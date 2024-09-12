https://ria.ru/20240912/rossiya-1972283343.html

История показывает, что правда на стороне России, заявил патриарх Кирилл

История показывает, что правда на стороне России, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 12.09.2024

История показывает, что правда на стороне России, заявил патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что история показывает, что правда на стороне России, которая заботится о состоянии духа больше, чем печется о... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T13:32

2024-09-12T13:32

2024-09-12T13:32

религия

россия

санкт-петербург

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что история показывает, что правда на стороне России, которая заботится о состоянии духа больше, чем печется о желудке. "История показывает, а в будущем покажет еще более убедительным, что правда на нашей стороне, правда, не на той стороне, которая печется о желудке, а правда, о той стороне, которая думает о своем сердце, о своем духе, о состоянии духа и сердца. И научены мы этим не от своей мудрости, не от каких-то политических философов, а мы научены всему этому от наших отцов и праотцев, от великих святых и угодников", – сказал патриарх после крестного хода из Александро-Невской лавры Санкт-Петербурга в четверг. Он отметил, что самые замечательные из правителей земли Русской управляли не только человеческим законом, но и стремились строить свою деятельность по закону Божьему.

https://ria.ru/20240910/patriarkh-1971811859.html

россия

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

россия, санкт-петербург, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, религия