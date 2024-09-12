https://ria.ru/20240912/ukraina-1972232231.html

Вступление Украины в ЕС затянется, заявил глава МИД Польши пранкерам

Вступление Украины в ЕС затянется, заявил глава МИД Польши пранкерам - РИА Новости, 12.09.2024

Вступление Украины в ЕС затянется, заявил глава МИД Польши пранкерам

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T10:28

2024-09-12T10:28

2024-09-12T10:28

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радослав сикорский

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алексей столяров (лексус)

евросоюз

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко, заявил, что вступление Украины в ЕС затянется, в том числе из-за высокой конкурентоспособности украинского сельского хозяйства. Видеозапись пранка опубликована в Telegram-канале Вована и Лексуса. Министр напомнил о всех шагах, которые предстоит пройти Украине для полноценного членства в ЕС. "Это процесс, который займет десятилетие или больше... И самым трудным, абсолютно самым трудным пунктом для переговоров будет сельское хозяйство. Потому что ваше сельское хозяйство слишком хорошо. Оно слишком конкурентоспособно. У вас есть огромные фермерские хозяйства, у вас действительно хорошая почва", - сказал он. По его словам, членство Украины в ЕС приведет к полному пересмотру общей сельскохозяйственной политики, "что является действительно сложной политической проблемой внутри ЕС и стран-членов". Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240703/ukraina-1957025482.html

https://ria.ru/20240904/dzhonson-1970432920.html

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в мире, украина, молдавия, польша, радослав сикорский, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), евросоюз