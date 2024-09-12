https://ria.ru/20240912/putin-1972356575.html
Путин возложил цветы к могиле Суворова
Путин возложил цветы к могиле Суворова - РИА Новости, 12.09.2024
Путин возложил цветы к могиле Суворова
Президент России Владимир Путин возложил цветы к могиле полководца Александра Суворова, похороненного в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T18:17
2024-09-12T18:17
2024-09-12T18:42
россия
санкт-петербург
владимир путин
александр суворов (полководец)
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин возложил цветы к могиле полководца Александра Суворова, похороненного в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре. Возложение цветов состоялось в ходе посещения президентом Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры в Петербурге. Президент России возложил к могиле букет красных роз, патриарх Кирилл также возложил к могиле полководца букет, состоящий из белых роз, соответствующие кадры распространила пресс-служба Кремля.
https://ria.ru/20240626/putin-1955662025.html
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Путин возложил цветы к могиле Александра Суворова
Президент возложил цветы к могиле великого русского полководца Александра Суворова, похороненного в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре
2024-09-12T18:17
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россия, санкт-петербург, владимир путин, александр суворов (полководец)
Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Александр Суворов (полководец)
Путин возложил цветы к могиле Суворова
Путин возложил цветы к могиле Суворова в Александро-Невской лавре