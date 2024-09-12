https://ria.ru/20240912/tramp-1972217793.html
Харрис проиграла дебаты, заявил Трамп
Харрис проиграла дебаты, заявил Трамп - РИА Новости, 12.09.2024
Харрис проиграла дебаты, заявил Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что его оппонент от Демократов Камала Харрис проиграла дебаты. Об этом он написал в... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T09:13
2024-09-12T09:13
2024-09-12T10:45
в мире
сша
филадельфия
дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
предвыборные дебаты харрис и трампа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971989105_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4582f1666de7dec0da78923cc54f51bd.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что его оппонент от Демократов Камала Харрис проиграла дебаты. Об этом он написал в социальной сети Truth Social. "Она проиграла дебаты вчера вечером", - написал Трамп.Он отметил, что треть американского населения не знает позицию Харрис и во время дебатов она не смогла показать, почему люди должны ей доверять. Первые дебаты Трампа и Харрис прошли во вторник в Филадельфии. Оба кандидата остались довольны своим выступлением. Но если команда кандидата от Демократов сразу после дебатов заявила о готовности участвовать во втором раунде, Трамп высказал сомнения в перспективах новой встречи. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
https://ria.ru/20240912/ukraina-1972206069.html
сша
филадельфия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971989105_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_fbd1656bdc3a702b8c0891b597acdbdf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, филадельфия, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024, предвыборные дебаты харрис и трампа
В мире, США, Филадельфия, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, Предвыборные дебаты Харрис и Трампа
Харрис проиграла дебаты, заявил Трамп
Трамп: Харрис не смогла показать, почему люди должны ей доверять