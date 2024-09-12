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Telegram начал отвечать на запросы французских следователей, пишут СМИ - РИА Новости, 12.09.2024
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12:59 12.09.2024 (обновлено: 16:18 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/telegram-1972270868.html
Telegram начал отвечать на запросы французских следователей, пишут СМИ
Telegram начал отвечать на запросы французских следователей, пишут СМИ - РИА Новости, 12.09.2024
Telegram начал отвечать на запросы французских следователей, пишут СМИ
Мессенджер Telegram после задержания его главы Павла Дурова начал отвечать на запросы французских следователей и предоставлять информацию, которая поможет... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T12:59
2024-09-12T16:18
в мире
технологии
франция
бельгия
париж
павел дуров
telegram
задержание павла дурова во франции
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ПАРИЖ, 12 сен — РИА Новости. Мессенджер Telegram после задержания его главы Павла Дурова начал отвечать на запросы французских следователей и предоставлять информацию, которая поможет выявить преступников, пишет издание Liberation. "По нашей информации, платформа обмена сообщениями отреагировала на запросы Управления по делам несовершеннолетних (Ofmin) национальной полиции и жандармерии в рамках нескольких уголовных расследований, предоставив материалы, которые могут идентифицировать определенных подозреваемых. В частности, речь идет о преступлениях против детей", — говорится в статье. Издание отмечает, что множество прокуратур во Франции ведут дела, требующие информации от Telegram. Кроме того, сотрудникам ведомств настоятельно рекомендуется возобновить приостановленные расследования. В Бельгии также надеются на сотрудничество мессенджера. "Мы действительно отметили, что в течение некоторого времени Telegram был более склонен к сотрудничеству с системой правосудия. Мы внимательно следим за этим вопросом в надежде, что сотрудничество продолжит развиваться в правильном направлении", — сказали газете в федеральной прокуратуре Бельгии. Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Его обвиняют в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе по статье "Отказ сообщить информацию, необходимую для разрешенного законом прослушивания". Бизнесмену грозит до десяти лет тюрьмы. Четыре дня спустя Дурова отпустили под залог в пять миллионов евро. Ему нельзя покидать территорию Франции, он обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.По словам прокурора Парижа Лор Бекко, Telegram привлек внимание следователей из-за отсутствия реакции на запросы с просьбой идентифицировать киберпреступников, в частности по делам о детской порнографии. Сам Дуров говорил, что уже давно помог властям Франции создать горячую линию для борьбы с терроризмом.
https://ria.ru/20240829/durov-1969110028.html
https://ria.ru/20240830/durov-1969269757.html
https://ria.ru/20240912/durov-1968735141.html
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в мире, технологии, франция, бельгия, париж, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции
В мире, Технологии, Франция, Бельгия, Париж, Павел Дуров, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
Telegram начал отвечать на запросы французских следователей, пишут СМИ

Liberation: Telegram начал отвечать на запросы полиции и жандармерии во Франции

© Depositphotos.com / inkytapeЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Depositphotos.com / inkytape
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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ПАРИЖ, 12 сен — РИА Новости. Мессенджер Telegram после задержания его главы Павла Дурова начал отвечать на запросы французских следователей и предоставлять информацию, которая поможет выявить преступников, пишет издание Liberation.
«
"По нашей информации, платформа обмена сообщениями отреагировала на запросы Управления по делам несовершеннолетних (Ofmin) национальной полиции и жандармерии в рамках нескольких уголовных расследований, предоставив материалы, которые могут идентифицировать определенных подозреваемых. В частности, речь идет о преступлениях против детей", — говорится в статье.
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Издание отмечает, что множество прокуратур во Франции ведут дела, требующие информации от Telegram. Кроме того, сотрудникам ведомств настоятельно рекомендуется возобновить приостановленные расследования.
В Бельгии также надеются на сотрудничество мессенджера.
"Мы действительно отметили, что в течение некоторого времени Telegram был более склонен к сотрудничеству с системой правосудия. Мы внимательно следим за этим вопросом в надежде, что сотрудничество продолжит развиваться в правильном направлении", — сказали газете в федеральной прокуратуре Бельгии.
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Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Его обвиняют в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе по статье "Отказ сообщить информацию, необходимую для разрешенного законом прослушивания". Бизнесмену грозит до десяти лет тюрьмы.
Четыре дня спустя Дурова отпустили под залог в пять миллионов евро. Ему нельзя покидать территорию Франции, он обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
По словам прокурора Парижа Лор Бекко, Telegram привлек внимание следователей из-за отсутствия реакции на запросы с просьбой идентифицировать киберпреступников, в частности по делам о детской порнографии. Сам Дуров говорил, что уже давно помог властям Франции создать горячую линию для борьбы с терроризмом.
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В миреТехнологииФранцияБельгияПарижПавел ДуровTelegramЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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