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Харрис проиграла дебаты, заявил Трамп - РИА Новости, 12.09.2024
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09:13 12.09.2024 (обновлено: 10:45 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/tramp-1972217793.html
Харрис проиграла дебаты, заявил Трамп
Харрис проиграла дебаты, заявил Трамп - РИА Новости, 12.09.2024
Харрис проиграла дебаты, заявил Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что его оппонент от Демократов Камала Харрис проиграла дебаты. Об этом он написал в... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T09:13
2024-09-12T10:45
в мире
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филадельфия
дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
предвыборные дебаты харрис и трампа
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что его оппонент от Демократов Камала Харрис проиграла дебаты. Об этом он написал в социальной сети Truth Social. "Она проиграла дебаты вчера вечером", - написал Трамп.Он отметил, что треть американского населения не знает позицию Харрис и во время дебатов она не смогла показать, почему люди должны ей доверять. Первые дебаты Трампа и Харрис прошли во вторник в Филадельфии. Оба кандидата остались довольны своим выступлением. Но если команда кандидата от Демократов сразу после дебатов заявила о готовности участвовать во втором раунде, Трамп высказал сомнения в перспективах новой встречи. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
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в мире, сша, филадельфия, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024, предвыборные дебаты харрис и трампа
В мире, США, Филадельфия, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, Предвыборные дебаты Харрис и Трампа
Харрис проиграла дебаты, заявил Трамп

Трамп: Харрис не смогла показать, почему люди должны ей доверять

© AP Photo / John LocherЗрители смотрят президентские дебаты между кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом, и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис
Зрители смотрят президентские дебаты между кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом, и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / John Locher
Зрители смотрят президентские дебаты между кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом, и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что его оппонент от Демократов Камала Харрис проиграла дебаты. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
"Она проиграла дебаты вчера вечером", - написал Трамп.
Он отметил, что треть американского населения не знает позицию Харрис и во время дебатов она не смогла показать, почему люди должны ей доверять.
Первые дебаты Трампа и Харрис прошли во вторник в Филадельфии. Оба кандидата остались довольны своим выступлением. Но если команда кандидата от Демократов сразу после дебатов заявила о готовности участвовать во втором раунде, Трамп высказал сомнения в перспективах новой встречи.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.
Дональд Трамп и Камала Харрис перед началом дебатов - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
"Что за чертовщина". В США ужаснулись заявлениям Трампа и Харрис по Украине
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В миреСШАФиладельфияДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024Предвыборные дебаты Харрис и Трампа
 
 
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