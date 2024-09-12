Telegram начал отвечать на запросы французских следователей, пишут СМИ
Liberation: Telegram начал отвечать на запросы полиции и жандармерии во Франции
© Depositphotos.com / inkytapeЛоготип мессенджера Telegram
© Depositphotos.com / inkytape
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
ПАРИЖ, 12 сен — РИА Новости. Мессенджер Telegram после задержания его главы Павла Дурова начал отвечать на запросы французских следователей и предоставлять информацию, которая поможет выявить преступников, пишет издание Liberation.
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"По нашей информации, платформа обмена сообщениями отреагировала на запросы Управления по делам несовершеннолетних (Ofmin) национальной полиции и жандармерии в рамках нескольких уголовных расследований, предоставив материалы, которые могут идентифицировать определенных подозреваемых. В частности, речь идет о преступлениях против детей", — говорится в статье.
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Издание отмечает, что множество прокуратур во Франции ведут дела, требующие информации от Telegram. Кроме того, сотрудникам ведомств настоятельно рекомендуется возобновить приостановленные расследования.
В Бельгии также надеются на сотрудничество мессенджера.
"Мы действительно отметили, что в течение некоторого времени Telegram был более склонен к сотрудничеству с системой правосудия. Мы внимательно следим за этим вопросом в надежде, что сотрудничество продолжит развиваться в правильном направлении", — сказали газете в федеральной прокуратуре Бельгии.
Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Его обвиняют в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе по статье "Отказ сообщить информацию, необходимую для разрешенного законом прослушивания". Бизнесмену грозит до десяти лет тюрьмы.
Четыре дня спустя Дурова отпустили под залог в пять миллионов евро. Ему нельзя покидать территорию Франции, он обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
По словам прокурора Парижа Лор Бекко, Telegram привлек внимание следователей из-за отсутствия реакции на запросы с просьбой идентифицировать киберпреступников, в частности по делам о детской порнографии. Сам Дуров говорил, что уже давно помог властям Франции создать горячую линию для борьбы с терроризмом.