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Путин назвал один из приоритетов председательства России в БРИКС - РИА Новости, 12.09.2024
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19:15 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/putin-1972370616.html
Путин назвал один из приоритетов председательства России в БРИКС
Путин назвал один из приоритетов председательства России в БРИКС - РИА Новости, 12.09.2024
Путин назвал один из приоритетов председательства России в БРИКС
Президент России Владимир Путин заявил, что молодёжные обмены входят в число приоритетов председательства России в БРИКС. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T19:15
2024-09-12T19:15
россия
владимир путин
брикс
санкт-петербург
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что молодёжные обмены входят в число приоритетов председательства России в БРИКС. "Гуманитарные связи, сотрудничество в области искусства и просвещения, молодежные обмены входят в число приоритетов российского председательства в БРИКС", - сказал глава государства на пленарном заседании на полях Санкт-Петербургского форума объединенных культур. Он отметил, что БРИКС является прообразом многостороннего мира, где "царят принципы взаимного уважения, самостоятельного выбора пути развития и обеспечение на практике ключевого принципа устава Организации Объединенных Наций - суверенного равенства всех государств". Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Основная тема форума в 2024 году - "Культура XXI века: суверенитет или глобализм?" Путин в четверг работает в Петербурге. Глава государства также принял участие во встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит с 10 по 12 сентября.
https://ria.ru/20240912/putin-1972260321.html
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россия, владимир путин, брикс, санкт-петербург, в мире
Россия, Владимир Путин, БРИКС, Санкт-Петербург, В мире
Путин назвал один из приоритетов председательства России в БРИКС

Путин назвал молодежные обмены одним из приоритетов председательства РФ в БРИКС

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур
Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что молодёжные обмены входят в число приоритетов председательства России в БРИКС.
"Гуманитарные связи, сотрудничество в области искусства и просвещения, молодежные обмены входят в число приоритетов российского председательства в БРИКС", - сказал глава государства на пленарном заседании на полях Санкт-Петербургского форума объединенных культур.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с высокими представителями государств БРИКС, курирующими вопросы безопасности, в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
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Он отметил, что БРИКС является прообразом многостороннего мира, где "царят принципы взаимного уважения, самостоятельного выбора пути развития и обеспечение на практике ключевого принципа устава Организации Объединенных Наций - суверенного равенства всех государств".
Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Основная тема форума в 2024 году - "Культура XXI века: суверенитет или глобализм?"
Путин в четверг работает в Петербурге. Глава государства также принял участие во встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит с 10 по 12 сентября.
Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
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