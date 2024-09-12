Рейтинг@Mail.ru
На Солнце зарегистрировали первую за месяц вспышку высшего балла - РИА Новости, 12.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
13:34 12.09.2024 (обновлено: 13:52 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/solntse-1972284061.html
На Солнце зарегистрировали первую за месяц вспышку высшего балла
На Солнце зарегистрировали первую за месяц вспышку высшего балла - РИА Новости, 12.09.2024
На Солнце зарегистрировали первую за месяц вспышку высшего балла
На Солнце зарегистрирована первая за почти месяц вспышка высшего балла X, воздействие на Землю не ожидается, однако геомагнитное поле в четверг будет... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T13:34
2024-09-12T13:52
земля
российская академия наук
солнце
астрономия
вспышки на солнце
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570007459_0:129:3051:1845_1920x0_80_0_0_24202c5e616bb0fa91341a1a1a813193.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. На Солнце зарегистрирована первая за почти месяц вспышка высшего балла X, воздействие на Землю не ожидается, однако геомагнитное поле в четверг будет возмущенным в связи с приходом к Земле облаков плазмы от прошлых взрывов, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв."На Солнце зарегистрирована первая за почти месяц вспышка высшего балла X. Максимум вспышки был в 12.43 по московскому времени. Последний раз события такого класса происходили на звезде ещё 18 августа. Предварительный балл вспышки определён как X1.3", - сказал Богачев.Он отметил, событие не является рекордным и в несколько раз уступает наиболее крупным вспышкам текущего цикла, но вписывается в общий тренд по росту солнечной активности, наблюдающийся в последние дни."Воздействие на Землю не ожидается – расположение вспышки на солнечном диске почти полностью исключает возможность прихода к Земле плазмы или частиц от взрыва. Тем не менее, геомагнитная активность сегодня будет находиться на существенно возмущённом уровне в связи с приходом к Земле облаков плазмы от более ранних взрывов", - сообщил Богачев.По его словам, уже регистрируется слабая буря планетарного масштаба, но пик возмущений ожидается к вечеру, когда к Земле придут основные массы вещества. Максимальный уровень бури сегодня ожидается на уровне 2-3 по 5-балльной шкале, сообщил ученый.
https://ria.ru/20240912/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
https://ria.ru/20240912/plazma-1972199390.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570007459_211:0:2840:1972_1920x0_80_0_0_f9cf6fbaf12e217319c208fb7859cff5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, российская академия наук, солнце, астрономия, вспышки на солнце
Земля, Российская академия наук, Солнце, Астрономия, вспышки на Солнце , Наука
На Солнце зарегистрировали первую за месяц вспышку высшего балла

ИКИ РАН: на Солнце зарегистрировали первую за месяц вспышку высшего балла X

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗакатное солнце в небе
Закатное солнце в небе - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Закатное солнце в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. На Солнце зарегистрирована первая за почти месяц вспышка высшего балла X, воздействие на Землю не ожидается, однако геомагнитное поле в четверг будет возмущенным в связи с приходом к Земле облаков плазмы от прошлых взрывов, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.
"На Солнце зарегистрирована первая за почти месяц вспышка высшего балла X. Максимум вспышки был в 12.43 по московскому времени. Последний раз события такого класса происходили на звезде ещё 18 августа. Предварительный балл вспышки определён как X1.3", - сказал Богачев.
Магнитные бури - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Сбои техники и головные боли. Стоит ли бояться магнитных бурь
Вчера, 15:19
Он отметил, событие не является рекордным и в несколько раз уступает наиболее крупным вспышкам текущего цикла, но вписывается в общий тренд по росту солнечной активности, наблюдающийся в последние дни.
"Воздействие на Землю не ожидается – расположение вспышки на солнечном диске почти полностью исключает возможность прихода к Земле плазмы или частиц от взрыва. Тем не менее, геомагнитная активность сегодня будет находиться на существенно возмущённом уровне в связи с приходом к Земле облаков плазмы от более ранних взрывов", - сообщил Богачев.
По его словам, уже регистрируется слабая буря планетарного масштаба, но пик возмущений ожидается к вечеру, когда к Земле придут основные массы вещества. Максимальный уровень бури сегодня ожидается на уровне 2-3 по 5-балльной шкале, сообщил ученый.
Воздействие солнечной вспышки на Землю - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
"Ударит по планете": в РАН выступили с предупреждением
Вчера, 03:06
 
НаукаЗемляРоссийская академия наукСолнцеАстрономиявспышки на Солнце
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала