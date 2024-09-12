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Путин напомнил Ван И, что будет ждать Си Цзиньпина на саммите БРИКС - РИА Новости, 12.09.2024
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13:09 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/sammit-1972276674.html
Путин напомнил Ван И, что будет ждать Си Цзиньпина на саммите БРИКС
Путин напомнил Ван И, что будет ждать Си Цзиньпина на саммите БРИКС - РИА Новости, 12.09.2024
Путин напомнил Ван И, что будет ждать Си Цзиньпина на саммите БРИКС
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой МИД КНР Ван И передал председателю КНР Си Цзиньпину теплые пожелания, напомнив, что ожидает китайского... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T13:09
2024-09-12T13:09
китай
россия
казань
владимир путин
си цзиньпин
ван и (политик)
брикс
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой МИД КНР Ван И передал председателю КНР Си Цзиньпину теплые пожелания, напомнив, что ожидает китайского лидера на саммите БРИКС, который пройдет в Казани в октябре 2024 года. "Жду в России, в Казани нашего и моего друга, председателя КНР господина Си Цзиньпина на саммите БРИКС, как мы и договаривались. Прошу передать ему самые лучшие пожелания", - сказал Путин на встрече в Константиновском дворце.
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китай, россия, казань, владимир путин, си цзиньпин, ван и (политик), брикс, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , экономика
Китай, Россия, Казань, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Ван И (политик), БРИКС, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Экономика
Путин напомнил Ван И, что будет ждать Си Цзиньпина на саммите БРИКС

Путин напомнил Ван И, что ждет Си Цзиньпина на саммите БРИКС в Казани в октябре

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных Ван И
Президент РФ Владимир Путин и руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных Ван И - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных Ван И
Читать ria.ru в
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой МИД КНР Ван И передал председателю КНР Си Цзиньпину теплые пожелания, напомнив, что ожидает китайского лидера на саммите БРИКС, который пройдет в Казани в октябре 2024 года.
"Жду в России, в Казани нашего и моего друга, председателя КНР господина Си Цзиньпина на саммите БРИКС, как мы и договаривались. Прошу передать ему самые лучшие пожелания", - сказал Путин на встрече в Константиновском дворце.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в Казани в октябре
24 августа, 13:29
 
КитайРоссияКазаньВладимир ПутинСи ЦзиньпинВан И (политик)БРИКСВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)Экономика
 
 
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