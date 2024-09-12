https://ria.ru/20240912/tramp-1972217793.html

Харрис проиграла дебаты, заявил Трамп

Харрис проиграла дебаты, заявил Трамп - РИА Новости, 12.09.2024

Харрис проиграла дебаты, заявил Трамп

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что его оппонент от Демократов Камала Харрис проиграла дебаты. Об этом он написал в... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T09:13

2024-09-12T09:13

2024-09-12T10:45

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камала харрис

выборы президента сша — 2024

предвыборные дебаты харрис и трампа

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что его оппонент от Демократов Камала Харрис проиграла дебаты. Об этом он написал в социальной сети Truth Social. "Она проиграла дебаты вчера вечером", - написал Трамп.Он отметил, что треть американского населения не знает позицию Харрис и во время дебатов она не смогла показать, почему люди должны ей доверять. Первые дебаты Трампа и Харрис прошли во вторник в Филадельфии. Оба кандидата остались довольны своим выступлением. Но если команда кандидата от Демократов сразу после дебатов заявила о готовности участвовать во втором раунде, Трамп высказал сомнения в перспективах новой встречи. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

https://ria.ru/20240912/ukraina-1972206069.html

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