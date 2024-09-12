https://ria.ru/20240912/sammit-1972276674.html

Путин напомнил Ван И, что будет ждать Си Цзиньпина на саммите БРИКС

Путин напомнил Ван И, что будет ждать Си Цзиньпина на саммите БРИКС - РИА Новости, 12.09.2024

Путин напомнил Ван И, что будет ждать Си Цзиньпина на саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой МИД КНР Ван И передал председателю КНР Си Цзиньпину теплые пожелания, напомнив, что ожидает китайского... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T13:09

2024-09-12T13:09

2024-09-12T13:09

китай

россия

казань

владимир путин

си цзиньпин

ван и (политик)

брикс

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой МИД КНР Ван И передал председателю КНР Си Цзиньпину теплые пожелания, напомнив, что ожидает китайского лидера на саммите БРИКС, который пройдет в Казани в октябре 2024 года. "Жду в России, в Казани нашего и моего друга, председателя КНР господина Си Цзиньпина на саммите БРИКС, как мы и договаривались. Прошу передать ему самые лучшие пожелания", - сказал Путин на встрече в Константиновском дворце.

https://ria.ru/20240824/kitay-1968227726.html

китай

россия

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

китай, россия, казань, владимир путин, си цзиньпин, ван и (политик), брикс, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , экономика