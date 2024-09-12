https://ria.ru/20240912/solntse-1972284061.html

На Солнце зарегистрировали первую за месяц вспышку высшего балла

На Солнце зарегистрировали первую за месяц вспышку высшего балла - РИА Новости, 12.09.2024

На Солнце зарегистрировали первую за месяц вспышку высшего балла

На Солнце зарегистрирована первая за почти месяц вспышка высшего балла X, воздействие на Землю не ожидается, однако геомагнитное поле в четверг будет... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T13:34

2024-09-12T13:34

2024-09-12T13:52

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российская академия наук

солнце

астрономия

вспышки на солнце

наука

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. На Солнце зарегистрирована первая за почти месяц вспышка высшего балла X, воздействие на Землю не ожидается, однако геомагнитное поле в четверг будет возмущенным в связи с приходом к Земле облаков плазмы от прошлых взрывов, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв."На Солнце зарегистрирована первая за почти месяц вспышка высшего балла X. Максимум вспышки был в 12.43 по московскому времени. Последний раз события такого класса происходили на звезде ещё 18 августа. Предварительный балл вспышки определён как X1.3", - сказал Богачев.Он отметил, событие не является рекордным и в несколько раз уступает наиболее крупным вспышкам текущего цикла, но вписывается в общий тренд по росту солнечной активности, наблюдающийся в последние дни."Воздействие на Землю не ожидается – расположение вспышки на солнечном диске почти полностью исключает возможность прихода к Земле плазмы или частиц от взрыва. Тем не менее, геомагнитная активность сегодня будет находиться на существенно возмущённом уровне в связи с приходом к Земле облаков плазмы от более ранних взрывов", - сообщил Богачев.По его словам, уже регистрируется слабая буря планетарного масштаба, но пик возмущений ожидается к вечеру, когда к Земле придут основные массы вещества. Максимальный уровень бури сегодня ожидается на уровне 2-3 по 5-балльной шкале, сообщил ученый.

https://ria.ru/20240912/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

https://ria.ru/20240912/plazma-1972199390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

земля, российская академия наук, солнце, астрономия, вспышки на солнце