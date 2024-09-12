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ВС России доминируют на главных полях сражений в Донбассе, пишут СМИ - РИА Новости, 12.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:37 12.09.2024 (обновлено: 11:40 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/rossija-1972248500.html
ВС России доминируют на главных полях сражений в Донбассе, пишут СМИ
ВС России доминируют на главных полях сражений в Донбассе, пишут СМИ - РИА Новости, 12.09.2024
ВС России доминируют на главных полях сражений в Донбассе, пишут СМИ
Вооружённые силы РФ доминируют на главных полях сражений Донбасса, сообщает американская газета Wall Street Journal. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T11:37
2024-09-12T11:40
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Вооружённые силы РФ доминируют на главных полях сражений Донбасса, сообщает американская газета Wall Street Journal. "На главных полях битвы на востоке Россия доминирует", - пишет издание. Украинские военные, которые находятся вблизи Красноармейска (украинское название - Покровск), жалуются на дефицит артиллерии и недостаток хорошо обученных солдат. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в понедельник сообщил РИА Новости, что штурмовые подразделения ВС РФ стремительно развивают успех на красноармейском направлении, до города остаётся 10 километров. Владимир Зеленский 1 сентября заявил, что из-за активных боевых действий российской армии на краматорском, купянском и торецком направлениях сложилась непростая ситуация для ВСУ, сложнее всего Киеву на красноармейском участке. Главком ВСУ Александр Сырский 5 сентября после осмотра линии фронта признал, что ВСУ уступают российской армии в вооружении и личном составе, в том числе на красноармейском направлении, где также, по данным украинских изданий, ВСУ пытаются залатать дыры неопытными формированиями. Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20240912/udar-1972196810.html
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красноармейск
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красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России доминируют на главных полях сражений в Донбассе, пишут СМИ

WSJ: российские военные доминируют на главных полях сражений в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие . Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Вооружённые силы РФ доминируют на главных полях сражений Донбасса, сообщает американская газета Wall Street Journal.
"На главных полях битвы на востоке Россия доминирует", - пишет издание.
Работа танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
"Сложный момент". В США забили тревогу из-за внезапного удара по ВСУ
01:52
Украинские военные, которые находятся вблизи Красноармейска (украинское название - Покровск), жалуются на дефицит артиллерии и недостаток хорошо обученных солдат.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в понедельник сообщил РИА Новости, что штурмовые подразделения ВС РФ стремительно развивают успех на красноармейском направлении, до города остаётся 10 километров.
Владимир Зеленский 1 сентября заявил, что из-за активных боевых действий российской армии на краматорском, купянском и торецком направлениях сложилась непростая ситуация для ВСУ, сложнее всего Киеву на красноармейском участке. Главком ВСУ Александр Сырский 5 сентября после осмотра линии фронта признал, что ВСУ уступают российской армии в вооружении и личном составе, в том числе на красноармейском направлении, где также, по данным украинских изданий, ВСУ пытаются залатать дыры неопытными формированиями.
Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
Подготовка бойцов добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск Юг - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
В США испугались падения ключевого узла украинской обороны
1 августа, 03:02
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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