики превысили темпы роста мировой экономики в целом. В этом году данная тенденция продолжится. Это не только противоречит тому, что намеревались получить инициаторы санкций, это переворачивает на 180 градусов логику их действий". Эксперт также отметил, что выбор партнёров по внешнеэкономическому сотрудничеству является суверенным правом суверенных государств.Директор Центра экспертизы санкционной политики Института международных исследований Екатерина Арапова обратила внимание на то, что текущие геополитические условия способствуют формированию в России ресурса устойчивости и национального экономического развития на фоне внешнего санкционного давления. Эксперт рассказала о том, что интеграция национальных платёжных систем среди государств-членов БРИКС представляет собой один из инструментов адаптации к санкционным рискам и, несмотря на определённые ограничения, является важным фактором стабилизации ситуации. Арапова подчеркнула важность открытия филиалов российских банков в дружественных юрисдикциях, обратив внимание на опыт работы банка ВТБ в Шанхае.Научный сотрудник Центра политических и стратегических исследований Эр-Рияда Абдулазиз Шабани заявил о том, что "БРИКС бросает вызов традиционному доминированию западных институтов", создавая платформу для выражения своих интересов в полный голос. Среди главных достижений альянса эксперт выделил создание Банка развития БРИКС, позволяющего реализовывать проекты в развивающихся экономиках и представляющего собой альтернативу традиционным западным институтам. Присоединение Саудовской Аравии к БРИКС, по мнению эксперта, свидетельствует об изменениях в геополитической ситуации на энергетическом рынке и говорит о том, что страны с развивающейся экономикой начинают играть все более существенную роль в мире.Специалист в области региональной безопасности Исследовательского центра Аль-Хабтур Мостафа Ахмед отметил, что странам по всему миру следует стремиться к большей гибкости в торговых отношениях для преодоления чрезмерной зависимости от доллара: "До сих пор доллар США являлся доминирующей валютой в международных транзакциях, но сегодня мы шаг за шагом идем к тому, чтобы правительства стран, включая государства на Ближнем Востоке, приходили к разработке двусторонних механизмов, которые бы давали нам возможность находить альтернативные решения в международной торговле. И вполне возможно, что в будущем именно такие двусторонние соглашения станут основой создания новой общей валюты, в том числе и в рамках формата БРИКС".Заместитель генерального секретаря Центра "Один пояс — один путь" Китайской академии общественных наук Сюй Вэньхун, говоря о текущем состоянии международной финансовой системы, подчеркнул, что современная финансовая инфраструктура, в частности, платежная система SWIFT, уже давно не отвечает интересам большинства стран мира, превратившись при этом в инструмент политического и экономического давления: "За последние десятилетия западные страны под руководством США занимались продвижением своей системы финансовых расчетов, отвечающей исключительно их интересам. А теперь в международную торговлю активно включились и политические факторы, и международные финансовые институты начали использоваться еще и как оружие политической борьбы".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, москва, сша, россия, брикс, всемирный банк, российская академия наук, эр-рияд (город), миа "россия сегодня"