https://ria.ru/20240912/ukraina-1972281392.html

На Украине еще в 11 областях ввели отключения света

На Украине еще в 11 областях ввели отключения света - РИА Новости, 12.09.2024

На Украине еще в 11 областях ввели отключения света

Отключения электроэнергии введены еще в 11 областях Украины, сообщает в четверг национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram-канале. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T13:24

2024-09-12T13:24

2024-09-12T13:25

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Отключения электроэнергии введены еще в 11 областях Украины, сообщает в четверг национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram-канале. Ранее в четверг украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал о стабилизационных отключениях света в в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части ДНР. "Обновленная информация об отключениях 12 сентября. С 13.00 до 00.00 (совпадает с мск - ред.) в Черкасской, Черниговской, Харьковской, Житомирской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой областях будет действовать одна очередь отключений", - говорится в сообщении компании. По данным "Укрэнерго", отключения также будут действовать на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей. Причина отключений – снижение эффективности солнечных электростанций из-за пасмурной погоды и падения генерации на ТЭС. "Укрэнерго" ранее сообщала, что Украина в четверг намерена импортировать электроэнергию из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии из-за дефицита мощностей.

https://ria.ru/20240905/ukraina-1970795501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, киев, днепропетровская область, укрэнерго, дтэк, вооруженные силы украины