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История показывает, что правда на стороне России, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 12.09.2024
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Религия
 
13:32 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/rossiya-1972283343.html
История показывает, что правда на стороне России, заявил патриарх Кирилл
История показывает, что правда на стороне России, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 12.09.2024
История показывает, что правда на стороне России, заявил патриарх Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что история показывает, что правда на стороне России, которая заботится о состоянии духа больше, чем печется о... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T13:32
2024-09-12T13:32
религия
россия
санкт-петербург
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что история показывает, что правда на стороне России, которая заботится о состоянии духа больше, чем печется о желудке. "История показывает, а в будущем покажет еще более убедительным, что правда на нашей стороне, правда, не на той стороне, которая печется о желудке, а правда, о той стороне, которая думает о своем сердце, о своем духе, о состоянии духа и сердца. И научены мы этим не от своей мудрости, не от каких-то политических философов, а мы научены всему этому от наших отцов и праотцев, от великих святых и угодников", – сказал патриарх после крестного хода из Александро-Невской лавры Санкт-Петербурга в четверг. Он отметил, что самые замечательные из правителей земли Русской управляли не только человеческим законом, но и стремились строить свою деятельность по закону Божьему.
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россия, санкт-петербург, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, религия
Религия, Россия, Санкт-Петербург, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Религия
История показывает, что правда на стороне России, заявил патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл: правда на стороне РФ, которая думает о состоянии духа и сердца

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что история показывает, что правда на стороне России, которая заботится о состоянии духа больше, чем печется о желудке.
"История показывает, а в будущем покажет еще более убедительным, что правда на нашей стороне, правда, не на той стороне, которая печется о желудке, а правда, о той стороне, которая думает о своем сердце, о своем духе, о состоянии духа и сердца. И научены мы этим не от своей мудрости, не от каких-то политических философов, а мы научены всему этому от наших отцов и праотцев, от великих святых и угодников", – сказал патриарх после крестного хода из Александро-Невской лавры Санкт-Петербурга в четверг.
Он отметил, что самые замечательные из правителей земли Русской управляли не только человеческим законом, но и стремились строить свою деятельность по закону Божьему.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Патриарх Кирилл назвал самый страшный и опасный разлом в жизни человечества
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РелигияРоссияСанкт-ПетербургПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьРелигия
 
 
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