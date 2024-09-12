https://ria.ru/20240912/rossija-1972248500.html

ВС России доминируют на главных полях сражений в Донбассе, пишут СМИ

ВС России доминируют на главных полях сражений в Донбассе, пишут СМИ - РИА Новости, 12.09.2024

ВС России доминируют на главных полях сражений в Донбассе, пишут СМИ

Вооружённые силы РФ доминируют на главных полях сражений Донбасса, сообщает американская газета Wall Street Journal. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T11:37

2024-09-12T11:37

2024-09-12T11:40

специальная военная операция на украине

красноармейск

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Вооружённые силы РФ доминируют на главных полях сражений Донбасса, сообщает американская газета Wall Street Journal. "На главных полях битвы на востоке Россия доминирует", - пишет издание. Украинские военные, которые находятся вблизи Красноармейска (украинское название - Покровск), жалуются на дефицит артиллерии и недостаток хорошо обученных солдат. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в понедельник сообщил РИА Новости, что штурмовые подразделения ВС РФ стремительно развивают успех на красноармейском направлении, до города остаётся 10 километров. Владимир Зеленский 1 сентября заявил, что из-за активных боевых действий российской армии на краматорском, купянском и торецком направлениях сложилась непростая ситуация для ВСУ, сложнее всего Киеву на красноармейском участке. Главком ВСУ Александр Сырский 5 сентября после осмотра линии фронта признал, что ВСУ уступают российской армии в вооружении и личном составе, в том числе на красноармейском направлении, где также, по данным украинских изданий, ВСУ пытаются залатать дыры неопытными формированиями. Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.

https://ria.ru/20240912/udar-1972196810.html

https://ria.ru/20240801/krasnoarmeysk-1963332571.html

красноармейск

донецкая народная республика

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красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность