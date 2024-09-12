"Что за чертовщина". В США ужаснулись заявлениям Трампа и Харрис по Украине
RS: Трамп и Харрис имеют смутное представление о конфликтах на Украине
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Камала Харрис перед началом дебатов
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Камала Харрис перед началом дебатов. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис показали на дебатах, что у них нет четкого представления о роли Америки в конфликтах на Украине и в Газе, пишет главный редактор журнала Responsible Statecraft Келли Влахос.
"Дональд Трамп и Камала Харрис не только показали, что у них нет собственных четких внешнеполитических программ, но и увлеклись привычной пантомимой, <...> так небрежно используя историю, факты и цифры, что сделали всю беседу о планах по Украине и Газе бессвязной", — отметила она.
Влахос раскритиковала подходы обоих кандидатов к разрешению конфликта на Украине. Так, несмотря на похвальное желание положить конец военным действиям, Трамп совершенно не учитывает реальные причины противостояния Москвы и Киева, отметила она. Республиканец, по мнению журналистки, ошибочно сводит сложную политическую реальность к личной слабости действующего президента Джо Байдена и самой Харрис.
Как полагает главред RS, кандидат от демократов в той же степени оторвана от истинного положения дел. Харрис все еще живет воинственными лозунгами 2022 года и продолжит делать это до тех пор, пока у США не закончатся деньги. Действующая вице-президент так и не может внятно рассказать, зачем Вашингтону и самой Украине продолжать конфликт с Россией, заметила Влахос.
"Трамп и Харрис ставят Америку на последнее место. Кандидаты обменивались выпадами личного характера, но так и не объяснили, что за чертовщиной мы занимаемся (на Украине и в Газе. — Прим. ред.). <...> Американскому народу надо беспокоиться", — заключила она.
Дебаты Трампа и Харрис прошли в среду на площадке телеканала ABC. Кандидаты обсудили широкий круг тем во внутренней и внешней политике США, включая экономику, запрет на аборты, нелегальную миграцию, а также конфликты на Украине и в секторе Газа. Говоря об Украине, бывший президент повторил свои регулярные обещания немедленно завершить конфликт в случае переизбрания, а также в очередной раз обвинил администрацию Джо Байдена в слабости перед лицом России. Действующий вице-президент, в свою очередь, призналась в передаче разведданных Владимиру Зеленскому в феврале 2022 года и подчеркнула особую роль США в военной поддержке Киева.