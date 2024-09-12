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Россия стала седьмой экономикой по доле безналичных платежей в рознице - РИА Новости, 12.09.2024
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03:33 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/rossiya-1972200731.html
Россия стала седьмой экономикой по доле безналичных платежей в рознице
Россия стала седьмой экономикой по доле безналичных платежей в рознице - РИА Новости, 12.09.2024
Россия стала седьмой экономикой по доле безналичных платежей в рознице
Россия входит в десятку крупнейших экономик с самой высокой долей безналичных платежей в розничной торговле, занимая среди стран "Большой двадцатки" седьмое... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T03:33
2024-09-12T03:33
россия
китай
швеция
большая двадцатка
брикс
экономика
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Россия входит в десятку крупнейших экономик с самой высокой долей безналичных платежей в розничной торговле, занимая среди стран "Большой двадцатки" седьмое место, выяснило РИА Новости, изучив статданные мировых регуляторов. Доля безналичных платежей в России в розничном обороте по итогам прошлого года составила 83,4%. При этом Центробанк постоянно фиксирует ее рост и прогнозирует, что на горизонте трех-пяти лет показатель достигнет 90%. Среди крупнейших экономик лидерство по доле "безнала" в рознице принадлежит Китаю - в этой стране показатель составил 96,3%. При этом Поднебесная отстает от абсолютного мирового лидера почти на 2 процентных пункта. В сумевшей построить "безналичное общество" Швеции доля таких платежей составляет целых 98%. За Китаем, если брать в расчет "Большую двадцатку", следуют Австралия (89%) и США (88%). Четвертое место занимает Канада с долей безналичных платежей в 86%, и почти такие же показатели у ее ближайших преследователей - Великобритании и Южной Кореи (по 85%). За Россией следует ее партнер по БРИКС - Бразилия (78%). В Саудовской Аравии доля "безнала" составила 70%, во Франции и ЮАР - 65%. По 62% доля таких платежей - в Германии и Турции. Более скромными показателями могут похвастать Аргентина (55,1%), Индонезия (55%) и Италия (51%). Остальные представители "Большой двадцатки" фиксируют значительно менее заметные показатели, там доля безналичных платежей уже меньше половины: в Японии - 39,3%, в Мексике - 34%, в Индии - 32%.
https://ria.ru/20240906/ekonomika-1970961587.html
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россия, китай, швеция, большая двадцатка, брикс, экономика
Россия, Китай, Швеция, Большая двадцатка, БРИКС, Экономика
Россия стала седьмой экономикой по доле безналичных платежей в рознице

Россия стала седьмой среди крупнейших экономик по безналичным платежам в рознице

© iStock.com / Sergii KolesnikovМужчина расплачивается картой
Мужчина расплачивается картой - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© iStock.com / Sergii Kolesnikov
Мужчина расплачивается картой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Россия входит в десятку крупнейших экономик с самой высокой долей безналичных платежей в розничной торговле, занимая среди стран "Большой двадцатки" седьмое место, выяснило РИА Новости, изучив статданные мировых регуляторов.
Доля безналичных платежей в России в розничном обороте по итогам прошлого года составила 83,4%. При этом Центробанк постоянно фиксирует ее рост и прогнозирует, что на горизонте трех-пяти лет показатель достигнет 90%.
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Среди крупнейших экономик лидерство по доле "безнала" в рознице принадлежит Китаю - в этой стране показатель составил 96,3%. При этом Поднебесная отстает от абсолютного мирового лидера почти на 2 процентных пункта. В сумевшей построить "безналичное общество" Швеции доля таких платежей составляет целых 98%.
За Китаем, если брать в расчет "Большую двадцатку", следуют Австралия (89%) и США (88%). Четвертое место занимает Канада с долей безналичных платежей в 86%, и почти такие же показатели у ее ближайших преследователей - Великобритании и Южной Кореи (по 85%).
За Россией следует ее партнер по БРИКС - Бразилия (78%). В Саудовской Аравии доля "безнала" составила 70%, во Франции и ЮАР - 65%. По 62% доля таких платежей - в Германии и Турции. Более скромными показателями могут похвастать Аргентина (55,1%), Индонезия (55%) и Италия (51%).
Остальные представители "Большой двадцатки" фиксируют значительно менее заметные показатели, там доля безналичных платежей уже меньше половины: в Японии - 39,3%, в Мексике - 34%, в Индии - 32%.
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