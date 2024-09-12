https://ria.ru/20240912/putin-1972356575.html

Путин возложил цветы к могиле Суворова

Путин возложил цветы к могиле Суворова - РИА Новости, 12.09.2024

Путин возложил цветы к могиле Суворова

Президент России Владимир Путин возложил цветы к могиле полководца Александра Суворова, похороненного в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T18:17

2024-09-12T18:17

2024-09-12T18:42

россия

санкт-петербург

владимир путин

александр суворов (полководец)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972361008_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_035ec3279dcb268be4156b54bddeeaf5.jpg

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин возложил цветы к могиле полководца Александра Суворова, похороненного в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре. Возложение цветов состоялось в ходе посещения президентом Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры в Петербурге. Президент России возложил к могиле букет красных роз, патриарх Кирилл также возложил к могиле полководца букет, состоящий из белых роз, соответствующие кадры распространила пресс-служба Кремля.

https://ria.ru/20240626/putin-1955662025.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин возложил цветы к могиле Александра Суворова Президент возложил цветы к могиле великого русского полководца Александра Суворова, похороненного в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре 2024-09-12T18:17 true PT0M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, санкт-петербург, владимир путин, александр суворов (полководец)