https://ria.ru/20240912/ukraine-1972399131.html

США заявили, что намерены обеспечить Украину "всем необходимым"

США заявили, что намерены обеспечить Украину "всем необходимым" - РИА Новости, 12.09.2024

США заявили, что намерены обеспечить Украину "всем необходимым"

США намерены обеспечить Киев всем необходимым для самозащиты, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя перспективу... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T23:13

2024-09-12T23:13

2024-09-12T23:13

специальная военная операция на украине

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карин жан-пьер

владимир путин

дмитрий песков

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ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. США намерены обеспечить Киев всем необходимым для самозащиты, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя перспективу санкционирования ударов ВСУ американским оружием вглубь территории РФ. "Мы сфокусированы на том, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для самозащиты и возврата ее территорий", - сказала Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга. Она также отказалась комментировать слова российского лидера Владимира Путина касательно того, что вовлеченность НАТО в украинский конфликт в корне меняет его характер и влечет за собой риски военного противостояния России с альянсом. "Послушайте, я не хочу вдаваться в вероятности", - сказала Жан-Пьер, когда журналисты попросили ее прокомментировать заявление президента РФ. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.

https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html

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в мире, россия, киев, сша, карин жан-пьер, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато