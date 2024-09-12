https://ria.ru/20240912/smi-1972270451.html

В Сербии прокомментировали запрет на работу российских СМИ на Западе

В Сербии прокомментировали запрет на работу российских СМИ на Западе - РИА Новости, 12.09.2024

В Сербии прокомментировали запрет на работу российских СМИ на Западе

Страны Запада называют себя демократическими обществами, но запрещает работу российских СМИ, это неприемлемо для Сербии, где работают российские редакции и... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T12:59

2024-09-12T12:59

2024-09-12T12:59

сша

сербия

европа

александр вулин

маргарита симоньян

антон анисимов

агентство по международному развитию сша

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916929175_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8efea60e1c72401e4e5f703055bf293b.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Страны Запада называют себя демократическими обществами, но запрещает работу российских СМИ, это неприемлемо для Сербии, где работают российские редакции и вещают телеканалы РФ, заявил в интервью РИА Новости сербский вице-премьер Александр Вулин. Американские власти подыскивают советника в миссию агентства США по международному развитию (USAID) в Сербии, которое, среди прочего, поддерживает "независимые СМИ" и борется с якобы российским влиянием в стране, следует из американского портала госзакупок. "Мы – единственная страна Европы, где нет антироссийской истерии. Мы не пытаемся запретить российским СМИ делать их работу, как в других частях Европы. В Сербии есть Sputnik, RT, на кабельном телевидении множество каналов: "Россия 24", "Россия 1" и так далее. Мы абсолютно свободны. Одна из важнейших составляющих демократии – свобода выбора и информации, свобода речи. Не понимаю, как они могут называть себя демократическими обществами, если запрещают работать российским СМИ, это неприемлемо для Сербии", - заявил Вулин в разговоре с агентством на полях встречи высоких представителей по безопасности в формате БРИКС+ в Санкт-Петербурге. Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью". Наряду с этим, власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).

https://ria.ru/20240909/informatsiya-1971443667.html

https://ria.ru/20240909/simonyan-1971497431.html

https://ria.ru/20240906/simonyan-1971023324.html

сша

сербия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, сербия, европа, александр вулин, маргарита симоньян, антон анисимов, агентство по международному развитию сша, брикс, в мире, санкции сша против "россии сегодня" и rt