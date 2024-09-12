https://ria.ru/20240912/seyshely-1972328280.html

Сейшелы хотят углублять культурное и спортивное сотрудничество с Россией

Сейшелы хотят углублять культурное и спортивное сотрудничество с Россией - РИА Новости, 12.09.2024

Сейшелы хотят углублять культурное и спортивное сотрудничество с Россией

Спортивное и культурное сотрудничество между Сейшельскими островами и Россией, а также сотрудничество стран на уровне городов, очень плодотворное, африканская... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T16:33

2024-09-12T16:33

2024-09-12T16:33

культура

россия

санкт-петербург

казань

сейшельские острова

новости культуры

спорт

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Спортивное и культурное сотрудничество между Сейшельскими островами и Россией, а также сотрудничество стран на уровне городов, очень плодотворное, африканская сторона рассчитывает на углубление этих связей, заявила РИА Новости министр Молодежи, спорта и семьи Республики Сейшелы Мари-Селин Зиалор. Оно (сотрудничество Сейшел с РФ - ред.) отличное, оно очень хорошее. Недавно, в феврале, я была в Казани, и нам удалось наладить сотрудничество в области спорта, и теперь мы получили две стипендии для студентов, а два наших спортивных менеджера сейчас проходят трехлетние курсы в Казани. Так что, наше сотрудничество действительно плодотворное, и оно продолжается уже более 40 лет", - заявила министр корреспонденту агентству на полях Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге. "Сейчас мы развиваем сотрудничество между городами. Мы подписали меморандум о взаимопонимании между городами Ростов и столицей нашей страны Виктория в области молодежи, культуры и искусства. Поэтому мы очень надеемся и организовали мастер-класс с участием России для нашей молодежи при поддержке Национального молодежного совета Сейшельских Островов", - добавила министр. Она выразила надежду, что Россия поддержит развитие классических видов искусств в своей стране, в том числе балет. Министр сообщила, что в пятницу состоится ее встреча с министром культуры РФ, на которой она рассчитывает обсудить дальнейшее сотрудничество двух стран. Форум объединенных культур проходит в Санкт-Петербурге с 11 по 14 сентября.

https://ria.ru/20240804/rossiya-1963916920.html

россия

санкт-петербург

казань

сейшельские острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, санкт-петербург, казань, сейшельские острова, новости культуры, спорт