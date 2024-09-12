https://ria.ru/20240912/sk-1972291223.html

В Петербурге проверяют причастность "Военторга" к хищениям по ГОЗ

В Петербурге проверяют причастность "Военторга" к хищениям по ГОЗ - РИА Новости, 12.09.2024

В Петербурге проверяют причастность "Военторга" к хищениям по ГОЗ

Следователи проверяют причастность должностных лиц "Военторга" и департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ к мошенничеству при исполнении... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T14:06

2024-09-12T14:06

2024-09-12T14:06

происшествия

россия

санкт-петербург

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следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Следователи проверяют причастность должностных лиц "Военторга" и департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ к мошенничеству при исполнении гособоронзаказа в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. Следователи сообщили о задержании гендиректора "Ленбытхим" Дениса Михайлова в рамках дела о хищениях при исполнении гособоронзаказа в Санкт-Петербурге. "В настоящее время проверяется причастность должностных лиц АО "Военторг" и департамента ресурсного обеспечения Минобороны России к совершенному преступлению", - говорится в сообщении.

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происшествия, россия, санкт-петербург, военторг, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны рф (минобороны рф)