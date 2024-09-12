https://ria.ru/20240912/rossiya-1972283343.html
История показывает, что правда на стороне России, заявил патриарх Кирилл
История показывает, что правда на стороне России, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 12.09.2024
История показывает, что правда на стороне России, заявил патриарх Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что история показывает, что правда на стороне России, которая заботится о состоянии духа больше, чем печется о... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T13:32
2024-09-12T13:32
2024-09-12T13:32
религия
россия
санкт-петербург
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886840636_0:40:1336:792_1920x0_80_0_0_c0c83291df1b31f13c5e92bd5e44e78b.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что история показывает, что правда на стороне России, которая заботится о состоянии духа больше, чем печется о желудке. "История показывает, а в будущем покажет еще более убедительным, что правда на нашей стороне, правда, не на той стороне, которая печется о желудке, а правда, о той стороне, которая думает о своем сердце, о своем духе, о состоянии духа и сердца. И научены мы этим не от своей мудрости, не от каких-то политических философов, а мы научены всему этому от наших отцов и праотцев, от великих святых и угодников", – сказал патриарх после крестного хода из Александро-Невской лавры Санкт-Петербурга в четверг. Он отметил, что самые замечательные из правителей земли Русской управляли не только человеческим законом, но и стремились строить свою деятельность по закону Божьему.
https://ria.ru/20240910/patriarkh-1971811859.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886840636_0:0:1328:996_1920x0_80_0_0_509b21cafd7aba31e7b40fa6160793a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, религия
Религия, Россия, Санкт-Петербург, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Религия
История показывает, что правда на стороне России, заявил патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл: правда на стороне РФ, которая думает о состоянии духа и сердца