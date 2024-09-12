Вступление Украины в ЕС затянется, заявил глава МИД Польши пранкерам
Сикорский объяснил пранкерам, почему вступление Украины в ЕС затянется
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Польши в Варшаве
Министерство иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко, заявил, что вступление Украины в ЕС затянется, в том числе из-за высокой конкурентоспособности украинского сельского хозяйства. Видеозапись пранка опубликована в Telegram-канале Вована и Лексуса.
Министр напомнил о всех шагах, которые предстоит пройти Украине для полноценного членства в ЕС.
"Это процесс, который займет десятилетие или больше... И самым трудным, абсолютно самым трудным пунктом для переговоров будет сельское хозяйство. Потому что ваше сельское хозяйство слишком хорошо. Оно слишком конкурентоспособно. У вас есть огромные фермерские хозяйства, у вас действительно хорошая почва", - сказал он.
По его словам, членство Украины в ЕС приведет к полному пересмотру общей сельскохозяйственной политики, "что является действительно сложной политической проблемой внутри ЕС и стран-членов".
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.