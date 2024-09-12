https://ria.ru/20240912/urozhaq-1972294014.html

Хозяйства Томской области активно возобновили уборку урожая

Хозяйства Томской области активно возобновили уборку урожая - РИА Новости, 12.09.2024

Хозяйства Томской области активно возобновили уборку урожая

Аграрии Томской области, где из-за затяжных дождей ввели режим ЧС, в связи с установившейся благоприятной погодой активно возобновили уборочную кампанию,... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T14:16

2024-09-12T14:16

2024-09-12T14:16

томская область

первомайский район

асиновский район

владимир мазур

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955776181_0:62:1181:726_1920x0_80_0_0_052a6194f4eac478fcab174a3d9e72bc.jpg

ТОМСК, 12 сен – РИА Новости. Аграрии Томской области, где из-за затяжных дождей ввели режим ЧС, в связи с установившейся благоприятной погодой активно возобновили уборочную кампанию, сообщил в четверг губернатор Владимир Мазур в своем Telegram-канале. Режим ЧС ввели в Томской области 6 сентября из-за угрозы гибели посевов и урожая. Сырая холодная погода привела к переувлажнению в глубоких слоях почвы. В Томском, Асиновском, Бакчарском, Зырянском и Первомайском районах урожай оказался под особой угрозой. "Установилась погода без осадков, и аграрии активно возобновили уборочную. На сегодня зернобобовые убраны на треть. Лидеры по темпам уборки – Кривошеинский, Кожевниковский и Асиновский районы. Началась уборка овощей – картофеля, капусты, моркови и свеклы: обработано 7,5% уборочной площади", - написал губернатор. Владимир Мазур сообщил, что хозяйства также приступили к посеву озимых культур, к заготовке фуража и семян для посевной 2025 года. "Ситуацию в АПК мониторим 24/7. Поручил исполняющему обязанности заместителя Артему Коневу лично выезжать в хозяйства и на месте решать вопросы конкретных хозяйств. Сегодня рабочая группа в Кожевниковском районе", - отметил глава региона. Также власти готовятся обратиться в Минсельхоз РФ за поддержкой. На сбор документов об ущербе хозяйствам отведено 45 дней. Информацию в министерство планируется подать до 20 октября. Параллельно аграрии при поддержке властей работают со страховщиками, чтобы максимально сгладить последствия непогоды для отрасли.

https://ria.ru/20240823/mazur-1968024588.html

первомайский район

асиновский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

первомайский район , асиновский район, владимир мазур, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)