https://ria.ru/20240912/telegram-1972270868.html

Telegram начал отвечать на запросы французских следователей, пишут СМИ

Telegram начал отвечать на запросы французских следователей, пишут СМИ - РИА Новости, 12.09.2024

Telegram начал отвечать на запросы французских следователей, пишут СМИ

Мессенджер Telegram после задержания его главы Павла Дурова начал отвечать на запросы французских следователей и предоставлять информацию, которая поможет... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T12:59

2024-09-12T12:59

2024-09-12T16:18

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задержание павла дурова во франции

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ПАРИЖ, 12 сен — РИА Новости. Мессенджер Telegram после задержания его главы Павла Дурова начал отвечать на запросы французских следователей и предоставлять информацию, которая поможет выявить преступников, пишет издание Liberation. "По нашей информации, платформа обмена сообщениями отреагировала на запросы Управления по делам несовершеннолетних (Ofmin) национальной полиции и жандармерии в рамках нескольких уголовных расследований, предоставив материалы, которые могут идентифицировать определенных подозреваемых. В частности, речь идет о преступлениях против детей", — говорится в статье. Издание отмечает, что множество прокуратур во Франции ведут дела, требующие информации от Telegram. Кроме того, сотрудникам ведомств настоятельно рекомендуется возобновить приостановленные расследования. В Бельгии также надеются на сотрудничество мессенджера. "Мы действительно отметили, что в течение некоторого времени Telegram был более склонен к сотрудничеству с системой правосудия. Мы внимательно следим за этим вопросом в надежде, что сотрудничество продолжит развиваться в правильном направлении", — сказали газете в федеральной прокуратуре Бельгии. Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Его обвиняют в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе по статье "Отказ сообщить информацию, необходимую для разрешенного законом прослушивания". Бизнесмену грозит до десяти лет тюрьмы. Четыре дня спустя Дурова отпустили под залог в пять миллионов евро. Ему нельзя покидать территорию Франции, он обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.По словам прокурора Парижа Лор Бекко, Telegram привлек внимание следователей из-за отсутствия реакции на запросы с просьбой идентифицировать киберпреступников, в частности по делам о детской порнографии. Сам Дуров говорил, что уже давно помог властям Франции создать горячую линию для борьбы с терроризмом.

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https://ria.ru/20240830/durov-1969269757.html

https://ria.ru/20240912/durov-1968735141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, технологии, франция, бельгия, париж, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции