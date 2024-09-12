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Аналитик отметил бессилие кандидатов в президенты США по вопросу Украины - РИА Новости, 12.09.2024
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05:39 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/ukraina-1972205458.html
Аналитик отметил бессилие кандидатов в президенты США по вопросу Украины
Аналитик отметил бессилие кандидатов в президенты США по вопросу Украины - РИА Новости, 12.09.2024
Аналитик отметил бессилие кандидатов в президенты США по вопросу Украины
Украинский вопрос больше не является процессом, которым могут управлять кандидаты в президенты США, разбрасываясь своими обещаниями, заявил РИА Новости турецкий РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T05:39
2024-09-12T05:39
россия
украина
сша
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нато
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АНКАРА, 12 сен – РИА Новости. Украинский вопрос больше не является процессом, которым могут управлять кандидаты в президенты США, разбрасываясь своими обещаниями, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Энгин Озер. Во вторник кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис провели первые предвыборные дебаты. По данным опроса, проведенного телеканалом CNN и SSRS Research, Харрис превзошла на дебатах Трампа. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Трамп пообещал в случае избрания организовать переговоры президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского для урегулирования кризиса на Украине. В свою очередь, Харрис заявила в контексте урегулирования конфликта на Украине, что Путин "съел бы на ланч" Трампа. "Было заявлено, что Трамп немедленно прекратит войну по неясной формуле, а Харрис продолжит поддерживать Украину. Исход американских выборов, конечно, важен для хода войны, но это не единственный параметр. На первый план выходят такие причины, как усталость стран Евросоюза от войны и активная деятельность мировых держав, таких как Китай и Индия, по прекращению войны", - сказал Озер. По его словам, "украинский вопрос больше не является процессом, которым американские кандидаты в президенты могут управлять своими обещаниями или заявлениями". Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20240911/tramp-1971969531.html
https://ria.ru/20240911/kharris-1971973872.html
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россия, украина, сша, камала харрис, дональд трамп, в мире, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, выборы президента сша — 2024
Россия, Украина, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, В мире, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Выборы президента США — 2024
Аналитик отметил бессилие кандидатов в президенты США по вопросу Украины

Аналитик Озер: кандидаты в президенты США не могут управлять украинским вопросом

© AP Photo / Alex BrandonПредвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа. Архивное фото
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АНКАРА, 12 сен – РИА Новости. Украинский вопрос больше не является процессом, которым могут управлять кандидаты в президенты США, разбрасываясь своими обещаниями, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Энгин Озер.
Во вторник кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис провели первые предвыборные дебаты. По данным опроса, проведенного телеканалом CNN и SSRS Research, Харрис превзошла на дебатах Трампа. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Трамп пообещал в случае избрания организовать переговоры президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского для урегулирования кризиса на Украине. В свою очередь, Харрис заявила в контексте урегулирования конфликта на Украине, что Путин "съел бы на ланч" Трампа.
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"Было заявлено, что Трамп немедленно прекратит войну по неясной формуле, а Харрис продолжит поддерживать Украину. Исход американских выборов, конечно, важен для хода войны, но это не единственный параметр. На первый план выходят такие причины, как усталость стран Евросоюза от войны и активная деятельность мировых держав, таких как Китай и Индия, по прекращению войны", - сказал Озер.
По его словам, "украинский вопрос больше не является процессом, которым американские кандидаты в президенты могут управлять своими обещаниями или заявлениями".
Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
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