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США заявили, что намерены обеспечить Украину "всем необходимым" - РИА Новости, 12.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:13 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/ukraine-1972399131.html
США заявили, что намерены обеспечить Украину "всем необходимым"
США заявили, что намерены обеспечить Украину "всем необходимым" - РИА Новости, 12.09.2024
США заявили, что намерены обеспечить Украину "всем необходимым"
США намерены обеспечить Киев всем необходимым для самозащиты, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя перспективу... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T23:13
2024-09-12T23:13
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
сша
карин жан-пьер
владимир путин
дмитрий песков
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ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. США намерены обеспечить Киев всем необходимым для самозащиты, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя перспективу санкционирования ударов ВСУ американским оружием вглубь территории РФ. "Мы сфокусированы на том, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для самозащиты и возврата ее территорий", - сказала Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга. Она также отказалась комментировать слова российского лидера Владимира Путина касательно того, что вовлеченность НАТО в украинский конфликт в корне меняет его характер и влечет за собой риски военного противостояния России с альянсом. "Послушайте, я не хочу вдаваться в вероятности", - сказала Жан-Пьер, когда журналисты попросили ее прокомментировать заявление президента РФ. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.
https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html
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в мире, россия, киев, сша, карин жан-пьер, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, США, Карин Жан-Пьер, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, НАТО
США заявили, что намерены обеспечить Украину "всем необходимым"

Белый дом: США намерены обеспечить Украину всем необходимым для самозащиты

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. США намерены обеспечить Киев всем необходимым для самозащиты, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя перспективу санкционирования ударов ВСУ американским оружием вглубь территории РФ.
"Мы сфокусированы на том, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для самозащиты и возврата ее территорий", - сказала Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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9 сентября, 08:00
Она также отказалась комментировать слова российского лидера Владимира Путина касательно того, что вовлеченность НАТО в украинский конфликт в корне меняет его характер и влечет за собой риски военного противостояния России с альянсом.
"Послушайте, я не хочу вдаваться в вероятности", - сказала Жан-Пьер, когда журналисты попросили ее прокомментировать заявление президента РФ.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Запад обнаружил самое опасное оружие России
9 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевСШАКарин Жан-ПьерВладимир ПутинДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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