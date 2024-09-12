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Хозяйства Томской области активно возобновили уборку урожая - РИА Новости, 12.09.2024
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Томская область - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Томская область
 
14:16 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/urozhaq-1972294014.html
Хозяйства Томской области активно возобновили уборку урожая
Хозяйства Томской области активно возобновили уборку урожая - РИА Новости, 12.09.2024
Хозяйства Томской области активно возобновили уборку урожая
Аграрии Томской области, где из-за затяжных дождей ввели режим ЧС, в связи с установившейся благоприятной погодой активно возобновили уборочную кампанию,... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T14:16
2024-09-12T14:16
томская область
первомайский район
асиновский район
владимир мазур
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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ТОМСК, 12 сен – РИА Новости. Аграрии Томской области, где из-за затяжных дождей ввели режим ЧС, в связи с установившейся благоприятной погодой активно возобновили уборочную кампанию, сообщил в четверг губернатор Владимир Мазур в своем Telegram-канале. Режим ЧС ввели в Томской области 6 сентября из-за угрозы гибели посевов и урожая. Сырая холодная погода привела к переувлажнению в глубоких слоях почвы. В Томском, Асиновском, Бакчарском, Зырянском и Первомайском районах урожай оказался под особой угрозой. "Установилась погода без осадков, и аграрии активно возобновили уборочную. На сегодня зернобобовые убраны на треть. Лидеры по темпам уборки – Кривошеинский, Кожевниковский и Асиновский районы. Началась уборка овощей – картофеля, капусты, моркови и свеклы: обработано 7,5% уборочной площади", - написал губернатор. Владимир Мазур сообщил, что хозяйства также приступили к посеву озимых культур, к заготовке фуража и семян для посевной 2025 года. "Ситуацию в АПК мониторим 24/7. Поручил исполняющему обязанности заместителя Артему Коневу лично выезжать в хозяйства и на месте решать вопросы конкретных хозяйств. Сегодня рабочая группа в Кожевниковском районе", - отметил глава региона. Также власти готовятся обратиться в Минсельхоз РФ за поддержкой. На сбор документов об ущербе хозяйствам отведено 45 дней. Информацию в министерство планируется подать до 20 октября. Параллельно аграрии при поддержке властей работают со страховщиками, чтобы максимально сгладить последствия непогоды для отрасли.
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первомайский район
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первомайский район , асиновский район, владимир мазур, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Томская область, Первомайский район , Асиновский район, Владимир Мазур, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)

Хозяйства Томской области активно возобновили уборку урожая

© Фото : пресс-служба администрации Томской областиГубернатор Томской области Владимир Мазур
Губернатор Томской области Владимир Мазур - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Фото : пресс-служба администрации Томской области
Губернатор Томской области Владимир Мазур
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ТОМСК, 12 сен – РИА Новости. Аграрии Томской области, где из-за затяжных дождей ввели режим ЧС, в связи с установившейся благоприятной погодой активно возобновили уборочную кампанию, сообщил в четверг губернатор Владимир Мазур в своем Telegram-канале.
Режим ЧС ввели в Томской области 6 сентября из-за угрозы гибели посевов и урожая. Сырая холодная погода привела к переувлажнению в глубоких слоях почвы. В Томском, Асиновском, Бакчарском, Зырянском и Первомайском районах урожай оказался под особой угрозой.
"Установилась погода без осадков, и аграрии активно возобновили уборочную. На сегодня зернобобовые убраны на треть. Лидеры по темпам уборки – Кривошеинский, Кожевниковский и Асиновский районы. Началась уборка овощей – картофеля, капусты, моркови и свеклы: обработано 7,5% уборочной площади", - написал губернатор.
Владимир Мазур сообщил, что хозяйства также приступили к посеву озимых культур, к заготовке фуража и семян для посевной 2025 года.
"Ситуацию в АПК мониторим 24/7. Поручил исполняющему обязанности заместителя Артему Коневу лично выезжать в хозяйства и на месте решать вопросы конкретных хозяйств. Сегодня рабочая группа в Кожевниковском районе", - отметил глава региона.
Также власти готовятся обратиться в Минсельхоз РФ за поддержкой. На сбор документов об ущербе хозяйствам отведено 45 дней. Информацию в министерство планируется подать до 20 октября. Параллельно аграрии при поддержке властей работают со страховщиками, чтобы максимально сгладить последствия непогоды для отрасли.
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Томская областьПервомайский районАсиновский районВладимир МазурМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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